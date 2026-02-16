Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tết khác lạ ở Hồ Gươm

  • Thứ hai, 16/2/2026 15:43 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một phần không gian của dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ lộ diện trong những ngày giáp Tết, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và tò mò.

khong gian dong ho guom anh 1

Những ngày gần đây, công trình xây dựng quảng trường và công viên ở phía Đông Hồ Gươm đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Trong khi nhiều khu vực xung quanh công trường đang được rào chắn nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cũng như quá trình thi công xây dựng, một phần không gian trước trụ sở Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội được hạ rào, để lộ diện mạo mới của khu vực này sau khi giải phóng mặt bằng.
khong gian dong ho guom anh 2

Dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có tổng diện tích khoảng 2,14 ha. Khu đất có ranh giới phía tây giáp hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía Bắc giáp khu dân cư hiện có, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Trong khu vực quy hoạch của dự án, có 59 chủ sử dụng nhà đất, bao gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân. Ảnh: Google Maps.
khong gian dong ho guom anh 3

Toàn cảnh khu vực hoàn trả tạm sau khi phá dỡ trước trụ sở Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội giáp phố Đinh Tiên Hoàng, hiện khu vực này thực hiện trưng bày các tác phẩm nghệ thuật chào năm mới Bính Ngọ 2026.
khong gian dong ho guom anh 4

Không gian mới thoáng đãng ở phía Đông Hồ Gươm khiến nhiều người bất ngờ với nhiều cách bố trí, sắp xếp mang tính mới lạ. Dọc lối đi của không gian được trải đá để người tham quan thuận tiện di chuyển.
khong gian dong ho guom anh 5

Trước đó vào ngày 12/2, UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức trưng bày các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tại khu vực hoàn trả mặt bằng tạm thời sau khi phá dỡ nhằm tạo điểm nhấn về không gian văn hóa - cảnh quan, góp phần chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm nhân dịp Tết Nguyên Đán 2026.
khong gian dong ho guom anh 6khong gian dong ho guom anh 7khong gian dong ho guom anh 8khong gian dong ho guom anh 9

Các tác phẩm trưng bày của sinh viên Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Đại học Kiến trúc Hà Nội thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới, sự kết nối hài hòa giữa nghệ thuật đương đại và không gian văn hóa - lịch sử của khu vực trung tâm thủ đô.

khong gian dong ho guom anh 10

Không gian mới được hé lộ cũng bổ sung hàng cây xanh, góp phần hoàn thiện cảnh quan.
khong gian dong ho guom anh 11

Nhiều chậu hoa tươi được bố trí xung quanh không gian hoàn trả tạm phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
khong gian dong ho guom anh 12

Người dân đi qua khu vực hồ Gươm đã tỏ ra bất ngờ trước diện mạo mới của khu vực này sau khi hàng rào công trình cải tạo được tháo dỡ.
khong gian dong ho guom anh 13

Không gian ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng sau khi giải phóng mặt bằng và phá dỡ phần lớn các tòa nhà. Hiện khu vực này vẫn quây rào, là nơi để xe tạm của một số hộ dân lân cận.
khong gian dong ho guom anh 14khong gian dong ho guom anh 15khong gian dong ho guom anh 16khong gian dong ho guom anh 17

Cùng với đó, không gian hồ Hoàn Kiếm những ngày cận Tết đang được phủ sắc màu của đào, quất và các loài hoa để chào mừng Tết Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân tới chụp ảnh và check-in.

không gian đông hồ gươm Hà Nội hồ gươm giải phóng mặt bằng phía đông hồ gươm

