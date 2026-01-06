Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 6/1, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn.

Dự Lễ viếng có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; cùng đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam.

Tiền thân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính là Quốc dân Đại hội Tân Trào (Tuyên Quang). Trên cơ sở những quyết sách của Quốc dân Đại hội, nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công và sau đó ngày 6/1/1946 đã tiến hành Tổng tuyển cử trong cả nước bầu Quốc hội Việt Nam dân chủ cộng hòa, ghi vào lịch sử nước ta một mốc son chói lọi. Thắng lợi từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã mở ra triển vọng về một thời kỳ mới của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất và một hệ thống chính quyền đầy đủ danh nghĩa pháp lý đại diện cho nhân dân trong đối nội, đối ngoại.

Trải qua chặng đường 80 năm vẻ vang, hào hùng, Quốc hội đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước qua các thời kỳ. Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026) được long trọng tổ chức nhằm ôn lại truyền thống lịch sử 80 năm vẻ vang của Quốc hội, khẳng định vị trí, vai trò của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Lễ Kỷ niệm cũng là dịp cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng, khơi dậy trách nhiệm, lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

