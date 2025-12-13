Quên iPhone trên taxi ở TP.HCM, du khách Thái kể trải nghiệm không ngờ

Chỉ sau vài phút hoảng hốt vì để quên điện thoại trên taxi, Kan Tue đã bất ngờ nhận lại chiếc điện thoại cùng một trải nghiệm tử tế khiến cô yêu Việt Nam hơn bao giờ hết.

Để quên điện thoại, du khách Thái ấn tượng với tài xế ở TP.HCM Một sự cố nhỏ trong chuyến tham quan TP.HCM đã để lại ấn tượng lớn với nữ du khách Thái Lan, khi chiếc điện thoại để quên trên taxi được tài xế chủ động tìm và trao trả lại.

Sáng 25/10, Papapa Pai Kan Tue, du khách Thái Lan, cùng ba người bạn di chuyển bằng taxi công nghệ từ trung tâm thương mại Saigon Centre (phường Sài Gòn) để ghé một tiệm bánh mì gần đó. Suốt quãng đường, cả nhóm trò chuyện rôm rả và quay lại vài khoảnh khắc trong chuyến khám phá TP.HCM.

Khi vừa xuống xe, Kan Tue định quay video mua bánh mì thì phát hiện chiếc điện thoại iPhone 13 Pro không còn trong túi. Xem lại đoạn clip quay trước lúc lên xe, bạn cô thấy Kan Tue vẫn cầm điện thoại trên tay.

"Nhờ vậy, chúng tôi chắc chắn là tôi đã để quên chứ không phải làm rơi. Tôi thậm chí không nhớ đã đặt nó xuống từ khi nào", Kan Tue kể với Tri Thức - Znews.

Ngay lập tức, Kan Tue nhắn cho tài xế qua ứng dụng. May mắn, cuộc trò chuyện vẫn còn lưu ngay cả khi chuyến đi đã kết thúc.

Trong lúc chờ phản hồi, cô cố gọi vào tổng đài hỗ trợ nhưng vì SIM điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế nên không kết nối được. Cô nhờ cả người dân xung quanh gọi giùm, song cuộc gọi vẫn không thực hiện được.

"Dù sao đi nữa, tôi thực sự biết ơn vì mọi người lúc đó đã cố gắng giúp đỡ", Kan Tue chia sẻ.

Không lâu sau, trung tâm hỗ trợ gửi thông báo hỏi cô có cần trợ giúp và hướng dẫn nộp báo cáo thất lạc. Cô lập tức làm theo.

Cùng lúc đó, tài xế liên tục nhắn tin cho biết anh đã tìm thấy điện thoại và đang quay lại điểm trả khách. Chỉ 5-15 phút sau, anh xuất hiện và trao tận tay chiếc điện thoại, khiến cô gái Thái thở phào nhẹ nhõm.

"Gặp được một người tử tế như vậy thật sự khiến cả ngày của chúng tôi trở nên tuyệt vời", cô nói.

Người tài xế không nhận tiền khi trả lại điện thoại cho Kan Tue.

Lần đầu đến Việt Nam, trải nghiệm này khiến Kan Tue cảm thấy được chào đón. "Tôi đến du lịch Việt Nam ngày 24-26/10. Tôi nói với bạn mình rằng nhất định sẽ quay lại vì tôi yêu Việt Nam, yêu TP.HCM", cô bộc bạch.

Sau khi nhận lại điện thoại, Kan Tue đăng đoạn video lên mạng xã hội để kể lại câu chuyện. Cô nói việc chia sẻ chỉ đơn giản là mong muốn lan tỏa điều tích cực.

"Nhiều người hiểu nhầm về câu chuyện của tôi. Tôi muốn cho mọi người thấy Việt Nam tử tế, an toàn và đầy những con người ấm áp. Nếu xem tài khoản của tôi, bạn sẽ thấy tôi đăng rất nhiều điều tốt đẹp về Việt Nam từ món ăn, địa điểm đến con người", cô nói thêm.