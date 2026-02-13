Xin chụp ảnh trên phố, khách Trung Quốc bất ngờ khi gặp giáo sư Việt

Trong chuyến du lịch Việt Nam, vị khách Trung Quốc tình cờ gặp và trò chuyện với một cụ ông 90 tuổi ở Hà Nội. Điều bất ngờ đó là GS.TSKH Phạm Huy Dũng của Đại học Thăng Long.

Khách Trung Quốc vô tình chụp ảnh GS.TS Phạm Huy Dũng Cuộc gặp gỡ vô tình giữa du khách Trung Quốc và GS.TS Phạm Huy Dũng ở Hà Nội khiến người xem thích thú.

Cuối tháng 11/2025, Alan Hao, nhiếp ảnh gia đường phố người Trung Quốc, chọn Hà Nội làm điểm dừng chân trong hành trình vòng quanh thế giới. Trên nền tảng Xiaohongshu, anh giới thiệu mình chuyên ghi lại những "tâm hồn đặc biệt" qua ống kính.

Trong buổi chụp ảnh trên vỉa hè Hà Nội, Hao chú ý đến một cụ ông đang ngồi chờ sửa xe. Ấn tượng bởi phong thái và đôi giày của cụ, anh tiến lại làm quen, xin phép chụp vài tấm hình nếu không làm phiền. Cụ ông vui vẻ đồng ý.

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng tiếng Anh trôi chảy. Trước sự ngạc nhiên của du khách, ông cho biết từng là tiến sĩ, giáo sư tại Mỹ. Những năm 1980, ông giảng dạy tại Đại học Chulalongkorn - trường đại học danh tiếng của Thái Lan. Cụ nói nếu có dịp đến đó, Hao có thể thử tìm lại tên mình trong hồ sơ cũ.

Ở tuổi ngoài 90, cụ cho biết vẫn hướng dẫn một số nghiên cứu sinh tiến sĩ. Khi được hỏi về lời khuyên dành cho người trẻ, ông không nói về thành tựu cá nhân mà nhấn mạnh đến nền tảng văn hóa.

"Hãy hướng tới tương lai nhưng đừng tách rời truyền thống", cụ ông nói.

Cụ ông 90 tuổi trong đoạn video của du khách Trung Quốc. Ảnh: Cắt từ video.

Theo cụ, người Việt hay người Trung Quốc đều có mấy nghìn năm lịch sử, người trẻ như Hao phải khắc ghi điều đó và lấy làm niềm tự hào, "đừng lúc nào cũng nhìn về các quốc gia xa xôi khác".

"Chúng ta đều bình đẳng với bất kỳ ai trên thế giới này. Đừng sợ ai cả. Khi bạn mang chiếc máy ảnh đi khắp nơi, hãy nhìn lại những gì đất nước mình đang có và tự hào về điều đó. Đừng quên nguồn cội của mình", ông gửi gắm.

Hao nói anh tin "sự tự tin chỉ đến khi mỗi người hiểu và tôn trọng nguồn cội của mình", cảm ơn cụ ông vì những điều rút ra từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Cụ ông đáp lại sự học không thuộc về riêng thế hệ nào, rằng "chúng ta phải học hỏi lẫn nhau". Ngay cả ông cũng phải học từ người trẻ, vì thế hệ trẻ đang nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng điều ông muốn dặn là hãy tự hào về những gì chúng ta có trong quá khứ.

Ảnh chân dung của GS.TS Phạm Huy Dũng trên website của Đại học Thăng Long. Ảnh: ĐVCC.

Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong ít phút trên vỉa hè Hà Nội nhưng để lại trong lòng du khách nhiều suy ngẫm. Khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dùng Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước phong thái điềm đạm và cách trò chuyện mạch lạc của cụ ông.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Đại học Thăng Long xác nhận cụ ông trong video là GS.TSKH Phạm Huy Dũng, hiện là Ủy viên Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhận thức & Giáo dục Thăng Long (TICES).

Ở tuổi ngoài 90, giáo sư Phạm Huy Dũng vẫn làm việc, sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Gần đây, ông gửi lời chúc Tết tới cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường bằng 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp với phong thái điềm đạm như trong cuộc trò chuyện ngắn trên vỉa hè Hà Nội.

Trong hành trình tại Việt Nam, Hao còn gặp cụ bà 96 tuổi Thạch Thị Lý và trò chuyện với một giáo sư đến từ Đại học Nagasaki. Theo anh, những cuộc gặp gỡ như vậy là phần đáng nhớ nhất của chuyến đi.