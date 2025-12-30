Mặc quần cộc đi Hà Giang, khách Tây run cầm cập vì lạnh tê tái

Khởi hành với quần đùi và áo mỏng, hai du khách nước ngoài không ngờ rằng chỉ sau 40 km khám phá Hà Giang, họ đã run cầm cập với cái lạnh rét buốt của cao nguyên đá.

Khách Tây run cầm cập vì mặc quần cộc đi 'phượt' Hà Giang Adam Troy và Jahna Lee (quốc tịch New Zealand) lâm vào tình huống dở khóc dở cười khi trót "đánh giá thấp" cái lạnh ở Hà Giang. Cảnh tượng hài hước nhanh chóng viral trên MXH.

Ngày 27/12, chị Thanh Thảo - chủ một homestay tại Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) - cùng hai "easy rider" (những người chở khách du lịch rong ruổi bằng môtô phân khối lớn) đưa hai du khách Adam Troy và Jahna Lee (quốc tịch New Zealand, hiện sinh sống tại Australia) bắt đầu hành trình khám phá Hà Giang theo tour 3 ngày 2 đêm.

Lúc chuẩn bị khởi hành, chị Thảo thấy 2 vị khách Tây chỉ mặc quần cộc và một chiếc áo mỏng.

"Tôi có mang áo khoác phao ra bảo các bạn mặc thêm vì trời rất lạnh. Nhưng các bạn cười và nói không cần vì bên họ còn lạnh hơn, họ vẫn mặc quần đùi bình thường", chị kể với Tri Thức - Znews.

Adam Troy và Jahna Lee chụp ảnh tại Hà Giang.

Dù đã được nhắc đây là cái lạnh đặc trưng của cao nguyên đá - rét kèm theo buốt và gió, hai du khách vẫn khá chủ quan, tin rằng mình "ổn". Thế nhưng chỉ sau khoảng 40 km di chuyển, khi đoàn dừng chân tại Dinh thự họ Vương, họ phải thừa nhận mình đánh giá thấp thời tiết Hà Giang.

"Các bạn run cầm cập vì lạnh, phải dừng lại mặc thêm áo mưa cho đỡ gió, nghỉ một lúc mới đi tiếp được", chị Thảo chia sẻ.

Sau khi trải nghiệm cái lạnh vùng cao, hai vị khách dần thích nghi và bắt đầu tận hưởng trọn vẹn chuyến đi. Trong hành trình, họ còn hào hứng thử nhiều món ăn địa phương, trong đó có trứng vịt lộn và không ngớt lời khen ngon.

"Thậm chí, hai bạn còn tò mò hỏi về tiết canh nhưng cuối cùng vẫn chưa có cơ hội ăn thử", chị Thảo cười nói.

Tour kết thúc vào lúc 17h chiều 29/12. Theo chị Thảo, cả hai vị khách đều rất vui và liên tục bày tỏ sự ấn tượng với Hà Giang. "Đây là chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng tôi. Hà Giang rất đẹp, rất tuyệt vời, con người thân thiện", anh Adam Troy chia sẻ.

Hai du khách Adam Troy và Jahna Lee đã trở lại Hà Nội vào tối 29/12 sau tiệc chia tay.

Làm trong ngành du lịch đã lâu, chủ yếu ở vị trí điều hành tour và chỉ thỉnh thoảng trực tiếp đi chăm sóc khách, chị Thảo cho biết đa số du khách đều có chung cảm nhận: choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá Hà Giang. Tuy nhiên, trường hợp rét run cầm cập như hai vị khách này thì chị mới gặp lần đầu.

Theo chị, nguyên nhân nằm ở sự khác biệt của cảm giác thời tiết.

"Hai vị khách nghĩ 8 độ C ở đây cũng giống 8 độ ở nước họ. Nhưng thực tế cái lạnh trên cao nguyên đá vừa rét, vừa buốt, lại có gió mạnh nên cảm giác lạnh hơn rất nhiều", chị Thảo nói.

Sau khi được chị Thảo chia sẻ, đoạn video ghi lại cảnh hai du khách nước ngoài run cầm cập vì rét nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, tương tác và bình luận.

Một dân mạng tỏ ra bất ngờ: "Tưởng ở nước ngoài có tuyết, lạnh hơn Việt Nam?", trong khi một số ý kiến khác nêu ra sự khác biệt: "Cái lạnh ở phương Tây là lạnh khô, còn ở mình là lạnh kèm ẩm và gió, nên cảm giác buốt hơn rất nhiều".