Khách Tây chỉ cách du lịch Việt Nam 'đáng tiền' ở mọi ngân sách

Du khách Joe Bindloss nhận định thời điểm, cách di chuyển, lưu trú và ăn uống quyết định phần lớn mức độ "đáng tiền" của chuyến du lịch Việt Nam.

Người dân địa phương thưởng thức ẩm thực đường phố tại TP.HCM. Ảnh: Lonely Planet.

Dù chi tiêu tiết kiệm hay tận hưởng xa hoa, Việt Nam vẫn gần như bảo chứng cho một chuyến đi đáng nhớ nhờ ẩm thực phong phú, cảnh sắc đa dạng và chi phí linh hoạt trong tầm kiểm soát của du khách, theo tạp chí Lonely Planet.

Cây bút Joe Bindloss cho biết sau khi chi trả chi phí di chuyển đến Việt Nam, du khách có thể khám phá đất nước hình chữ S với ngân sách "đáng tiền".

Theo anh, nguyên tắc quan trọng nhất là chi phí phần lớn nằm trong sự lựa chọn của mỗi người. Đi xe buýt, ăn đồ đường phố và ở phòng tập thể giúp ngân sách nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngược lại, nếu ưu tiên tiện nghi, tour trọn gói, nhà hàng cao cấp hoặc thuê xe riêng, chi phí sẽ tăng nhanh.

Với nhóm du khách "nằm giữa hai thái cực này", Joe gợi ý cách giúp tận dụng tối đa ngân sách khi du lịch Việt Nam.

Du khách lái xe máy trên cung đường Hà Giang. Ảnh: MarinaTP.

Chọn thời điểm phù hợp

Việt Nam chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 9 và gió mùa Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 4, khiến từng vùng có tính mùa vụ rõ rệt. Giá vé máy bay nội địa và khách sạn thường tăng mạnh khi thời tiết đẹp, giảm khi vào mùa mưa.

Tuy nhiên, do khí hậu thay đổi theo từng vùng, du khách vẫn có thể tìm được điểm đến phù hợp ngay cả trong mùa mưa cao điểm.

Giá vé máy bay thường đạt đỉnh vào tháng 7-8, trùng thời điểm nóng nhất ở duyên hải miền Trung. Một đợt cao điểm khác rơi vào giai đoạn từ tháng 12 đến tháng 3, khi nhiều du khách đổ về Phú Quốc và các cung trekking Tây Bắc.

Ngoài ra, các dịp lễ như 30/4, 1/5 và Tết Nguyên đán cũng khiến giá cả leo thang khi nhu cầu đi lại tăng mạnh.

Bay đến TP.HCM thay vì Hà Nội

TP.HCM sở hữu sân bay lớn và nhộn nhịp nhất cả nước, với nhiều chuyến bay hơn, đồng nghĩa mức độ cạnh tranh cao và giá vé thường rẻ hơn so với Hà Nội.

Tuy nhiên, TP.HCM cũng là thành phố có chi phí sinh hoạt cao, nên khoản tiết kiệm từ vé máy bay có thể nhanh chóng bị "ăn mòn" nếu lưu trú quá lâu. Du khách nên cân nhắc kỹ khi lên lịch trình.

Du khách di chuyển bằng xe khách giường nằm tại Việt Nam. Ảnh: Robert Podlaski.

Nhập cảnh bằng đường bộ

Du khách có thể vào Việt Nam bằng đường bộ từ Lào, Campuchia hoặc Trung Quốc. Một số chuyến bay đến các thành phố Trung Quốc như Quảng Châu, Thâm Quyến cho phép tiếp tục di chuyển bằng tàu hoặc xe buýt qua Nam Ninh để vào Việt Nam qua Lạng Sơn, dù thời gian đi lại dài hơn.

Nếu đi từ phía nam, du khách có thể bay đến Thái Lan rồi di chuyển đường bộ qua Lào hoặc Campuchia. Tuyến Bangkok - Phnom Penh - TP.HCM là lựa chọn quen thuộc của dân du lịch bụi.

Tự trải nghiệm thay vì tour trọn gói

Việt Nam là "sân chơi" rộng lớn cho các hoạt động mạo hiểm, nhưng tour tổ chức sẵn thường tiêu tốn ngân sách. Để tiết kiệm, du khách có thể mang theo đồ lặn, đi phà công cộng thay vì tour thuyền, hoặc thuê xe đạp, xe máy tự khám phá.

Những cung trekking có thể đi độc lập gồm đảo Cát Bà (Hải Phòng) hoặc các bản làng dân tộc gần Bắc Hà (Lào Cai). Nhiều homestay địa phương cung cấp hướng dẫn viên giá rẻ, vừa tiết kiệm hơn tour công ty, vừa giúp tiền chi tiêu quay trở lại cộng đồng.

Đi xe buýt "open tour"

Xe buýt open tour (xe buýt du lịch) không mang lại nhiều trải nghiệm văn hóa sâu sắc, nhưng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Dù giá vé cao hơn xe thường, du khách biết rõ dịch vụ mình nhận được và tránh bị mặc cả.

