Điểm check-in hoa đào 'hot' bậc nhất Hà Nội

|
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không gian vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tràn ngập trong sắc đỏ hồng của hàng trăm gốc đào Tết, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân tới chụp ảnh và check - in.
|
Không gian hoa xuân tại vườn hoa Lý Thái Tổ năm nay gây ấn tượng bởi quy mô rộng lớn và sự đầu tư công phu về ý tưởng. Điểm nhấn trung tâm là cụm đại cảnh bộ chữ 2026 với chủ đề "Mùa xuân của kỷ nguyên mới".
|
Điểm nhấn của không gian hoa xuân là 300 gốc đào cổ và đào quý được tuyển chọn từ nhiều địa phương. Trong đó, phần lớn là các giống đào có giá trị cao như đào bích, đào phai, đào bạch, đào thất thốn và nhiều cây đào thế lâu năm với dáng độc đáo. Trong đó, 85% là đào quý đến từ những "thủ phủ" hoa danh tiếng nhất Hà Nội như: Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên. Các hàng đào xếp san sát nhau với số lượng lớn, tạo thành một "rừng" đào gây ấn tượng mạnh với khách tham quan.
|
Đây là cơ hội hiếm hoi để công chúng chiêm ngưỡng những thế đào nghệ thuật độc đáo đến từ khắp mọi miền, từ đào bích Hải Dương, đào phai Nam Định đến đào bạch, đào lục bình Lạng Sơn, hay những gốc nhất chi mai, đào thất thốn, đào Sa Pa, đào Mộc Châu...
Đông đảo các bạn trẻ, người dân và du khách có mặt tại vườn hoa Lạc Long Quân để chụp ảnh, check - in cùng hàng trăm gốc đào cổ chiều 14/2.
|
Không gian quanh Tượng đài vua Lý Thái Tổ được chăm chút kỹ lưỡng, trở thành điểm nhấn trang nghiêm. Hai hình linh vật làm từ hoa và trái cây tươi, uốn mềm mại, tượng trưng cho khí thiêng non nước và khát khao hưng thịnh nổi bật giữa không gian. Đào, mai vàng, quất cảnh bày quanh tượng đài hòa quyện, vừa tạo nên sắc xuân đậm đà, vừa thể hiện lòng thành kính tri ân bậc khai quốc.
|
Nán lại ở Hà Nội ngày 27 tháng Chạp để trải nghiệm trông khí Tết, Nguyễn Anh Thi (24 tuổi, ngụ Đà Nẵng) và Mã Anh Vũ (25 tuổi, ngụ Cao Bằng) bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô và không khí tại vườn hoa Lý Thái Tổ. "Đây là lần đầu tiên tôi được tham quan một không gian trưng bày đào cổ giữa lòng Thủ đô. Được chiêm ngưỡng nhiều dáng đào và cây cảnh khác nhau của nhiều địa phương trong cùng một không gian là trải nghiệm rất đặc biệt. Dù năm nay thị trường đào, quất có thể gặp nhiều khó khăn do thời tiết, nhưng các hàng đào tại đây đều được chăm sóc kỹ lưỡng, hoa nở đều và rực rỡ", Anh Vũ nói.
|
"Hàng đào cổ tạo thành đường dẫn ngập sắc hoa, mặc áo dài có các tông màu nóng hoặc màu ấm sẽ rất hợp và lung linh để chụp ảnh. Khi chụp ảnh, mọi người cũng nên giữ ý thức chung, tránh làm ảnh hưởng đến cây để bảo tồn không gian cho những người đến sau”, Anh Thi nói.
|
Khu vực phía sau tượng đài Lý Thái Tổ cũng được trang hoàng rực rỡ sắc hoa.
|
Lối đi hoa kéo dài với hàng trăm chậu cúc vàng Sa Đéc được sắp đặt theo những đường cong uốn lượn trong vườn, tạo bức tranh xuân rực rỡ, dẫn du khách và người dân tản bộ giữa không gian tràn ngập sắc màu Tết.
|
Bên cạnh khu vực triển lãm đào quất, không gian hoa xuân Lý Thái Tổ còn có sự hội ngộ của những loài hoa truyền thống: Thược dược, violet, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa xác pháo…
|
Cũng tại không gian vườn hoa Lý Thái Tổ, ban tổ chức đã trưng bày gần 300 cây quất được tạo hình nghệ thuật công phu, được sưu tầm tỉ mỉ từ các làng nghề nổi tiếng như Quảng Bá, Tứ Liên và Nam Định.
|
Đặc biệt, hai cây quýt cổ thụ chu sa quý hiếm có nguồn gốc từ Hưng Yên, trải qua quá trình tạo dáng kỳ công bằng bàn tay người nghệ nhân, cũng được giới thiệu đến công chúng.
|
Không gian hoa Xuân tại vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ kéo dài đến hết ngày 3/3 (tức Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ).