T1 và huyền thoại Faker thi đấu trên màn hình 500 m2

Sân khấu chính của sự kiện được trang bị màn hình LED gần 500 m2 với độ phân giải cao, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn. Nhờ đó, fan không bỏ lỡ bất kỳ “cú click thần sầu” nào của 5 tuyển thủ T1. Màn hình được đặt ở độ cao lý tưởng, góc rộng, đảm bảo các khán giả ở hạng ghế xa nhất vẫn quan sát được.

Lần đầu tiên, fan Việt được tận mắt xem Faker và đồng đội thi đấu trực tiếp tại sân nhà. Không gian khán đài được chăm chút để người hâm mộ cảm thấy thoải mái. Hàng ghế được bố trí khoa học, mỗi ghế rộng rãi đủ khoảng cách để mọi người di chuyển dễ dàng.

Ban tổ chức tạo cơ hội cho phượng hoàng ATI (linh vật của T1) “xuất ngoại” lần đầu tiên, ra khỏi Hàn Quốc tiến thẳng đến Việt Nam trên chuyên cơ riêng. Điểm nhấn không thể bỏ qua là khu vực trưng bày cúp vô địch của T1 trong khu Expo của sự kiện. Lần đầu tiên, fan Việt được tận mắt ngắm nhìn “bộ sưu tập vinh quang” của một đội tuyển LMHT - điều chưa từng có tại fan meeting của T1 trước đó.

Không gian sự kiện còn có photobooth mang đậm dấu ấn T1. Từ bối cảnh chụp hình có hình ảnh tuyển thủ đến khu check-in bên cúp vô địch rực sáng, tất cả đều được thiết kế bắt mắt để fan thoải mái tạo dáng chụp ảnh.

Ban tổ chức cũng bố trí khu “giao lưu ngẫu hứng” cho phép người hâm mộ chụp ảnh gần gũi với thần tượng ngay tại sự kiện.

Một trong những hoạt động hấp dẫn trong ngày 20/12 là loạt trận showmatch “tứ hùng” giữa 4 đội tuyển hàng đầu Việt Nam. Tại Mainstage, các đội “Rồng Lửa” (do Levi làm đội trưởng), “Rồng Đất” (SofM), “Rồng Gió” (Thầy giáo Ba) và “Rồng Nước” (Kiaya) sẽ so tài hấp dẫn. Những tình huống đấu khốc liệt, pha xử lý của dàn top Việt được phóng to chi tiết trên màn hình lớn, đẩy bầu không khí trên khán đài lên cao trào.

VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled được tổ chức ngày 21/12. Toàn bộ đội hình T1 gồm Faker, Doran, Oner, Keria và Peyz đồng loạt xuất hiện trên sân khấu trước hàng nghìn người hâm mộ. T1 sẽ có trận showmatch lịch sử với đội All-Star Vietnam - tập hợp những anh tài hàng đầu LMHT trong nước, trước khi đến với buổi fan meeting đầu tiên tại Việt Nam. Khán giả sẽ có cơ hội lắng nghe chia sẻ hậu trường, giao lưu, đặt câu hỏi, chơi mini game cùng thần tượng. Lee Sung-Hoon đảm nhận vai trò MC, hứa hẹn khuấy động không khí sự kiện.

Với quy mô hàng chục nghìn khán giả, sân khấu hiện đại cùng màn hình LED khổng lồ, sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled trở thành lễ hội eSports chưa từng có tại Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội để “Tê Con” sống trọn đam mê, mà còn là khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu Việt Nam trên bản đồ eSports toàn cầu.

Với quy mô lớn bậc nhất Đông Nam Á, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là lựa chọn lý tưởng để đăng cai sự kiện quốc tế như VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled. Nhà Triển lãm Kim Quy sở hữu trần cao 56 m, mái vòm kết cấu từ 24.000 tấn thép, tổng diện tích khoảng 130.000 m2 với 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, cho phép không gian linh hoạt cho nhiều loại hình sự kiện, đặc biệt là sân khấu eSports quy mô lớn cùng hệ thống trình diễn hiện đại.

Bên cạnh hạ tầng và tiện ích được đầu tư đồng bộ, VEC còn sở hữu lợi thế kết nối khi chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút di chuyển, nằm tại nút giao của các trục cầu huyết mạch. Những yếu tố này khẳng định VEC là điểm đến xứng tầm cho sự kiện eSports mang tầm quốc tế.