Bà con Khmer gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại các phum, sóc vùng đồng bào dân tộc Khmer, niềm tin và kỳ vọng đang lan tỏa sâu rộng. Với bà con Khmer, Đại hội Đảng không chỉ là sự kiện chính trị lớn của quốc gia, mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra niềm hy vọng về một chặng đường phát triển mới.

Việc bảo tồn văn hóa của đồng bào Khmer luôn được quan tâm.

Niềm tin ấy được bồi đắp từ thực tiễn sinh động của quá trình đổi mới đất nước. Những năm qua, vùng đồng bào dân tộc Khmer đã có những bước chuyển mình rõ nét. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất được triển khai kịp thời, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được cải thiện.

Chính từ những kết quả cụ thể ấy, niềm tin của bà con đối với Đại hội XIV của Đảng càng thêm vững chắc. Đại đức Sơn Kene, Chánh Văn phòng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ niềm tin và kỳ vọng của chư tăng, phật tử Khmer trước thềm Đại hội XIV.

Đại đức Sơn Kene nói: “Chư tăng và phật tử Khmer rất tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Chúng tôi mong các đại biểu sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Trung ương, để lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ, giữ vững đoàn kết dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”.

Đại đức Sơn Kene, Chánh Văn phòng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long.

Đại đức Sơn Kene cho rằng, các ngôi chùa Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục đạo đức, góp phần vận động bà con sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với các vị chức sắc tôn giáo, các cán bộ hưu trí cũng dõi theo Đại hội XIV với tâm thế trách nhiệm, tin tưởng và nhiều trăn trở. Ông Thạch Hội ở phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long là cán bộ hưu trí người Khmer, xúc động khi nói về những đổi thay của quê hương và gửi gắm niềm tin vào Đại hội.

Các lễ hội truyền thống của bà con được bảo tồn và phát huy.

Ông Thạch Hội nói: “Tôi thấy rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước ta ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, trong đó có đồng bào Khmer. Bà con Khmer rất tin Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra chủ trương đúng đắn, đồng thời mong Đại hội chọn được đội ngũ lãnh đạo Trung ương đủ tâm, đủ tầm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Theo ông Thạch Hội, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo phải bản lĩnh, trí tuệ, gần dân, hiểu dân và vì dân. Đó cũng là mong mỏi chung của nhiều cán bộ hưu trí, những người luôn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Niềm tin vào Đại hội XIV còn được thể hiện rõ trong đội ngũ nhà giáo, những người đang trực tiếp gieo tri thức, bồi dưỡng lý tưởng, nhân cách cho thế hệ trẻ Khmer. Tại trường Trung học cơ sở Châu Điền, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long, thầy Thạch Sol chia sẻ niềm tin của mình trước thềm Đại hội.

Thầy Thạch Sol nói: “Là giáo viên, tôi rất tin Đại hội XIV sẽ quan tâm nhiều hơn đến phát triển con người. Khi đất nước có tầm nhìn dài hạn, chú trọng tri thức và thế hệ trẻ, nhất là con em đồng bào Khmer, thì sự phát triển sẽ bền vững”.

Bà con Khmer xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long phấn khởi khi lộ giao thông nông thôn trước nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Theo thầy Thạch Sol, những chính sách giáo dục dành cho học sinh dân tộc thiểu số thời gian qua đã tạo động lực lớn để các em vươn lên trong học tập. Việc lựa chọn đúng đội ngũ lãnh đạo tại Đại hội XIV sẽ quyết định hướng đi lâu dài, bền vững của đất nước, trong đó có sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ vùng đồng bào dân tộc.

Ở cơ sở, nơi trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, niềm tin của nhân dân chính là điểm tựa quan trọng để đội ngũ cán bộ hoàn thành nhiệm vụ. Ông Vi Ti Va Lay, Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng khóm Phù Ly 1, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống cho biết, bà con rất quan tâm đến Đại hội XIV.

Ông Vi Ti Va Lay nhấn mạnh: “Bà con Khmer trong khóm luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Ai cũng tin Đại hội XIV sẽ tạo động lực mới cho phát triển. Chúng tôi mong sau Đại hội, các chủ trương ban hành sát thực tế hơn, để cán bộ cơ sở dễ triển khai, nhân dân đồng thuận, cuộc sống ngày càng khởi sắc”.

Đồng bào Khmer luôn được tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo.

Ông Vi Ti Va Lay chia sẻ khi Trung ương có đường lối đúng, cán bộ ở cơ sở sẽ có thêm niềm tin, động lực để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể khẳng định, niềm tin của đồng bào Khmer đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là niềm tin được hun đúc từ thực tiễn đổi mới đất nước, từ những thành quả cụ thể trong đời sống hàng ngày. Đó là niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, vào con đường phát triển mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn.

Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của khát vọng vươn lên mạnh mẽ, của đổi mới sáng tạo, của phát triển nhanh và bền vững. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết, thủy chung son sắt với Đảng, đồng bào Khmer tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Đại hội, mong các đại biểu sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước Việt Nam vững bước tiến lên trong giai đoạn mới.