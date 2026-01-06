Hùng tráng chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc VOV, khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chương trình nghệ thuật hôm nay góp phần truyền cảm hứng, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, củng cố niềm tin; khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội đề ra.