Ảnh chụp người nhảy dù phía trước Mặt Trời gây sửng sốt

Khoảnh khắc một người nhảy dù đang rơi xuống phía trước Mặt Trời là tác phẩm đầu tiên trên thế giới được chụp dưới ánh sáng alpha hydro.

Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy bắt trọn khoảnh khắc một vận động viên nhảy dù trước bề mặt rực lửa của Mặt Trời.

Tác phẩm mang tên "The Fall of Icarus" (Cú ngã của Icarus) được McCarthy khẳng định là "nỗ lực phi lý đến mức khó tin" và có thể là bức ảnh đầu tiên thuộc loại này từng được chụp, theo Live Science.

McCarthy đã chụp khoảnh khắc này vào khoảng 9h ngày 8/11 (theo giờ địa phương). Để tạo nên sự trùng khớp giữa người nhảy dù và đĩa Mặt Trời, anh đã lên kế hoạch trong nhiều tuần và thực hiện 6 lần điều chỉnh vị trí máy bay trước khi mọi thứ thẳng hàng hoàn hảo.

Khoảnh khắc Gabriel C. Brown nhảy dù ngay phía trước Mặt Trời. Ảnh: Andrew McCarthy.

Nhân vật xuất hiện trong ảnh là YouTuber kiêm nhạc sĩ Gabriel C. Brown. Anh thực hiện cú nhảy từ một máy bay cánh quạt nhỏ ở độ cao khoảng 1.070 m, cách vị trí đặt máy ảnh của McCarthy gần 2.500 m.

Trên Instagram, Brown chia sẻ hậu trường buổi chụp, bao gồm đoạn video hai người ăn mừng khi khoảnh khắc "vàng" xuất hiện trên màn hình.

"Bạn có thể thấy sự phấn khích trên mặt tôi trong video. Nhìn hình ảnh hiển thị hoàn hảo trên màn hình thật sự rất mãn nguyện", McCarthy nói với Live Science.

McCarthy cho biết bức ảnh được chụp ngay ở cú nhảy đầu tiên và cũng là duy nhất trong ngày. Việc đóng gói lại dù an toàn sẽ mất quá nhiều thời gian, nên họ chỉ có một cơ hội để bấm máy.

Theo anh, thách thức lớn nhất là việc theo dõi máy bay trên bầu trời khó hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu.

"Tôi vốn đã quen chụp Mặt Trời, nhưng lần này mọi thứ vượt xa những gì tôi từng đối mặt", anh nói.

Thành quả này được McCarthy xếp vào top 5 thành công nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình.

Trước đó, anh liên tục gây chú ý khi ghi lại các khoảnh khắc hiếm hoi của Mặt Trời, bao gồm bức ảnh về Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bay ngang qua đúng lúc lóa Mặt Trời xuất hiện hồi tháng 6; Cột plasma dài 1,6 triệu km phụt lên khỏi bề mặt; hay ảnh độ phân giải siêu cao của Mặt Trăng và khoảnh khắc Sao Hỏa bị Mặt Trăng che khuất.