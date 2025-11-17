2 tháng chứng minh tham vọng 25 triệu lượt khách ngoại của Việt Nam

Trong 10 tháng qua, ngành du lịch đón gần 17,2 triệu khách quốc tế, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Con số này được nhận định tiệm cận "tham vọng" 22-25 triệu lượt khách.

Đầu tháng 11, Cục Du lịch Quốc gia công bố trong 10 tháng qua, Việt Nam đón gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, ngành du lịch đạt 74-78% mục tiêu công bố hồi đầu năm (22-23 triệu lượt khách) và 68% so với mục tiêu điều chỉnh hồi tháng 8 (25 triệu lượt khách).

"Ngành du lịch đang chứng kiến một bước nhảy vọt đầy ấn tượng, thể hiện rõ năng lực phục hồi mạnh mẽ và khả năng điều tiết linh hoạt của ngành sau giai đoạn nhiều biến động", TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, nói với Tri Thức - Znews.

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG QUA Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10

Triệu lượt 2.07 1.894 2.054 1.655 1.528 1.463 1.563 1.685 1.523 1.733

Những con số biết nói

Theo ông Minh, những "con số biết nói" này đánh dấu cột mốc kỷ lục, phản ánh xu hướng du lịch Việt Nam chuyển từ tính mùa vụ sang hoạt động quanh năm. Riêng tháng 10, ngành đón 1,73 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất lịch sử so với cùng kỳ, thậm chí vượt đỉnh mùa hè.

Diễn biến này cho thấy Việt Nam đang giảm phụ thuộc vào cao điểm truyền thống, hướng tới mô hình vận hành liên tục, giúp tối ưu hạ tầng, giữ ổn định việc làm và mở rộng nguồn thu.

Du khách quốc tế tham quan chợ Bến Thành (TP.HCM) hồi đầu năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho rằng ngoài các thị trường truyền thống như châu Âu, Australia, năm nay Hàn Quốc và Trung Quốc là hai thị trường inbound (người nước ngoài đến Việt Nam) chiếm tỷ lệ khách lớn nhất.

Khách Hàn Quốc đến Việt Nam gần như quanh năm, không chỉ tham gia tour biển, nghỉ dưỡng mà còn có nhu cầu du lịch golf cao cấp. Lịch trình của họ trải dài từ Long Thành, Vũng Tàu đến các resort 5 sao ở Đà Nẵng, Nha Trang, ngay cả mùa thấp điểm.

Trong khi đó, khách Trung Quốc phục hồi mạnh tại Nha Trang, Hạ Long. Đồng thời lượng khách qua cửa khẩu Móng Cái đi tour ngắn ngày tăng vào những tháng cuối năm.

"Các điểm đến được du khách quốc tế ưa chuộng gồm Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, bên cạnh nhu cầu trải nghiệm địa phương, du lịch xanh, phiêu lưu", ông Vũ nói.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH HÀNG ĐẦU ĐẾN VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG QUA Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Campuchia Nga Malaysia Australia

Triệu lượt khách 4.3 3.599 1.033 0.685 0.679 0.575 0.55 0.502 0.455 0.447

Đâu là lực đẩy?

Trong 10 tháng qua, Công ty du lịch Vietluxtour ghi nhận cơ cấu khách quốc tế có xu hướng tương đồng với bức tranh chung của cả nước bên cạnh một số điểm nhấn riêng.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp Thị - Truyền Thông của đơn vị, nhận định sự tăng trưởng mạnh của khách quốc tế là kết quả tổng hòa của yếu tố vĩ mô cùng nỗ lực từ ngành, doanh nghiệp và điểm đến.

▸ Chính sách visa và thủ tục nhập cảnh thông thoáng: Mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời hạn lưu trú và áp dụng e-visa cho nhiều nước giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn. Với các đoàn do đơn vị phục vụ, thời gian chuẩn bị hồ sơ và nỗi lo về thủ tục giảm rõ rệt.

▸ Năng lực hàng không và kết nối đường bay cải thiện: Nhiều đường bay thẳng, bay charter từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ tới Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc rút ngắn thời gian di chuyển, nâng sức hấp dẫn của Việt Nam như điểm đến "gần, tiện, đa trải nghiệm".

Du khách Mei (áo xanh), đến từ Nhật Bản, thích thú trải nghiệm áo dài truyền thống Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

▸ Hình ảnh an toàn, thân thiện, chi phí hợp lý: Sau đại dịch, Việt Nam nổi bật với môi trường du lịch an toàn, người dân thân thiện, ẩm thực phong phú và chi phí cạnh tranh, tạo lợi thế với du khách lần đầu và khách quay lại.

▸ Sản phẩm du lịch được làm mới liên tục: Doanh nghiệp phát triển nhiều dòng sản phẩm mới, từ tour golf, MICE, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe đến du lịch kết hợp khảo sát đầu tư.

"Tăng trưởng lượng khách quốc tế trong vài năm gần đây không chỉ là "hiệu ứng vực dậy" sau Covid-19 mà còn cho thấy du lịch Việt Nam đang phát triển thành điểm đến quốc tế chiến lược, bài bản hơn", bà Thu nói.

Drosev Dimitar (Bulgaria) lần thứ 5 anh tham gia trình diễn áo dài trong buổi diễu hành cổ phục quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), ngày 8/3. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo TS Dương Đức Minh, đây không phải sự tăng trưởng tình cờ mà là kết quả của chuyển dịch cấu trúc vững chắc trong năng lực cạnh tranh, chính sách điều hành và sức hấp dẫn của điểm đến.

