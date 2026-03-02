Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hộ cuối cùng đã bàn giao mặt bằng cho dự án ở hồ Hoàn Kiếm

  Thứ hai, 2/3/2026 10:08 (GMT+7)
Tại dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, hộ dân cuối cùng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 4/3.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết hộ dân cuối cùng trong tổng số 43 hộ thuộc dự án đã đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 4/3 để lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ.

Mặt sau của khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ.

Đối với khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ, chủ đầu tư cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 15/3. Hiện tại khách sạn đang di dời tài sản, toàn bộ hoạt động kinh doanh đã tạm dừng.

Như vậy, 17/17 tổ chức, 43/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là một trong những dự án trọng điểm về kiến trúc và văn hóa của Hà Nội nhằm tạo dựng không gian kết nối hồ Gươm với khu phố cổ và phố cũ.

Dự án có quy mô khoảng 2,14 ha, được định hướng xây dựng thành một quảng trường - công viên đặc biệt, tích hợp mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Dự án hướng tới việc mở rộng không gian công cộng, tạo dựng một trục không gian sáng tạo, kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và nghỉ ngơi, giải trí. Không gian cảnh quan được tổ chức theo hướng liên tục - thống nhất - ưu tiên người đi bộ, gắn kết các trục không gian quan trọng như trục Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, khu vực đền Bà Kiệu và cụm di tích hồ Gươm.

Khu vực quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Các không gian mở tiếp tục được duy trì và phát huy vai trò là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, qua đó củng cố bản sắc văn hóa đặc trưng của khu vực trung tâm lịch sử.

Giai đoạn 1 xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên trên cơ sở các đồ án quy hoạch được phê duyệt, thành phố thống nhất định hướng khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm là không gian quảng trường - công viên.

Giai đoạn 2 sẽ xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối trực tiếp với ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, góp phần hình thành mạng lưới giao thông ngầm hiện đại. Việc phát triển không gian ngầm được thực hiện thận trọng, có giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các công trình bảo tồn trong quá trình thi công.

Trần Hoàng/Tiền Phong

