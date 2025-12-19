Trào lưu rủ người lạ leo núi tại Trung Quốc

Giới trẻ Trung Quốc ngày càng rủ những người chưa từng quen biết đi leo núi, kết nối qua mạng xã hội và gặp nhau ngoài đời thực để cùng chinh phục các cung đường.

Diễn viên Lý Hiện rủ người hâm mộ (lần đầu gặp gỡ) trekking núi tuyết Kula Kangri Tây Tạng, ngày 10/12. Ảnh: Weibo/Lý Hiện.

Sáng cuối tuần, tại điểm xuất phát của một tuyến leo núi ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh (Trung Quốc), hơn 10 người trẻ sống tại nhiều nơi trong thành phố chào hỏi nhau dù họ hoàn toàn không quen biết.

Họ kết nối qua phần bình luận dưới một bài đăng rủ đi leo núi trên mạng xã hội Xiaohongshu, sau đó tham gia nhóm những người yêu thích trekking. Từ đó, cứ khi có vài người rảnh, họ lại hẹn nhau đi bộ đường dài một cách tự phát.

"Tôi đã tham gia kiểu hoạt động 'bạn leo núi' này vài lần rồi", một người tham gia họ Diệp cho biết. Trong khi nhiều người vẫn quen dựa vào bạn bè thân thiết để lên kế hoạch, anh dần quen với kiểu kết nối mới - những mối quan hệ hình thành thuần túy từ một sở thích chung.

Trước đây, Diệp luôn cố tổ chức các chuyến đi với bạn bè hoặc gia đình, nhưng hoặc là không khớp thời gian, hoặc là không hợp sở thích, khiến kế hoạch thường xuyên đổ bể.

"Còn với 'dazi', mọi thứ đã sẵn sàng từ đầu, chỉ việc đi, không cần điều phối thêm. Mọi thứ đều tự nguyện, không ai kỳ vọng sự quan tâm hay thấu hiểu như từ một người bạn thân", anh chia sẻ.

Những người leo núi khám phá thiên nhiên ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Li Zile, quản trị viên của nhóm leo núi, nói với Global Times rằng "dazi" trong bối cảnh leo núi là một kiểu "đồng hành theo ngữ cảnh". Thay vì hòa vào toàn bộ cuộc sống của nhau, các bạn đồng hành chỉ tập trung vào chính hoạt động đó, như cùng chinh phục cung đường, chia sẻ trang bị và kinh nghiệm, rồi sau đó mỗi người trở về quỹ đạo riêng.

"Mỗi sự kiện chỉ là một sắp xếp rất ngẫu hứng, dựa trên việc vài người có thời gian rảnh. Bỏ lỡ một buổi cũng không khiến bạn bị xem là kém nhiệt tình, vì không có cam kết cố định hay cấu trúc cứng nhắc", anh nói.

Theo Beijing Youth Daily, trong năm 2024, các thảo luận xoay quanh "văn hóa bạn đồng hành" trên mạng xã hội ghi nhận tổng cộng 12,99 triệu lượt nhắc tới, với mức độ tương tác đạt 3,33 tỷ lượt.

Zhou Xiaopeng, chuyên gia tư vấn tâm lý, cho biết văn hóa "dazi" có thể được xem là một hình thức đồng hành "nhẹ và mang tính ngách", nơi con người kết nối và đi cùng nhau dựa trên những sở thích hoặc mục tiêu chung.

Các hình thức bạn đồng hành xoay quanh sinh hoạt hàng ngày, ăn uống, giải trí, tập luyện và học tập. Một số giúp xoa dịu nỗi lo phải làm mọi thứ một mình, số khác giúp chia sẻ chi phí và giảm gánh nặng ra quyết định.

Những người tìm đến "dazi" chủ yếu là thanh niên đô thị trong độ tuổi 20-30, gồm sinh viên và nhân viên văn phòng, với tỷ lệ nam nữ khá cân bằng.

Họ sống trong các thành phố nhịp sống nhanh, mức độ di động cao, nơi mạng lưới quan hệ xã hội có thể hạn chế nhưng sở thích lại đa dạng. Thông qua các "thẻ sở thích" theo chiều dọc, họ đáp ứng nhu cầu đồng hành tức thì và hợp tác theo bối cảnh trong những mảnh thời gian rời rạc của cuộc sống hàng ngày.

Lý Hiện tận hưởng sở thích trekking cùng người lạ. Ảnh: Weibo/Lý Hiện.

Chen Xingyi, một phụ nữ trẻ làm việc tại công ty ở Thâm Quyến (Quảng Đông), cho biết cô thực sự tận hưởng lối sống dành thời gian, cả trong và ngoài giờ làm việc, với những người bạn "dazi" khác nhau.

"Việc đánh giá mức độ trưởng thành của một người dựa trên việc họ có bạn tri kỷ hay không đã lỗi thời. Đồng hành kiểu dazi không đòi hỏi cam kết sâu hay dấn thân mạnh mẽ, nó chỉ mang lại niềm vui đơn giản, nhẹ nhàng", Chen nói.

Đã một năm 8 tháng trôi qua kể từ khi Liu Yu lần đầu thử tìm một "dazi". Từng là người né tránh đám đông vì lo âu xã hội, cô mô tả quá trình này như "một sự phản kháng nhẹ nhàng nhưng kiên định trước quán tính của cô đơn".

Từ khi tham gia xã giao có mục đích thông qua "dazi", cô nhận thấy sự căng thẳng khi tiếp xúc với người lạ dần biến mất.

"Tôi đã tìm được người cùng đi xem triển lãm, dạo cửa hàng, nơi các cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh sở thích chung. Thế giới của tôi mở rộng hơn, nhưng gánh nặng giao tiếp lại nhẹ đi. Một cuộc sống rộng mở và chân thực hơn đang dần hiện ra", Liu nói.

Lý Hiện trekking núi tuyết Kula Kangri Tây Tạng, ngày 10/12. Ảnh: Weibo/Lý Hiện.

Tuy nhiên, văn hóa dazi cũng vấp phải không ít chỉ trích. Một số ý kiến cho rằng đây là sự "giảm cấp cảm xúc" hoặc lo ngại việc đi chơi bốc đồng với người chưa quen thân có thể tiềm ẩn rủi ro an toàn cá nhân, từ xâm phạm quyền riêng tư đến nguy cơ đe dọa an toàn thân thể.

Chen cho biết vì an toàn cá nhân, cô chỉ gặp "dazi" ở những nơi công cộng đông đúc và luôn chia sẻ thông tin cơ bản như số điện thoại với cha mẹ trước.