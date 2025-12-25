Sau 'cơn ghiền' xoài của khách Hàn tại Việt Nam

Nhiều du khách Hàn Quốc sẵn sàng mua tới 25 kg xoài Việt Nam chỉ trong một chuyến đi. Hương vị đặc trưng và giá rẻ giúp loại quả này trở thành "đặc sản phải thử'.

Ngày 24/12, mùa hai chương trình Are You Sure?! chặng Đà Nẵng (Việt Nam) chính thức lên sóng. Trong một phân cảnh ghi hình, Jungkook (BTS) tỏ ra thích thú khi thưởng thức thạch rau câu xoài tại spa. Nam ca sĩ còn mang thêm vài phần về khách sạn để ăn tiếp.

Không chỉ Jungkook, nhiều nghệ sĩ và du khách Hàn từng bày tỏ sự yêu thích với xoài Việt Nam.

Tại buổi ra mắt phim Mang mẹ đi bỏ cuối tháng 7 ở TP.HCM, diễn viên Jung Il Woo được tặng một giỏ xoài lớn. Nam tài tử sinh năm 1987 bất ngờ trước món quà và cho biết xoài Việt Nam có hương vị khác biệt so với những loại anh từng thưởng thức.

Jimin và Jungkook (BTS) đi chợ truyền thống ở Đà Nẵng. Ảnh: Disney Plus Korea.

Năm ngoái, trong chuyến du lịch Nha Trang, Park Hae Jin - diễn viên phim Vì sao đưa anh tới - cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ gym "Sweat on Seoul" đã mua tới 25 kg xoài để ăn trong hai ngày.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc như Naver hay TheQoo, cụm từ "mango Vietnam" (xoài Việt Nam) từng lọt nhóm tìm kiếm phổ biến vào mùa du lịch, phản ánh sự quan tâm lớn của cộng đồng với loại trái cây này.

Theo khảo sát thị trường, xoài tại Hàn Quốc được xếp vào nhóm trái cây nhập khẩu có giá cao, trung bình khoảng 200.000 đồng/kg, thậm chí cao hơn với các loại xoài chín sẵn.

Trong khi đó, tại Việt Nam, du khách có thể dễ dàng mua xoài loại một với giá thấp nhiều lần, tạo nên sự chênh lệch lớn về chi phí trải nghiệm.

Bên cạnh giá cả, yếu tố khan hiếm cũng góp phần khiến xoài trở thành món "phải thử" với du khách Hàn Quốc. Là quốc gia có khí hậu ôn đới, Hàn Quốc không có điều kiện tự nhiên để trồng các loại trái cây nhiệt đới quanh năm như Việt Nam.

Park Hae Jin cùng những người bạn mua 25 kg xoài Việt Nam. Ảnh: @Park Hae Jin.

Theo cảm nhận của nhiều du khách Hàn, xoài Việt Nam có mùi thơm đậm, vị ngọt rõ và kết cấu mềm hơn so với xoài nhập khẩu từ các thị trường khác. Các giống xoài phổ biến như xoài cát Hòa Lộc, xoài keo hay xoài tượng da xanh được đánh giá cao nhờ độ ngọt thanh và hương vị tự nhiên.

Ngoài ăn tươi, xoài còn được chế biến thành nhiều món tráng miệng và đồ uống như thạch rau câu, sinh tố, xoài sấy dẻo - những sản phẩm dễ bảo quản và được khách Hàn ưu tiên mua về làm quà.

MC Hàn Quốc Yoo Jae Suk từng tiết lộ 3 món ăn mà người Hàn thường mang về sau mỗi chuyến đi Việt Nam gồm: rau câu xoài, bánh dừa và hạt điều.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm cá nhân, xoài Việt Nam còn cho thấy sức hút ở quy mô thương mại. Việt Nam hiện là một trong những nguồn cung xoài lớn cho thị trường Hàn Quốc.

Những tháng đầu năm 2024, tỉnh An Giang đã xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép sang Hàn Quốc, phản ánh nhu cầu ổn định từ thị trường này.

Tại các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM hay Phú Quốc, nhiều cửa hàng đặc sản và siêu thị đã thiết kế các combo trái cây nhiệt đới phục vụ khách quốc tế, trong đó xoài thường là sản phẩm chủ đạo.