Xe thường đón trả tại trung tâm, giúp tiết kiệm chi phí taxi. Nhiều tuyến chạy đêm còn giúp tiết kiệm một đêm khách sạn và tránh các điểm dừng nhỏ làm chậm hành trình.

Một người bán hàng rong ở Châu Đốc. Ảnh: Lonely Planet.

Di chuyển ban đêm

Vé máy bay giá rẻ khá phổ biến, nhưng di chuyển ban đêm bằng xe giường nằm hoặc tàu hỏa là cách tiết kiệm hiệu quả hơn, nhất là với các tuyến dài như Hà Nội - Hội An, TP.HCM - Nha Trang. Cách này vừa giảm chi phí lưu trú, vừa không mất thời gian tham quan ban ngày.

Tận dụng hostel

Hostel tại Việt Nam ngày càng phổ biến, từ các điểm dừng chân hiện đại như Nexy Hostel (Hà Nội) hay Hideout Hostel (TP.HCM) đến những nơi có quầy bar, nhà hàng, hồ bơi. Một số hostel có phòng riêng, nhưng đôi khi phòng khách sạn bình dân còn rẻ hơn nếu du khách cần không gian riêng.

Ở homestay vùng núi

Ngoài khách sạn, homestay là lựa chọn tiết kiệm và giàu trải nghiệm tại Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Cù Lao Chàm hay các vùng phía Bắc như Mai Châu, Ba Bể, Mộc Châu. Du khách thường được ở phòng đơn giản, tiện nghi cơ bản và thưởng thức bữa cơm nhà đậm chất địa phương.

Ăn uống vỉa hè

Ẩm thực đường phố là "mạch sống" của châu Á và Việt Nam không ngoại lệ. Với chi phí rất thấp, du khách có thể thưởng thức phở, bánh mì, bánh xèo, bún chả, gỏi hoa chuối hay bò lá lốt.

Quán vỉa hè thường bày bàn ghế nhựa vào trưa và tối; chợ đêm và khu bến xe là nơi tập trung nhiều lựa chọn nhất.

Jimin và Jungkook (BTS) trả giá khi đi chợ truyền thống ở Đà Nẵng. Ảnh: Disney Plus Korea.

Cẩn trọng với các dịch vụ "đi kèm"

Tại nhiều quán ăn và khách sạn, các vật dụng như khăn giấy, nước đóng chai, khăn ướt, đậu phộng thường được đặt sẵn nhưng không phải lúc nào cũng miễn phí. Dù chi phí khá nhỏ, cộng dồn cũng thành khoản đáng kể. Du khách nên kiểm tra hóa đơn và thông báo nếu bị tính phí cho dịch vụ không sử dụng.

Trau dồi kỹ năng mặc cả

Mặc cả là một phần văn hóa tại Việt Nam. Du khách nên coi đây là một "trò chơi" thân thiện, giữ thái độ tôn trọng và tránh căng thẳng. Nếu giá quá cao, hãy đưa ra mức đề nghị khác và thương lượng nhẹ nhàng.

Trước khi đi taxi hay phương tiện công cộng, du khách nên hỏi lễ tân khách sạn để nắm giá tham khảo. Tránh tranh cãi gay gắt vì đôi khi chỉ là khoản chênh lệch nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa lớn với người bán.

Không ở quá lâu tại các thành phố lớn

Hà Nội và TP.HCM có chi phí cao hơn nhiều nơi khác. Du khách nên tham quan các điểm chính, thưởng thức ẩm thực đường phố rồi tiếp tục hành trình đến những vùng yên tĩnh hơn, nơi chi tiêu "dễ thở" hơn.

Ưu tiên điểm tham quan miễn phí

Phí vào bảo tàng ở Việt Nam nhìn chung thấp và đáng tiền, nhưng nhiều chùa, đền, nhà thờ và công trình kiến trúc thời Pháp hoàn toàn miễn phí. Các khu chợ như Bến Thành (TP.HCM) hay Đồng Xuân (Hà Nội) cũng là nơi tham quan không mất tiền.

Khung cảnh tấp nập trước chợ Bến Thành (TP.HCM) Ảnh: Bicho_raro.

Tiết kiệm chi phí đi lại

Taxi ở Việt Nam khá rẻ, nhưng một số tài xế không bật đồng hồ hoặc gian lận cước. Sử dụng các ứng dụng đặt xe công nghệ thường minh bạch và rẻ hơn. Du khách cũng có thể đi bộ, thuê xe đạp hoặc xe buýt, nhưng cần cảnh giác nạn móc túi giờ cao điểm.

Uống bia hơi

Một buổi tối tại quán bar sành điệu có thể "ngốn" ngân sách. Thay vào đó, bia hơi được đánh giá là lựa chọn rẻ và phổ biến, thường được thưởng thức trên ghế nhựa vỉa hè, kèm đồ nhắm đơn giản. Bia hơi xuất hiện khắp nơi, đặc biệt phổ biến tại Hà Nội.