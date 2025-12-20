Faker và T1 gây sốt khi ăn phở, dạo Hồ Gươm

Faker và các thành viên T1 được người hâm mộ bắt gặp đi dạo Hồ Gươm, uống cà phê và thưởng thức phở.

Faker 'náo loạn' Hồ Gươm Faker và các thành viên T1 được người hâm mộ bắt gặp đi dạo quanh Hồ Gươm (Hà Nội) chiều 20/12.

Khoảng 14h ngày 20/12, nhiều người hâm mộ bất ngờ bắt gặp Faker cùng các thành viên đội tuyển T1 dạo bộ quanh Hồ Gươm (Hà Nội). Hình ảnh các tuyển thủ eSports hàng đầu thế giới xuất hiện giữa trung tâm thủ đô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Một nữ khán giả từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự buổi fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ) của T1 vào ngày 21/12. Cô cho biết tình cờ gặp Faker khi đang đi dạo quanh Hồ Gươm. Anh còn cúi chào người hâm mộ nhận ra mình.

"Trong lúc đi dạo ở Hồ Gươm, tôi hạnh phúc khi gặp được Faker. Tôi rất mong chờ đến buổi fan meeting", cô nói với Tri Thức - Znews.

Theo chia sẻ, các thành viên T1 đã ghé uống cà phê tại một quán nổi tiếng khu vực này, vốn quen thuộc với du khách Hàn Quốc.

Không chỉ gây chú ý khi xuất hiện bên Hồ Gươm, một số người hâm mộ khác còn ghi lại cảnh các thành viên T1 gặp đôi chút lúng túng khi băng qua đường tại khu phố cổ Hà Nội.

Faker và đồng đội đi dạo Hồ Gươm, ăn phở, bún chả. Ảnh: Mạng xã hội.

Trong nhóm trò chuyện với người hâm mộ trên mạng xã hội, các tuyển thủ T1 liên tục cập nhật những trải nghiệm ngay khi đặt chân đến Việt Nam.

Keria chia sẻ đã thử nhiều món ăn địa phương như phở, bún chả và phở cuốn. Anh bày tỏ phở ngon đến mức "cảm động phát khóc", cho biết dư vị của món ăn khiến anh ấn tượng mạnh và còn đọng lại cảm giác khó quên.

Faker cũng đăng tải hình ảnh thưởng thức phở, chia sẻ khoảnh khắc bắt gặp mèo trong lúc đi dạo quanh Hồ Gươm. "Tôi đã ăn phở rất ngon, đang đi trên đường thì thấy cả mèo đi dạo nữa", anh viết.

Trước đó, sáng cùng ngày, T1 đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 7h. Đội tuyển sử dụng lối đi riêng tại nhà ga để di chuyển về trung tâm Hà Nội, khiến người hâm mộ không thể đón thần tượng tại sân bay.

Dù vậy, trong những ngày qua, dọc tuyến đường từ Nội Bài về trung tâm thủ đô đã xuất hiện nhiều băng rôn và màn hình LED cổ vũ T1 do người hâm mộ Việt Nam chuẩn bị.

Người hâm mộ kéo về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) trải nghiệm các hoạt động trước buổi fan meeting của T1 tại Việt Nam, ngày 20/12. Ảnh: Trần Hiền.

T1 lưu lại Việt Nam trong hai ngày (20-21/12). Chương trình gặp gỡ người hâm mộ dự kiến diễn ra vào chiều 21/12 tại Trung tâm triển lãm VEC (Đông Anh, Hà Nội). Đội tuyển mang theo nhiều cúp vô địch các giải đấu lớn như LCK, MSI, Esports World Cup và Worlds.

Ban tổ chức cho biết sự kiện mở bán hơn 13.000 vé, với mức giá từ 900.000 đồng đến 6 triệu đồng. Phần lớn các vị trí đã được lấp đầy.

Quy mô chương trình được đánh giá tương đương một nhạc hội cỡ trung, dù nhân vật chính không phải ca sĩ hay diễn viên, cho thấy sức hút đặc biệt của đội tuyển eSports giàu thành tích nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Faker được xem là tượng đài của làng eSports thế giới. Ảnh: Riot.

T1 hiện là đội tuyển thành công nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại thế giới với 6 chức vô địch thế giới, trong đó có chuỗi ba danh hiệu liên tiếp giai đoạn 2023-2025.

Đội hình hiện tại gồm Faker, Doran, Keria, Oner và Peyz. Bên cạnh thành tích thi đấu, T1 cũng mở rộng mạnh mẽ hoạt động thương mại thông qua các hợp đồng tài trợ giá trị lớn và các sự kiện cộng đồng trên toàn cầu.

Faker (tên thật Lee Sang-hyeok, 29 tuổi) được xem là tượng đài của làng eSports thế giới.

Faker và T1 trước khi lên máy bay sang Việt Nam Những nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại rời Hàn Quốc từ sáng sớm, hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 7h sáng 20/12, để chuẩn bị cho fan meeting vào tối 21/12.