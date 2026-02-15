Điểm check-in hoa đào 'hot' bậc nhất Hà Nội

Nán lại ở Hà Nội ngày 27 tháng Chạp để trải nghiệm trông khí Tết, Nguyễn Anh Thi (24 tuổi, ngụ Đà Nẵng) và Mã Anh Vũ (25 tuổi, ngụ Cao Bằng) bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô và không khí tại vườn hoa Lý Thái Tổ. "Đây là lần đầu tiên tôi được tham quan một không gian trưng bày đào cổ giữa lòng Thủ đô. Được chiêm ngưỡng nhiều dáng đào và cây cảnh khác nhau của nhiều địa phương trong cùng một không gian là trải nghiệm rất đặc biệt. Dù năm nay thị trường đào, quất có thể gặp nhiều khó khăn do thời tiết, nhưng các hàng đào tại đây đều được chăm sóc kỹ lưỡng, hoa nở đều và rực rỡ", Anh Vũ nói.