Bão số 15 giảm cấp, suy yếu dần

Bão số 15 không thay đổi về hướng di chuyển, nhưng cường độ giảm và suy yếu dần, giảm 1 cấp so với lúc 7 giờ ngày 28/11.

Ảnh: nchmf.gov.vn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5 km/h.

Dự báo đến 10h ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 290 km về phía Tây Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3

Đến 10h ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 285 km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 210km về phía Đông.Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3-5 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chuyên gia cảnh báo hai kịch bản của bão Koto Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Koto di chuyển khá chậm, chỉ 5-10 km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.