Ánh Viên nhắn nhủ em trai sau tấm HCV đầu tiên ở SEA Games

"Tiên cá" Ánh Viên bày tỏ niềm tự hào về em trai Quang Thuấn khi nỗ lực của anh suốt 10 năm qua cuối cùng cũng được đền đáp.

Nguyễn Quang Thuấn giành HCV đầu tiên tại SEA Games trong sự nghiệp bơi lội. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Tối 12/12, Nguyễn Quang Thuấn về nhất nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98. Đáng chú ý, đây là tấm HCV đầu tiên của em trai Ánh Viên sau 3 lần tham dự SEA Games.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngay sau đó, Quang Thuấn cho biết tấm HCV này là cột mốc lớn nhất từ trước đến nay của anh. “Trước SEA Games, chị Ánh Viên gọi điện và động viên tôi cố gắng hết sức”, nam kình ngư bày tỏ.

Trên trang cá nhân, Ánh Viên có chia sẻ xúc động để chúc mừng em trai: “Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Và chị tin, những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em ở phía trước”.

Bài đăng tình cảm của Ánh Viên nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt “thả tim” và bình luận. Nhiều người chúc mừng Quang Thuấn đổi màu huy chương thành công và nhận xét hai chị em rất giống nhau.

Trước đó, tối 10/12, Quang Thuấn gây tiếc nuối khi về sau Trần Hưng Nguyên và VĐV Philippines ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam.

Chị em Ánh Viên - Quang Thuấn cách nhau 10 tuổi nhưng rất thân thiết. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên/Facebook.

Nguyễn Quang Thuấn (sinh năm 2006) được triệu tập vào đội tuyển bơi quốc gia vào năm 2021. Ngay lần đầu tham dự SEA Games vào năm 2022, anh đã gây ấn tượng khi giành HCB nội dung 400 m hỗn hợp.

Có chị gái là kình ngư nổi tiếng, Quang Thuấn luôn bày tỏ sự biết ơn khi được Ánh Viên dẫn dắt. Nam kình ngư được đánh giá mang nhiều nét giống chị gái cả về ngoại hình lẫn trong phong cách thi đấu. Cách nhau 10 tuổi song hai chị em rất thân thiết.

Trước các giải đấu lớn mà Quang Thuấn tham dự, Ánh Viên thường động viên em trai. Khác với người chị hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, Quang Thuấn rất ít tiếng và ít chia sẻ về đời tư. Anh chủ yếu chia sẻ hình tập luyện trên trang cá nhân

Tuyển bơi Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ tại SEA Games 33 với 4 tấm HCV chỉ trong 3 ngày thi đấu. Trước HCV của Nguyễn Quang Thuấn và HCB của Trần Hưng Nguyên (400 m hỗn hợp cá nhân nam), loạt HCV được mang về từ Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân nam), Nguyễn Viết Tường - Trần Văn Nguyễn Quốc - Nguyễn Huy Hoàng - Trần Hưng Nguyên (bơi 4x200 m tự do nam) và Phạm Thanh Bảo (bơi 100 mét ếch).