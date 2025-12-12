'Thảm họa dao kéo' qua đời ở tuổi 33

Mary Magdalene được phát hiện tử vong sau khi rơi từ ban công tầng 9 khách sạn ở Phuket (Thái Lan). Cô nổi tiếng vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Mary Magdalene gây chú ý vì phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân.

TikToker 33 tuổi, tên thật là Denise Ivonne Jarvis Gongora, qua đời sau khi rơi từ ban công tầng 9 của chung cư cao tầng Patong Tower, chỉ vài giờ sau khi cô nhận phòng hôm 9/12 cho một đêm lưu trú, theo Phuket News. Cái chết của cô được nguồn thân cận với gia đình xác nhận.

Người mẫu gốc Mexico - Canada được nhân viên khách sạn phát hiện tử vong tại khu vực bãi đỗ xe sau 13h30, theo lời Đại úy Channarong Prakongkuea của Đồn cảnh sát Patong.

Khaosod English đưa tin thi thể Magdalene đã được chuyển từ Bệnh viện Patong đến Bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân chính xác của cái chết.

Ban đầu, Phuket News giữ kín danh tính nạn nhân cho đến khi gia đình cô được thông báo. Ngay trước khi qua đời, Mary Magdalene đăng tải cảnh cuối phim The Truman Show (1998) kèm một bức ảnh thuở nhỏ của mình lên mạng xã hội.

Trong đoạn phim, nhân vật Truman (do Jim Carrey đóng) cúi chào và nói: “Nếu tôi không gặp lại bạn, chúc buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành và chúc ngủ ngon”. Cô cũng đổi tên tài khoản Instagram thành “MaryMagdaleneDied” (Mary Magdalene đã chết).

Nhiều bạn bè nổi tiếng đã đăng lời tưởng niệm Magdalene, bao gồm rapper Kreayshawn, thí sinh RuPaul’s Drag Race Plane Jane và influencer Eden the Doll.

Anh trai Magdalene, Ivan, cũng chia sẻ lời tiễn biệt đau lòng vào ngày 11/12. “Ước gì anh đã dành nhiều thời gian hơn để hiểu em”, anh viết đăng kèm bức ảnh ăn trưa cùng em gái ở Mexico.

Mary Magdalene từng chi hàng chục nghìn USD để thay đổi hoàn toàn ngoại hình bằng các thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ cực đoan. Cô có khoảng nửa triệu người theo dõi trên mạng nhờ vào loạt ca phẫu thuật gây choáng.

Bên cạnh đó, Magdalene cũng là một nghệ sĩ được tôn vinh trong giới nghệ thuật ngầm nhờ các tác phẩm hội họa, điêu khắc và chân dung tự họa mang phong cách psychedelic.

Ngoại hình của nữ TikToker trước khi lao vào con đường "dao kéo".

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mary Magdalene kể mình lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, thậm chí thời nhỏ cô còn bị cấm xem kênh Disney. Cô trượt dài nhiều năm tuổi trẻ cho đến khi nổi tiếng trên mạng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Magdalene có ca nâng ngực đầu tiên năm 21 tuổi tại Mexico - do một nha sĩ thực hiện và đã bị hỏng. Trong nhiều năm sau đó, cô phẫu thuật rất nhiều: từ nâng mày, chuyển mỡ, hút mỡ, nâng mũi và nâng ngực rất nhiều lần, bọc răng sứ, tạo mắt mèo, tiêm silicon vòng 3, nhiều lần nâng mông và nhiều thủ thuật khác.

Nữ TikToker gặp rất nhiều biến chứng sức khỏe, thậm chí không ít lần suýt chết trên bàn mổ. Cô cũng từng suýt mù sau khi xăm nhãn cầu màu xanh và vàng.

Trong năm cuối đời, Magdalene bắt đầu xăm toàn bộ phần thân trên bằng mực đen đặc. Dù nghiện phẫu thuật, cô đôi lúc thể hiện sự hối hận và mong muốn trở lại vẻ ngoài tự nhiên hơn.

Năm 2023, Magdalene thừa nhận mình bị “mắc kẹt trong vòng xoáy vô tận” của phẫu thuật thẩm mỹ - sửa hỏng, rồi lại sửa. “Thời gian, tài khoản ngân hàng, năng lượng, sức khỏe của tôi đều bị rút cạn. Và lâu dần, tôi tự đào cho mình một cái hố đắt đỏ và tốn thời gian”, cô từng bày tỏ.