Ngoài yếu tố nền tảng là chính sách thị thực mở rộng và linh hoạt; năng lực hạ tầng và kết nối hàng không cải thiện như bà Thu đã nêu; chuyên gia nhận thấy một nguyên nhân khác là sự cộng hưởng của các kỳ nghỉ khu vực như "Golden Week" (Trung Quốc) và "Chuseok" (Hàn Quốc) trong tháng 10, tạo làn sóng du lịch ngắn hạn mạnh mẽ.

Với lợi thế địa lý gần, chi phí hợp lý và năng lực phục vụ linh hoạt, Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu của khách Đông Bắc Á. Các tuyến bay thẳng từ Trung Quốc và Hàn Quốc hoạt động tần suất cao giúp khai thác hiệu quả "đỉnh điểm du lịch khu vực".

"Kỷ lục đón khách tháng 10 phản ánh sức bật từ chính sách, hạ tầng và hành vi tiêu dùng, chứng minh Việt Nam đã vượt giai đoạn phục hồi, tiến vào thời kỳ phát triển ổn định, bền vững, với vị thế cạnh tranh mới trong khu vực châu Á", ông Minh nói.

Tham vọng?

Đầu năm, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế. Đến tháng 8, Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu cả năm đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế.

Theo TS Dương Đức Minh, mục tiêu 22-23 triệu lượt khách quốc tế là tham vọng lớn nhưng hoàn toàn khả thi. Con số này phản ánh khát vọng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về năng lực điều hành, hạ tầng và chất lượng sản phẩm.

"Nếu duy trì đà tăng trung bình 1,7-1,8 triệu lượt mỗi tháng, chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trong khi, cột mốc 25 triệu lượt khách chỉ có thể đạt được khi toàn hệ thống vận hành đồng bộ và có những cú hích chính sách mạnh", chuyên gia nhận định.

Phú Quý, Côn Đảo vẫn là những điểm đến xa lạ với khách quốc tế. Ảnh: Linh Huỳnh, Quỳnh Danh.

Trong khi đó, theo bà Thu, 25 triệu lượt khách quốc tế là tham vọng cao nhưng không phải không thể, nếu hội đủ một số điều kiện tiên quyết:

Chính sách ổn định và truyền thông rõ ràng để tạo niềm tin cho hãng hàng không, đối tác và du khách

Hạ tầng và nhân lực sẵn sàng cho kịch bản tăng trưởng nhanh, tránh hiện tượng "đông nhưng không vui"

Sản phẩm du lịch đủ phong phú và khác biệt, không chỉ tập trung vào một vài điểm đến quen thuộc

TS Dương Đức Minh nhấn mạnh sự tăng trưởng không chỉ về lượng mà còn phản ánh khả năng hấp thụ thị trường và mức độ tự chủ của hệ thống điểm đến.

Ba yếu tố cốt lõi để bứt phá gồm: năng lực tiếp cận (visa, hàng không), sức hút sản phẩm (trải nghiệm đặc thù, sự kiện mùa vụ) và chất lượng dịch vụ (thái độ phục vụ, an toàn, hạ tầng thông minh).

Thách thức

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh cũng đặt ra thách thức mới. Hạ tầng và nhân lực du lịch cần điều chỉnh để phù hợp với nhịp mùa vụ thay đổi; biến đổi khí hậu và thiên tai tại miền Trung có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng dịch vụ.

Đồng thời, chính sách visa cần được duy trì ổn định và truyền thông rõ ràng hơn để đảm bảo thu hút khách quốc tế hiệu quả.

"Mục tiêu 25 triệu mang tính thử thách, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy sự tự tin của ngành du lịch trong giai đoạn chuyển từ phục hồi sang tăng trưởng chất lượng.

Khi các giải pháp được thực thi đúng hướng, con số này không còn là xa vời mà trở thành bước tiến hợp lý trong việc khẳng định vị thế du lịch Việt Nam ở khu vực và quốc tế", chuyên gia nói.

Du khách nước ngoài tìm cách "giải nhiệt" trước thời tiết nắng nóng ở TP.HCM hồi tháng 3. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo bà Thu, để nâng cao sức cạnh tranh so với các điểm đến trong khu vực, một số nhóm dịch vụ cần ưu tiên cải thiện mạnh.

▸ Thứ nhất là hạ tầng và trải nghiệm tại sân bay, cửa khẩu. Quy trình làm thủ tục, biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ, chất lượng dịch vụ tại khu vực đón - tiễn khách, taxi, xe công nghệ… cần đồng bộ, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.

▸ Thứ hai là giao thông nội địa và kết nối điểm đến. Chất lượng đường sá, bãi đỗ, phương tiện, đặc biệt là kết nối đến các điểm du lịch mới, còn là "điểm trừ" trong mắt nhiều du khách.

Việc di chuyển mất nhiều thời gian hoặc thiếu sự an tâm sẽ khiến sản phẩm khó cạnh tranh với Thái Lan, Singapore hay Malaysia, nơi hạ tầng giao thông được đánh giá tốt.

▸ Thứ ba là chất lượng dịch vụ đồng đều. Không ít du khách đánh giá cao khách sạn và lữ hành, nhưng chưa hài lòng ở khâu nhà hàng, điểm tham quan hay dịch vụ mua sắm. Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn tối thiểu và cơ chế giám sát, xếp hạng rõ ràng sẽ giúp nâng mặt bằng dịch vụ chung.

▸ Thứ tư là năng lực ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ của nhân sự tuyến đầu cũng cần được tăng cường. Đội ngũ tại các điểm đến, nhà hàng hay cơ sở dịch vụ cần đào tạo về ngoại ngữ, ứng xử và kỹ năng xử lý tình huống. Chỉ một câu trả lời thiếu khéo léo cũng có thể ảnh hưởng đến ấn tượng chung về chuyến đi.