Việt Nam thành 'thiên đường' du lịch tự túc với khách Trung Quốc

  • Thứ năm, 29/1/2026 13:30 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Bất ổn khu vực khiến Việt Nam nổi lên như lựa chọn thay thế hút khách Trung Quốc tự túc, đặc biệt với giới trẻ.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024 Ảnh: Linh Huỳnh.

Dưới mái vòm cao của chợ Bến Thành (TP.HCM), dòng người len lỏi giữa các quầy hàng lưu niệm trong không khí nóng ẩm đặc trưng. Tại đây, Wang Xuan, du khách đến từ Bắc Kinh (Trung Quốc), thong thả dạo bước với trang phục mùa hè, tay cầm ly nước ép dứa thay vì phải co ro trong cái lạnh cuối năm ở quê nhà.

Khác với hình ảnh quen thuộc của các đoàn khách đông đúc, Wang đi một mình, tự đặt phòng qua Klook và tìm điểm đến trên Xiaohongshu.

“Tôi luôn cập nhật thông tin về Việt Nam trên ứng dụng”, cô chia sẻ trên Nikkei Asia.

Việt Nam thành lựa chọn thay thế

Có thể Wang không biết chuyến đi vào cuối tháng 12/2025 của cô đã góp phần vào một cột mốc mà du lịch Việt Nam vừa thiết lập: quốc gia đón lượng khách Trung Quốc đông nhất Đông Nam Á. Đây cũng là lần đầu Việt Nam đón nhiều khách Trung Quốc hơn Thái Lan - điểm đến vốn lâu nay dẫn đầu khu vực.

Trong khi đó, Cục Thống kê Quốc gia Việt Nam cho biết Trung Quốc đã trở thành thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025, vượt Hàn Quốc - quốc gia đứng đầu năm 2024.

Du khách Trung Quốc ngày càng chọn nước láng giềng phía nam thay vì Thái Lan, nơi đối mặt với bất ổn, trong đó có xung đột biên giới với Campuchia. Một phần dòng khách cũng chuyển hướng khỏi Nhật Bản do căng thẳng địa chính trị hồi tháng 11/2025.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam hưởng lợi nhờ nhiều đường bay hơn và những trải nghiệm mới mẻ, từ các nhà hàng đạt sao Michelin đến những chuyến đi trong ngày nhờ cơ chế miễn thị thực ở khu vực biên giới.

Theo China Trading Desk, khoảng 5,3 triệu người Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam năm 2025, đưa Việt Nam trở thành điểm đến lớn thứ 3 của du khách Trung Quốc, chỉ sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Con số này tăng so với 3,7 triệu người vào năm 2024, khi Việt Nam xếp sau Thái Lan - nơi đón 7 triệu lượt khách - và đứng thứ 4.

Du khách đến Việt Nam được cho đã chi 768 nghìn tỷ đồng (29 tỷ USD) trong giai đoạn tháng 1-11, trở thành lực đẩy đáng kể cho nền kinh tế. So sánh chi tiêu mỗi chuyến đi, Việt Nam được nhìn nhận là điểm đến rẻ hơn Thái Lan hay Indonesia.

Theo báo cáo Vietnam Report, chi tiêu trung bình của du khách dao động 379-569 USD (khoảng 9,3-13,9 triệu đồng) trong năm 2025, với nhóm chi tiêu cao tập trung ở các đô thị lớn.

Chợ Bến Thành là nơi nổi tiếng với các mặt hàng lưu niệm, từ quần áo thời Cộng sản đến ví lụa. Ảnh: Liên Hoàng.

Gen Z Trung Quốc chuộng tự túc sang Việt Nam

Tuy nhiên, không chỉ các vấn đề bên ngoài khiến dòng khách dịch chuyển. Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong sở thích du lịch của giới trẻ Trung Quốc, bao gồm cả Gen Z, khi họ ngày càng chuộng đi tự túc thay vì tour trọn gói.

Hướng dẫn viên du lịch Bích Phương, người thành thạo tiếng Trung và đã đón khách suốt 15 năm, cho biết hiện cô gặp ngày càng nhiều du khách dưới 40 tuổi đi một mình.

“Trước đây khách du lịch bụi chủ yếu là người phương Tây, giờ thì có rất nhiều người Trung Quốc”, Phương nói sau một ngày dài dẫn khách Trung Quốc tham quan Đà Lạt.

Cô kể du khách hiện nay “ưa mạo hiểm” hơn, tự tìm tour trong ngày khi đến nơi và tự đặt hầu hết dịch vụ. “Chỉ cần có điện thoại là họ ổn”. Thống kê của nền tảng Klook cho biết hơn 70% du khách trẻ chọn cách tiếp cận độc lập này.

Theo Phương, du lịch đường bộ cũng đang nổi lên như một xu hướng mới trong nhóm khách đi tự túc. Việt Nam được cho là đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để người Trung Quốc qua biên giới thăm ngắn ngày, với sự phối hợp giữa Lạng Sơn (Việt Nam) và Bình Hương (Trung Quốc).

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), di sản thế giới được UNESCO công nhận, thu hút đông đảo khách du lịch Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Số liệu từ cơ quan du lịch cho thấy lượng khách Trung Quốc đến khu vực biên giới tăng 16% trong nửa đầu năm 2025. Sự gần gũi địa lý tiếp tục là “chất xúc tác” cho du lịch hai chiều, trong khi những điểm tương đồng văn hóa - từ ẩm thực, khí hậu đến các truyền thống quen thuộc - giúp Việt Nam dễ được lựa chọn hơn trong nhóm khách lần đầu đi tự túc.

Ở góc độ thị trường, Giám đốc Agoda Việt Nam Vũ Ngọc Lâm cho biết lượng tìm kiếm về Việt Nam trên nền tảng tiếng Trung tăng 90% trong năm 2025, chủ yếu xoay quanh TP.HCM, Phú Quốc, Hà Nội và Đà Nẵng. Các đường bay mới được mở, giúp hành trình thuận tiện hơn. Chi tiêu du lịch cũng tăng khi du khách trẻ tìm kiếm trải nghiệm “chân thực” hơn, từ tour ẩm thực đặc sản đến các nhà hàng cao cấp.

Dù vậy, lượng khách Trung Quốc vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, thấp hơn con số 5,8 triệu lượt ghi nhận năm 2019. Cơ quan du lịch cho rằng điều này vẫn cho thấy “tiềm năng chưa được khai thác đáng kể”, xét đến quy mô du lịch nước ngoài của Trung Quốc.

