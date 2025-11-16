Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Ảnh chụp người nhảy dù phía trước Mặt Trời gây sửng sốt

  • Chủ nhật, 16/11/2025 15:54 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Khoảnh khắc một người nhảy dù đang rơi xuống phía trước Mặt Trời là tác phẩm đầu tiên trên thế giới được chụp dưới ánh sáng alpha hydro.

Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy bắt trọn khoảnh khắc một vận động viên nhảy dù trước bề mặt rực lửa của Mặt Trời.

Tác phẩm mang tên "The Fall of Icarus" (Cú ngã của Icarus) được McCarthy khẳng định là "nỗ lực phi lý đến mức khó tin" và có thể là bức ảnh đầu tiên thuộc loại này từng được chụp, theo Live Science.

McCarthy đã chụp khoảnh khắc này vào khoảng 9h ngày 8/11 (theo giờ địa phương). Để tạo nên sự trùng khớp giữa người nhảy dù và đĩa Mặt Trời, anh đã lên kế hoạch trong nhiều tuần và thực hiện 6 lần điều chỉnh vị trí máy bay trước khi mọi thứ thẳng hàng hoàn hảo.

nhay du truoc Mat Troi anh 1

Khoảnh khắc Gabriel C. Brown nhảy dù ngay phía trước Mặt Trời. Ảnh: Andrew McCarthy.

Nhân vật xuất hiện trong ảnh là YouTuber kiêm nhạc sĩ Gabriel C. Brown. Anh thực hiện cú nhảy từ một máy bay cánh quạt nhỏ ở độ cao khoảng 1.070 m, cách vị trí đặt máy ảnh của McCarthy gần 2.500 m.

Trên Instagram, Brown chia sẻ hậu trường buổi chụp, bao gồm đoạn video hai người ăn mừng khi khoảnh khắc "vàng" xuất hiện trên màn hình.

"Bạn có thể thấy sự phấn khích trên mặt tôi trong video. Nhìn hình ảnh hiển thị hoàn hảo trên màn hình thật sự rất mãn nguyện", McCarthy nói với Live Science.

McCarthy cho biết bức ảnh được chụp ngay ở cú nhảy đầu tiên và cũng là duy nhất trong ngày. Việc đóng gói lại dù an toàn sẽ mất quá nhiều thời gian, nên họ chỉ có một cơ hội để bấm máy.

Theo anh, thách thức lớn nhất là việc theo dõi máy bay trên bầu trời khó hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu.

"Tôi vốn đã quen chụp Mặt Trời, nhưng lần này mọi thứ vượt xa những gì tôi từng đối mặt", anh nói.

Thành quả này được McCarthy xếp vào top 5 thành công nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình.

Trước đó, anh liên tục gây chú ý khi ghi lại các khoảnh khắc hiếm hoi của Mặt Trời, bao gồm bức ảnh về Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bay ngang qua đúng lúc lóa Mặt Trời xuất hiện hồi tháng 6; Cột plasma dài 1,6 triệu km phụt lên khỏi bề mặt; hay ảnh độ phân giải siêu cao của Mặt Trăng và khoảnh khắc Sao Hỏa bị Mặt Trăng che khuất.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Phát hiện bước ngoặt về cơn bão ngoài hệ Mặt Trời

Giới thiên văn lần đầu ghi nhận một vụ phun trào khối lượng nhật hoa trên sao lùn đỏ cách Trái Đất 133 năm ánh sáng với mức độ bùng nổ gấp hàng chục nghìn lần các cơn bão Mặt Trời.

27:1598 hôm qua

Hệ Mặt Trời đang lao qua vũ trụ nhanh bất ngờ

Các nhà khoa học phát hiện Hệ Mặt Trời di chuyển nhanh hơn 3,7 lần so với dự đoán, thách thức mô hình vũ trụ học hiện tại.

5 giờ trước

Everest không phải ngọn núi cao nhất thế giới

Tùy vào cách đo, Everest chưa chắc là cao nhất. Từ núi lửa Mauna Kea ẩn dưới biển đến đỉnh Chimborazo gần Mặt Trời nhất, thế giới vẫn còn nhiều ngọn núi cao kỷ lục

12:22 1/11/2025

Đan Châu

nhảy dù trước Mặt Trời Andrew McCarthy Gabriel C. Brown nhảy dù Mặt Trời Mặt Trời nhảy dù người nhảy dù chụp thiên văn nhiếp ảnh gia

    Đọc tiếp

    Son Tung M-TP chay bo o Ho Guom hinh anh

    Sơn Tùng M-TP chạy bộ ở Hồ Gươm

    3 giờ trước 13:27 16/11/2025

    0

    Sơn Tùng M-TP đăng tải loạt ảnh chạy bộ quanh Hồ Gươm, giữ lời hẹn với fan và ngay lập tức “hâm nóng” thêm sức hút của điểm đến biểu tượng giữa lòng Hà Nội.

    Cu lan cuoi cung cua 'nhung nang tien ca' Jeju hinh anh

    Cú lặn cuối cùng của 'những nàng tiên cá' Jeju

    8 giờ trước 09:00 16/11/2025

    0

    Nghề lặn tự do hàng trăm năm tuổi trên đảo Jeju (Hàn Quốc) đứng trước nguy cơ mai một khi phần lớn hải nữ đã ngoài 65 tuổi, trong khi thế hệ trẻ không đủ sức theo nghề.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý