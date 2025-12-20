Những đô vật mặc váy ở Nhật Bản

Những đô vật Nhật Bản mặc váy, trang điểm đậm và mang phong cách thời trang sân khấu. Họ biến các trận đấu chuyên nghiệp thành sự kết hợp giữa thể thao, nghệ thuật và văn hóa.

Các đô vật Sukeban bên ngoài võ đài tại Miami Beach Bandshell.

Với cú đá nhanh và mạnh vào mặt đối thủ, đô vật Atomic Banshee bắt đầu chiếm ưu thế trong trận đấu cuối cùng của buổi tối oi ả tại Miami Beach (Mỹ). Trận đấu nằm trong khuôn khổ giải vô địch thế giới của Sukeban - giải đấu vật chuyên nghiệp toàn nữ đến từ Nhật Bản.

Banshee là nhà đương kim vô địch, khoác bộ trang phục đen đinh tán, đội sừng và gương mặt hóa trang trắng bệch như ma quái. Cô đối đầu Ichigo Sayaka trong bộ váy thủy thủ màu hồng kẹo cao su.

Khi Sayaka lăn khỏi võ đài, rơi thẳng xuống khu vực dành cho truyền thông, Banshee lập tức lao theo. Các nhiếp ảnh gia và phóng viên CNN vội né sang một bên khi Banshee túm lấy đầu đối thủ, nắm hai bím tóc hồng và đập mạnh Sayaka vào hàng rào kim loại.

Trước cao trào này, khán giả vừa thót tim vừa reo hò khi các nữ võ sĩ tung ra những pha quật người dữ dội và những cú kết liễu trên không đầy kịch tính.

Hai năm trước, giải đấu Sukeban bùng nổ trên sân khấu với các võ sĩ mặc latex (nịt bụng), corset, áo bomber, trang điểm đậm, đội tóc giả và gắn móng acrylic cầu kỳ.

Giải đấu lấy tên từ các băng nhóm nữ nổi loạn ở Tokyo những năm 1960-1970. Họ thường đấu theo cặp hai người, hoặc hỗ trợ đồng đội bằng những cú đá đúng lúc từ ngoài sàn đấu.

Đô vật Sayaka trong bộ váy thủy thủ màu hồng giành chiến thắng, mang về chiếc đai vô địch do Marc Newson thiết kế.

Là sự giao thoa giữa thể thao, thời trang và sân khấu, Sukeban được đồng sáng lập bởi nhà thiết kế người Anh Olympia Le-Tan, cùng anh rể Alex Detrick và đô vật Ian Fried.

Giải đấu thường xuất hiện tại các hội chợ nghệ thuật lớn hay sự kiện anime. Họ tổ chức những trận đấu cháy vé trong các dịp văn hóa quan trọng, thu hút giới nghệ thuật, thời trang lẫn người hâm mộ đấu vật.

Năm 2023, Sukeban tổ chức một trong những trận đấu đầu tiên tại Miami đúng vào tuần lễ nghệ thuật sôi động, tại một công viên trượt ván dưới đường cao tốc Interstate 95.

"Cảm giác thô ráp và gai góc, rất giống phim The Warriors", Le-Tan nói, nhắc đến bộ phim năm 1979 về các băng nhóm đường phố New York.

Theo Le-Tan, ở nhiều quốc gia, các giải đấu nữ thường đứng sau nam giới, nhưng tại Nhật Bản thì khác.

Phong trào joshi puroresu - đấu vật nữ chuyên nghiệp mang tính trình diễn cao - bùng nổ từ thập niên 90. Từ một môn thể thao ngách, nay trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, ảnh hưởng đến đấu vật quốc tế.

Le-Tan và các cộng sự muốn mang tinh thần đó đến khán giả phương Tây. Trong hậu trường, các đô vật khá trầm lặng khi trải qua hàng giờ làm tóc, trang điểm và ăn tối trước những chỉnh sửa cuối cùng. Họ "nhập vai" ngay khi diện mạo hoàn tất và máy quay bật lên.

Nhà đương kim vô địch Atomic Banshee tạo dáng bên võ đài trước trận đấu.

Các nữ đô vật trong bộ latex đen tuyền, giả động tác liếm móng vuốt; hay giơ cao con búp bê giống hệt mình, đôi mắt trợn tròn. Người khác chống tay lên hông, mái tóc tết xanh vung vẩy khi tung cú đá vòng cầu sát mặt người đối diện.

Le-Tan xem dàn nhân vật như một thế giới luôn biến đổi, cùng các đô vật hợp tác để phát triển ngoại hình và cá tính theo thời gian. Trong lúc làm tóc và trang điểm, đương kim vô địch Banshee nói: "Ngay cả tôi cũng háo hức xem tối nay mình sẽ trở thành như thế nào".

Banshee thách thức Sayaka, mà không biết "triều đại vô địch" của mình sắp khép lại. Hai giờ sau, Sayaka tung đòn kết liễu cuối cùng và giành chiến thắng.

Cô leo lên cột góc võ đài trong tiếng reo hò, nhận chiếc đai vô địch do Marc Newson thiết kế, khi các đồng đội trong những chiếc váy bồng bềnh đồng màu ào ra chia vui.