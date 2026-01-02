Khách Tây mê tít trải nghiệm lên rẫy bằng xe 'Lamborghini Ê Đê'

Trong những ngày đầu năm mới 2026, dưới cái nắng dịu của mùa khô Tây Nguyên, những chiếc xe công nông - vốn được ví là " Lamborghini Ê Đê" - trở thành phương tiện vận chuyển du khách náo nhiệt nhất.

Băng qua những cung đường bazan uốn lượn, tiếng máy nổ đặc trưng cùng những cột khói đen nhả ra nghi ngút, xe lăn bánh đưa đoàn khách quốc tế từ buôn làng lên thẳng rẫy cà phê trong tiếng hò reo thích thú.

Thay vì đứng ngoài quan sát, du khách quốc tế được mời gọi "nhập vai" hoàn toàn vào đời sống bản địa. Họ cùng phụ nữ Ê Đê đeo gùi lên rẫy hái lá mì, cà đắng, nhổ rau rừng và tự tay rang xay những hạt cà phê thủ công thơm nồng. Đây là cách du lịch cộng đồng chạm vào cảm xúc của những vị khách phương xa bằng những giá trị nguyên bản nhất.

Nhiều du khách nữ đặc biệt ấn tượng với chế độ mẫu hệ của người Ê Đê. Bà Mercler Claire (du khách Pháp) bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy phụ nữ không chỉ là chủ gia đình, quyết định mọi việc lớn nhỏ mà còn rất năng động: từ học ngoại ngữ, kết nối doanh nghiệp để làm du lịch cho đến việc miệt mài giữ gìn hồn cốt dân tộc.

Tại các homestay của chị H'Belly hay chị H'Đor Ênuôl, triết lý du lịch rất đơn giản: "Sống thật, làm thật". Mọi thành viên trong gia đình đều tham gia tiếp khách: chồng lái công nông, vợ nấu ăn, con cái giới thiệu văn hóa.

Chính sự chân thành ấy đã biến những món ăn dân dã, những ngôi nhà sàn cổ thành "đặc sản" có sức hút mãnh liệt với du khách quốc tế.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khẳng định, du lịch cộng đồng đang là hướng đi bền vững, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn di sản hiệu quả.

Những chuyến xe công nông lên rẫy hôm nay không chỉ chở nông sản, mà còn chở theo niềm tự hào văn hóa Tây Nguyên vươn tầm thế giới.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh