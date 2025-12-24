Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiếu sáng nghệ thuật tại Hồ Gươm từ nay đến hết Tết Dương lịch

  • Thứ tư, 24/12/2025 12:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hà Nội tổ chức chiếu sáng nghệ thuật tại Hồ Gươm - Tháp Rùa, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón Tết Dương lịch.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ ra mắt không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa vào tối 24/12.

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình văn hóa - nghệ thuật của thành phố chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ người dân thủ đô cùng du khách trong nước và quốc tế.

Không gian chiếu sáng nghệ thuật được tổ chức với mục tiêu phục vụ cộng đồng, tạo thêm điểm đến văn hóa - nghệ thuật về đêm trong dịp lễ cuối năm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao trải nghiệm tham quan tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Ánh sáng được lựa chọn như một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp không gian công cộng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, đồng thời lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc.

Ho Guom anh 1

Hà Nội trình diễn 3D mapping tại khu vực Tháp Rùa (Hồ Gươm) mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phương án chiếu sáng được xây dựng theo tinh thần hiện đại, phù hợp với không khí lễ hội Giáng sinh và Tết Dương lịch, mang đến cảm xúc ấm áp, tươi mới, chào đón năm mới.

Toàn bộ giải pháp ánh sáng được nghiên cứu kỹ lưỡng về màu sắc, cường độ và chuyển động, nhằm bảo đảm sự hài hòa với không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt của Hồ Gươm và Tháp Rùa.

Theo ban tổ chức, việc thiết kế chiếu sáng đặt mục tiêu giữ trọn giá trị biểu tượng và chiều sâu văn hóa của khu vực trung tâm thủ đô, đồng thời gợi mở sự kết nối giữa lịch sử, hiện tại và đời sống đương đại.

Cách tiếp cận này vừa tôn vinh di sản một cách trang trọng, vừa mang lại cảm xúc mới mẻ, gần gũi cho người dân và du khách khi tham quan, trải nghiệm Hồ Gươm trong dịp lễ.

Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ được trình chiếu vào các buổi tối, liên tục từ ngày 24/12-4/1/2026, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong và ngoài nước.

Ban tổ chức kỳ vọng không gian chiếu sáng nghệ thuật này sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa cộng đồng về đêm, góp phần xây dựng hình ảnh Hồ Gươm như một "không gian di sản sống", gần gũi với người dân, hấp dẫn du khách.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Châu Sa

