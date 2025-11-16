Sơn Tùng M-TP chạy bộ ở Hồ Gươm

Sơn Tùng M-TP đăng tải loạt ảnh chạy bộ quanh Hồ Gươm, giữ lời hẹn với fan và ngay lập tức “hâm nóng” thêm sức hút của điểm đến biểu tượng giữa lòng Hà Nội.

Nam ca sĩ diện outfit thể thao đầy năng động, check-in tại Hồ Gươm, ngày 16/11. Ảnh: M-TP.

Trưa 16/11, Sơn Tùng M-TP “gây sốt” khi đăng tải loạt ảnh chạy bộ tại Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chỉ sau vài phút chia sẻ, bài đăng nhận hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận từ người hâm mộ.

Trong loạt hình mới, giọng ca Chạy ngay đi diện đồ thể thao với áo body ôm sát khoe vóc dáng săn chắc, kèm khăn lau mồ hôi, kính râm và mũ, tạo tổng thể năng động, thời thượng.

Đi kèm bộ ảnh, Sơn Tùng viết lời chia sẻ hài hước: “Nhiều ông bà đến tận giờ này vẫn còn thắc mắc sao ông Tùng hứa đi chạy bộ Hồ Gươm mà không thấy đâu? Đây, đây này. Đã muốn cất giấu ký ức này đi mà cứ bắt người ta phải moi lên mới chịu. Có biết hôm đấy chạy bộ một mình quanh hồ lạnh lẽo thế nào không?”.

Bộ ảnh chạy bộ quanh Hồ Gươm của Sơn Tùng. Ảnh: M-TP.

Cách kể chuyện dí dỏm khiến fan thích thú, đặc biệt là sau nhiều tháng chờ đợi để thấy nam ca sĩ giữ lời hẹn chạy bộ quanh hồ. Lời hẹn này bắt nguồn từ một show diễn tại Hà Nội cuối tháng 9, khi Sơn Tùng đã rủ fan “hẹn hò chạy bộ Hồ Gươm”. Mặc dù thời điểm chụp ảnh không trùng với ngày hẹn ban đầu, việc nam ca sĩ đăng bộ ảnh hôm nay được xem như lời xác nhận rằng anh đã giữ lời hứa với fan.

Việc Sơn Tùng check-in ở đâu từ lâu đã trở thành “trendsetter” (dẫn đầu trào lưu) trong cộng đồng fan và giới trẻ. Trước Hồ Gươm, nam ca sĩ từng rủ fan cà phê bệt ở Nhà thờ Đức Bà, dạo chợ Bến Thành, ghé Thảo Cầm Viên hay bất ngờ đi xích lô dạo Hồ Tây, ngồi trà đá vỉa hè vào cuối năm 2024. Mỗi lần xuất hiện, địa điểm đó ngay lập tức trở thành tọa độ check-in được săn đón.

Hồ Gươm, nơi Sơn Tùng chọn làm “sân chạy”, vốn là trái tim của Hà Nội, điểm đến biểu tượng gắn với tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc...

Không chỉ là nơi tản bộ quen thuộc của người dân Thủ đô, hồ còn là “cửa ngõ” du lịch quan trọng, thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước. Đây cũng từng là nơi dừng chân của nhiều nhân vật nổi tiếng: Tổng thống Mỹ Barack Obama từng ghé đi bộ khu vực lân cận và thưởng thức bún chả; tỷ phú Bill Gates, Brad Pitt - Angelina Jolie, Thủ tướng Canada Justin Trudeau… cũng từng chọn Hồ Gươm và khu phố cổ làm điểm tham quan khi đến Việt Nam.

Nhiều nghệ sĩ quốc tế như ban nhạc Westlife, Charlie Puth hay các KOL du lịch nổi tiếng từ Hàn Quốc, Thái Lan cũng từng ghi hình, chia sẻ về Hồ Gươm trên mạng xã hội. Gần đây, bố mẹ G-Dragon cũng tranh thủ dạo một vòng hồ trong những ngày nam ca sĩ lưu diễn tại Hà Nội đầu tháng 11.

