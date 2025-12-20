Resort phải tạm đóng cửa do mưa lũ Phú Yên lọt danh sách tốt nhất 2026

Resort vừa phải tạm đóng cửa sửa chữa ở Phú Yên là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong "Gold List 2026", danh sách những khách sạn và resort được đánh giá cao nhất năm.

Biệt thự hồ bơi trong khu nghỉ dưỡng.

Tạp chí du lịch Mỹ Cntraveller vừa công bố "Danh sách Vàng 2026" (Gold List 2026), vinh danh các cơ sở lưu trú tiêu biểu trên toàn cầu, đồng thời gợi ý những điểm dừng chân đáng chú ý cho du khách trong mùa du lịch năm tới.

Tại khu vực châu Á, 17 khu nghỉ dưỡng cao cấp (resort) được vinh danh trong Gold List 2026, trong đó Zannier Hotels Bãi San Hô là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng này tọa lạc tại Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), trên khu đất rộng gần 1 km2, bao gồm những triền đồi xanh, ruộng lúa cổ và bãi biển cát dài gần 1,6 km.

"Đây là kiểu resort khiến nhiều du khách quay trở lại nhiều lần, với thời gian lưu trú có xu hướng kéo dài hơn qua mỗi năm", Cntraveller đánh giá.

Khu nghỉ có 73 biệt thự biệt lập, lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống như nhà sàn gỗ của ngư dân hay những ngôi nhà tre đặc trưng của cộng đồng Ê Đê và Chăm.

Không gian nội thất sử dụng các vật liệu tự nhiên như mây, đồ đan, chụp đèn bằng đay, cùng vải lanh và lụa với gam màu trầm, tạo cảm giác hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Không gian phòng được lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn truyền thống của cộng đồng Ê Đê và Chăm sống ven biển miền Trung.

Ẩm thực tại cả bốn nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng đều được đánh giá cao, trong đó bữa sáng tại nhà hàng phục vụ cả ngày "Nhà Ở" được nhận xét là nổi bật.

Ngoài các chuyến đi trong ngày để tham quan di tích kiến trúc Chăm, du khách không chịu áp lực phải lấp kín lịch trình. Những hoạt động nhẹ nhàng như chơi tennis, trị liệu spa hay yoga buổi sáng trước khi ra biển được xem là đủ cho kỳ nghỉ theo tinh thần "ít hơn để cảm nhận nhiều hơn".

Đầu tháng 12, resort này thông báo tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3/2026 để sửa chữa. Theo đại diện đơn vị, nguyên nhân là tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực miền Trung và cơn bão Kalmaegi (bão số 13).

Những buổi tập yoga trên bãi biển vào sáng sớm.

Đây cũng là một trong những khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng khách sạn uy tín quốc tế.

Tháng 9 vừa qua, resort xếp thứ 44 trong danh sách 50 khách sạn hàng đầu thế giới của Telegraph Hotel Awards. Đến tháng 10, nơi đây tiếp tục góp mặt trong top 100 khách sạn tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Tatler Asia bình chọn, là một trong bốn đại diện duy nhất của Việt Nam.

Trong lần đầu công bố bảng xếp hạng khách sạn toàn cầu Michelin Key, cẩm nang Michelin trao cho điểm nghỉ này hai Michelin Key, thuộc hạng mục "trải nghiệm lưu trú tuyệt vời".

Resort được thiết kế như một làng ven biển với các biệt thự liền nhau.

Gold List 2026 tổng hợp các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và hành trình trên biển được các biên tập viên và cộng tác viên quốc tế lựa chọn, dựa trên trải nghiệm thực tế và quá trình đánh giá trực tiếp.

Theo CNTraveller, những điểm đến góp mặt trong danh sách để lại dấu ấn nhờ nhiều yếu tố, từ chất lượng dịch vụ tạo cảm giác đặc biệt cho du khách, kiến trúc mang đậm hơi thở lịch sử, đến những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Australia hay trên các chuyến hải trình.

Điểm chung của các trải nghiệm này là giá trị lâu dài, khiến du khách còn nhớ tới nhiều năm sau.

Ngoài đại diện của Việt Nam, Gold List 2026 còn vinh danh nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng khác như The Ritz-Carlton Kyoto (Nhật Bản); Peninsula Manila và Nay Palad Hideaway (Philippines); Happy House (Nepal); Shangri-La Hong Kong; Raya Heritage tại Chiang Mai (Thái Lan).

Ấn Độ là quốc gia có nhiều khách sạn góp mặt nhất trong danh sách năm nay, với các đại diện gồm SUJÁN Sher Bagh, Samode Palace và Oberoi Mumbai.