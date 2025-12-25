Tin mới vali khách Việt bị chó nghiệp vụ đánh hơi tại sân bay Thái Lan

Hành lý của một hành khách nhập cảnh Thái Lan từ TP.HCM bị chó nghiệp vụ đánh hơi nghi vấn. Bên trong vali chứa nhiều đặc sản làm từ thịt lợn vốn bị cấm mang vào nước này.

Tối 24/12, tờ Khaosod của Thái Lan đưa tin cơ quan chức năng của nước này xác định chiếc vali bị chó nghiệp vụ đánh hơi tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) thuộc về một hành khách trên chuyến bay xuất phát từ TP.HCM (Việt Nam).

Trước đó, ngày 16/12 (giờ địa phương), trong quá trình kiểm tra hành lý tại sân bay, hai chó nghiệp vụ của DLD - Quarantine and Inspection K9 Unit, đơn vị chuyên kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật thuộc Cục Chăn nuôi Thái Lan, đã phát hiện một vali có dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả kiểm tra cho thấy bên trong hành lý chứa số lượng lớn chả lụa Việt Nam, gồm cả dạng cây và dạng khoanh, cùng thịt tẩm ướp và thịt xay. Toàn bộ số thực phẩm này đều có nguồn gốc từ thịt lợn.

Dù không phải là chất cấm hay ma túy, các sản phẩm nói trên không được phép mang vào Thái Lan theo quy định hiện hành.

"Đội thanh tra Beagle" phát hiện các sản phẩm từ thịt lợn trong hành lý nhập cảnh Thái Lan, ngày 16/12.

Hình ảnh ghi lại quá trình làm nhiệm vụ của "đội thanh tra Beagle" tại sân bay Suvarnabhumi sau đó được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Thái Lan và Việt Nam.

Theo phía Thái Lan, lệnh cấm được áp dụng nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Quốc gia này hiện cấm nhập khẩu toàn bộ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã bị lực lượng chức năng thu giữ và xử lý theo quy định.

Du khách Việt được khuyến cáo không mang theo các sản phẩm từ thịt lợn khi vào Thái Lan, ngay cả với mục đích sử dụng cá nhân. Từ năm 2023, các bảng khuyến cáo đã được dựng tại nhiều sân bay của nước này, với nội dung thể hiện bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Lào.

Nội dung trên các bảng thông báo nêu rõ việc cấm mang thịt lợn vào Thái Lan do dịch tả lợn châu Phi. Du khách không được mang thịt lợn, xúc xích, thịt xông khói hoặc bất kỳ sản phẩm thịt nào khác vào nước này nếu không có sự cho phép của Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan (DLD). Người vi phạm có thể bị truy tố theo quy định pháp luật.

Các trường hợp vi phạm có thể bị xử lý theo Luật Dịch bệnh động vật B.E. 2558 (2015), dù mức phạt cụ thể không được nêu rõ.

Chó nghiệp vụ "Inspector Beagle" làm việc tại sân bay Suvarnabhumi.

Thực tế, nhiều du khách Việt khi đi nước ngoài thường mang theo ruốc lợn, thịt lợn sấy hoặc các sản phẩm chế biến sẵn để làm quà hay sử dụng trong trường hợp không hợp khẩu vị đồ ăn địa phương.

Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch khuyến cáo du khách cần tìm hiểu kỹ quy định nhập cảnh của từng quốc gia để tránh mang theo những mặt hàng bị cấm.

Lệnh cấm mang thịt lợn vào Thái Lan được ban hành từ năm 2019, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều quốc gia. Phuket từng là một trong những địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ rủi ro từ các sản phẩm thịt nhập cảnh không kiểm soát.

Kể từ đó, Thái Lan áp dụng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đối với các sản phẩm thịt lợn chế biến từ nước ngoài nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch. Nếu không được kiểm soát, ASF có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước.