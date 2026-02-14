Đi đâu chơi Tết miễn phí?

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều địa phương trên cả nước miễn phí vé tham quan tại các di tích, danh thắng nổi tiếng, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn du xuân.

Bên trong trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Châu Sa.

Hà Nội

Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết các điểm di tích gồm Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm); Di tích số 28 Hàng Buồm (đền Quan Đế) và Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trong 3 ngày, từ 16 đến 18/2 (tức ngày 29 Tết đến mùng 2 Tết).

Trong khi đó, ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) mở cửa từ 9h-17h ngày 17/2 (mùng 1 Tết) và từ 8h-17h kể từ ngày 18/2 (mùng 2 Tết) trở đi.

Du khách viếng đỉnh thiêng Yên Tử hồi tháng 6/2025. Ảnh: Chùa Yên Tử.

Yên Tử (Quảng Ninh)

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử mở cửa đón khách miễn phí trong 3 năm, từ 2026 đến hết 2028, theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh danh thắng Yên Tử chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025. Việc miễn phí tham quan không chỉ đáp ứng mong mỏi của đông đảo nhân dân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử.

Lễ khai hội xuân Yên Tử sẽ được tổ chức vào ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giếng) tại Cung Trúc Lâm, dự kiến thu hút khoảng 5.000 người.

Chương trình gồm các nghi thức rước kiệu; biểu diễn văn nghệ chào mừng; gióng trống và thỉnh chuông khai hội xuân Yên Tử. Phần nghi lễ tâm linh bao gồm khóa lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử và nghi thức dâng hương.

Toàn cảnh khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Lê Hiếu.

Thanh Hóa

Di sản thế giới Thành Nhà Hồ miễn vé tham quan từ ngày 12 đến 17/2 (tức từ ngày 25 Tết đến hết mùng 1 Tết).

miễn vé tham quan từ ngày 12 đến 17/2 (tức từ ngày 25 Tết đến hết mùng 1 Tết). Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh miễn vé tham quan từ ngày 16 đến 19/2 (tức từ ngày 29 Tết đến hết mùng 3 Tết).

Tại Thành Nhà Hồ, điểm nhấn của chương trình là các nghi lễ truyền thống như lễ thượng nêu, thả cá ông Công trong Hoàng cung; lễ hội thư pháp cho chữ đầu xuân; cùng các chương trình nghệ thuật chào xuân do câu lạc bộ địa phương biểu diễn.

Ngoài ra, du khách tham quan Thành nhà Hồ còn được miễn phí 100% dịch vụ thuyết minh, khám phá các không gian văn hóa, trưng bày chuyên đề và các tuyến tham quan gắn với giá trị nổi bật của di sản và vùng đất Tây Đô.

Tại Lam Kinh, ban tổ chức sẽ triển khai các hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh giới thiệu giá trị lịch sử - văn hóa của khu di tích; tổ chức lễ hội thư pháp đầu xuân.

Cờ Tổ quốc được treo dọc hai bên cầu Hiền Lương nhân dịp 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 2024. Ảnh: Blog của Rọt.

Quảng Trị

Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã hoàn thành tu bổ, mở cửa đón khách miễn phí dịp Tết Nguyên và dự kiến bán vé trở lại từ 1/3.

Trong thời gian này, du khách chủ yếu tham quan không gian ngoài trời; nhà trưng bày mở cửa theo từng thời điểm khi có nhu cầu. Ban quản lý bố trí nhân viên trực và hướng dẫn viên khi có yêu cầu.