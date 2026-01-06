Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hùng tráng chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'

  • Thứ ba, 6/1/2026 07:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” gồm ba chương: Lời đất nước; Nhịp thời đại và Sắc đỏ thiêng liêng tạo mạch cảm xúc tự hào hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Voi Dang ven toan anh 1

Tối 5/1/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” do VOV tổ chức đã diễn ra trang trọng, hướng tới Đại hội XIV.

Voi Dang ven toan anh 2Voi Dang ven toan anh 3Voi Dang ven toan anh 4Voi Dang ven toan anh 5

Đến tham dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Diên, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Voi Dang ven toan anh 6

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc VOV, khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chương trình nghệ thuật hôm nay góp phần truyền cảm hứng, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, củng cố niềm tin; khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Voi Dang ven toan anh 7

Chương I “Lời đất nước” mở ra với tinh thần “về nguồn”, tập trung vào những tiết mục mang màu sắc truyền thống và gợi nhắc bản sắc văn hóa. Cách dàn dựng cũng đi theo hướng gợi nhớ: sân khấu sử dụng đạo cụ và hình ảnh vừa đủ, kết hợp múa minh họa, giúp khán giả cảm được “hồn cốt” Việt qua âm nhạc.
Voi Dang ven toan anh 8

Điểm dễ nhận thấy ở chương I là chương trình không thiên về phô trương kỹ thuật mà đặt trọng tâm vào cảm giác gần gũi. Những tiết mục dân ca, các liên khúc mang âm hưởng vùng miền và sự xuất hiện của lực lượng thiếu nhi tạo nên sắc thái tươi mới, khiến chương mở đầu không bị nặng tính nghi thức mà vẫn giữ được sự trang trọng cần có.

Voi Dang ven toan anh 9

Chương II “Nhịp thời đại” mang đến cho khán giả làn gió mới với âm nhạc trẻ trung và đương đại hơn, tiết tấu và phối khí hiện đại. Mở đầu chương II là ca khúc "Made in Vietnam”, tạo điểm nhấn về tinh thần mới mẻ.

Voi Dang ven toan anh 10

Chương III “Sắc đỏ thiêng liêng” là phần cao trào, nơi chương trình đẩy mạnh tinh thần tôn vinh và niềm tin. Mở đầu chương là mashup “Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi” trước khi chương trình bước vào điểm nhấn lớn với mashup “Ca ngợi Tổ quốc - Người chiến sĩ ấy - Dáng đứng Việt Nam - Việt Nam hướng về tương lai”, tạo cao trào mạnh mẽ và giàu khí thế.

Voi Dang ven toan anh 11

Với cấu trúc ba chương rành mạch, chương trình “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” cân bằng giữa những giai điệu quen thuộc, tạo cảm giác gần gũi với tác phẩm mới tạo sự tươi mới và nguồn chất liệu dài hơi. Những ca khúc quen thuộc từng vang lên trên làn sóng phát thanh, trong trường học, trong các chương trình sinh hoạt cộng đồng... khi được “làm mới” bằng mashup và dàn dựng sân khấu đã tạo hiệu ứng đặc biệt: khán giả vừa thấy quen, vừa thấy được nâng tầm.

Việt Linh

Việt Linh

