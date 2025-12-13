Cảnh ngoạn mục sau trận mưa kỷ lục ở nơi nóng nhất Trái đất

Hồ Manly - từng khô cạn suốt 130.000 năm - bất ngờ tái xuất tại thung lũng chết (Mỹ) sau đợt mưa kỷ lục, tạo nên cảnh tượng hiếm thấy ở một trong những nơi nóng nhất Trái đất.

Hồ Manly được hình thành trong Kỷ Băng hà, thời điểm những loài như voi ma mút lông xoăn và hổ răng kiếm còn lang thang trên Trái đất, theo các nghiên cứu địa chất tại khu vực xung quanh. Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên và khí hậu thay đổi, hồ nước từng dài khoảng 160 km và sâu tới gần 180 m này dần co lại rồi biến mất.

Tuy nhiên, sau những trận mưa lớn hồi tháng trước, vùng đồng muối trắng nơi đây đôi khi lại biến thành một mặt hồ, khiến người dân và du khách đến Death Valley (thung lũng chết ở bang California, Mỹ) không khỏi kinh ngạc.

Lòng chảo Badwater Basin của Death Valley nằm thấp hơn mực nước biển gần 90 m, là điểm thấp nhất Bắc Mỹ. Thông thường, mưa sẽ đổ xuống phía bên kia các dãy núi bao quanh, nhưng trong những năm gần đây, thời tiết cực đoan đã khiến nước dồn về khu vực này nhiều hơn.

Từ tháng 9 đến tháng 11, Death Valley ghi nhận lượng mưa 61 mm, trong đó riêng tháng 11 đạt 46 mm - phá vỡ kỷ lục được thiết lập từ năm 1923, theo Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (NPS).

Một du khách chèo ván đứng trên mặt nước hồ Manly, phía sau là dãy núi trùng điệp. Ảnh: Reuters.

“Những cơn bão mùa thu này đã mang lại lượng mưa nhiều hơn cả mức trung bình của Death Valley trong suốt một năm”, NPS cho biết.

Lượng mưa đã tạo nên một khung cảnh ngoạn mục: một hồ nước cổ đại, mặt nước phẳng lặng như gương, xuất hiện giữa sa mạc, phía xa là những ngọn núi phủ tuyết.

Theo người dân địa phương và các kiểm lâm viên, phiên bản mới nhất của hồ Manly khá nông và sẽ không tồn tại lâu.

“Trông thì giống một cái hồ, nhưng thực ra nó không sâu. Nó giống như một lòng sông rất, rất rộng nhưng không có dòng chảy - có lẽ chỉ như một hồ nước nông để lội”, một nhân viên tại Death Valley Inn chia sẻ với Los Angeles Times.

“Đây là một điểm tham quan thú vị, nhưng thực chất nó không hẳn là một cái hồ”, người này nói thêm.

Giữa khung cảnh đó, những thảm hoa dại cũng bắt đầu nở rộ trên các mỏm đá nhìn xuống hồ Manly và những dãy núi xa xa.

Trước đó, trong giai đoạn đầu năm 2024, lượng mưa lớn từng khiến lòng chảo này ngập nước, với mực nước hồ Manly đạt độ sâu tối đa khoảng 90 cm, theo phân tích của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Khi ấy, du khách thậm chí còn được phép chèo kayak trên mặt hồ.

Kể từ khi hồ Manly tái xuất, lượng khách đã giúp doanh thu của Death Valley Inn tăng tới 30%, theo chia sẻ của nhân viên khách sạn với Los Angeles Times.

Tình trạng ngập nước cũng khiến nhiều tuyến đường trong Công viên Quốc gia Death Valley phải đóng cửa, bao gồm đường Badwater Road dẫn tới hồ Manly. Giới chức khuyến cáo người dân và du khách cần thận trọng khi di chuyển trong khu vực.

Kiểm lâm Nichole Andler cho biết hồ Manly nhiều khả năng sẽ còn hiện diện đến đầu năm sau. “Một trong những điểm ngắm hồ đẹp nhất là từ Dante’s View, và bình minh là thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng khung cảnh này”, bà nói.