Xe khách bốc cháy, 44 hành khách thoát nạn

Tối 1/3, trên tuyến đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, một chiếc xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy, 44 hành khách trên xe may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h50 cùng ngày, xe khách do tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (SN 1982, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chở theo 44 hành khách lưu thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột. Khi đến km6, đoạn qua thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, lốp trước bên phụ bất ngờ bị nổ, ma sát với thùng dầu làm phát sinh tia lửa, nhanh chóng bén cháy vào thân xe.

Chiếc xe khách bốc cháy như đuốc trong sự bất lực của tài xế.

Phát hiện sự cố, tài xế và phụ xe sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, đồng thời khẩn trương hỗ trợ hành khách rời khỏi xe. Nhờ xử lý kịp thời, toàn bộ 44 hành khách đã được đưa xuống an toàn, không có thương vong về người. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh khiến chiếc xe bốc cháy như đuốc.

44 hành khách trên xe khách may mắn thoát nạn.

Khoảng 20h15, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã Ea Knuếc phối hợp phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tuyến đường.

Lực lượng Cánh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tiếp cận dập tắt lửa nhưng chiếc xe khách đã cháy trơ khung.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, thống kê thiệt hại và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.