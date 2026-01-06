Việt Nam đón lượng khách quốc tế 'lịch sử'

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất trong lịch sử, vượt xa thời điểm trước dịch. Trong đó, khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất.

Khách Tây đổ về Phú Quốc nghỉ dưỡng dịp cuối năm, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cục Du lịch Quốc gia công bố năm 2025, Việt Nam đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024 và cao hơn 17,8% so với năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ.

Trong cơ cấu phương tiện, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 17,8 triệu lượt, chiếm 84,3% tổng lượng khách quốc tế và tăng 20,2% so với năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt gần 3,1 triệu lượt, chiếm 14,4%, tăng 22,6%; khách đến bằng đường biển đạt 273,9 nghìn lượt, chiếm 1,3%, tăng 10,4%.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2025 Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Lượt khách Nghìn lượt 2070 1894 2054 1655 1528 1463 1563 1685 1523 1733 1978 2022

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài Chính), dù chưa đạt mục tiêu đón 23-25 triệu lượt khách trong năm 2025, đây là lần đầu du lịch Việt Nam chạm mốc hơn 21 triệu lượt khách quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình phục hồi và hội nhập sâu rộng với thị trường du lịch toàn cầu.

Xét theo quy mô thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất với 16,6 triệu lượt khách, chiếm 78,6% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tiếp theo là châu Âu với 2,8 triệu lượt (13,1%), châu Mỹ đạt 1,1 triệu lượt (5,2%), châu Úc 600.000 lượt (2,9%) và châu Phi 56.000 lượt (0,3%).

Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 5,3 triệu lượt, chiếm khoảng 1/4 tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc xếp thứ hai với 4,3 triệu lượt, chiếm 20,5%.

Trong nhóm 10 thị trường hàng đầu còn có Đài Loan (1,2 triệu lượt), Mỹ (849.000 lượt), Nhật Bản (814.000 lượt), Ấn Độ (746.000 lượt), Nga (690.000 lượt), Campuchia (687.000 lượt), Malaysia (574.000 lượt) và Australia (548.000 lượt).

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH HÀNG ĐẦU NĂM 2025 Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Nga Campuchia Malaysia Australia Lượt khách Nghìn lượt 5282 4331 1232 849 814 746 690 687 574 548

Về động lực tăng trưởng, các thị trường quy mô lớn tại châu Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong năm 2025. Trung Quốc tăng 41,3% so với năm 2024, Nhật Bản tăng 14,4%, Ấn Độ tăng 48,9%, trong khi riêng thị trường Hàn Quốc giảm nhẹ 5,2%.

Các thị trường gần tại Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng nhanh, gồm Philippines tăng 81,3%, Campuchia tăng 44,8%, Lào tăng 20,6%, Malaysia tăng 15,8%, Indonesia tăng 12,5%, Singapore tăng 15,5% và Thái Lan tăng 9,5%.

Khu vực châu Âu chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc, tăng 38,8% so với năm 2024. Nga là thị trường lớn nhất với 690.000 lượt khách và cũng là thị trường tăng mạnh nhất, đạt 196,9%.

Nhiều thị trường châu Âu khác ghi nhận mức tăng hai con số như Anh (20,3%), Pháp (21,1%), Đức (16,6%), Italy (20,7%), Đan Mạch (12,2%), Na Uy (19,1%) và Thụy Điển (15,3%).

Khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, hoạt động thương mại và du lịch diễn ra sôi động. Việc lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức cao nhất từ trước đến nay đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2025 ước đạt 843,1 nghìn tỷ đồng , chiếm 12% tổng mức và tăng 14,6% so với năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 93,9 nghìn tỷ đồng , chiếm 1,4% tổng mức và tăng 20,2%.