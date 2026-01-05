Khách Hàn Quốc đang ở đâu?

Bất chấp tỷ giá cao, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Hàn Quốc phục hồi mạnh mẽ. Việt Nam nổi bật khi có 3 điểm đến góp mặt trong top 10 nơi được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025.

Du khách Jang Hyun Woo (trái) cùng gia đình du lịch Đà Nẵng vào tháng 12/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc và Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon, trong giai đoạn từ tháng 1-10/2025, người Hàn Quốc đã thực hiện 24.335.383 lượt xuất cảnh, với 349.919 chuyến bay quốc tế được khai thác. Cả hai con số này đều tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, Korea Herald đưa tin.

Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda cũng cho biết dựa trên dữ liệu riêng, mức độ quan tâm đến du lịch nước ngoài của người Hàn Quốc đã tăng 15% so với một năm trước.

Phản ánh xu hướng này, Agoda công bố danh sách top 10 điểm đến nước ngoài được người Hàn Quốc ưa chuộng năm 2025 dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở.

Việt Nam ghi dấu ấn khi có 3 điểm đến góp mặt gồm Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các điểm du lịch trong khu vực Đông Nam Á đối với du khách Hàn.

Tokyo, Fukuoka và Osaka lần lượt xếp hạng nhất, nhì và ba, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn bền bỉ của Nhật Bản. Những điểm đến khác trong top 10 còn có Bali (Indonesia), Bangkok (Thái Lan), Sapporo (Nhật Bản) và Taipei (Đài Loan).

Danh sách này cho thấy xu hướng ưu tiên các điểm đến quốc tế ở cự ly gần vẫn đang được người Hàn Quốc duy trì trong năm 2025.

Sân bay Phú Quốc đông nghẹt du khách quốc tế dịp đầu năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trên thực tế, năm 2025, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia cho biết nhiều hoạt động quảng bá đã được triển khai tại các thị trường trọng điểm như châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty du lịch Vietluxtour, việc du khách Hàn Quốc tập trung vào các tuyến biển nghỉ dưỡng như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, cùng các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, không phải điều bất ngờ.

Nhóm khách này có nhu cầu ngày càng đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, chơi golf đến du lịch MICE (hội nghị, hội thảo), du lịch gia đình và tuần trăng mật.

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, nhận định sau đại dịch Covid-19, thị trường khách quốc tế đến Việt Nam đã thay đổi rõ rệt về điểm đến, mức chi tiêu và nhu cầu dịch vụ.

Trong đó, khách Đông Bắc Á, đặc biệt từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, ngày càng ưa chuộng các địa phương ven biển miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long và Phú Quốc.

Hàn Quốc giữ vị trí dẫn đầu nhờ mạng lưới đường bay thẳng dày đặc và hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng đa dạng. Trong khi đó, TP.HCM và Hà Nội vẫn là trung tâm đón khách MICE, du lịch ngắn ngày và điểm kết nối các hành trình nội địa, cho thấy sự linh hoạt của thị trường khách quốc tế tại Việt Nam.

