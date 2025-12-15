Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyết rơi trên Tử Cấm Thành qua ống kính Lý Hiện

  • Thứ hai, 15/12/2025 15:10 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Lý Hiện đăng tải bộ ảnh do anh thực hiện tại Tử Cấm Thành sau trận tuyết đầu mùa. Người hâm mộ bày tỏ bất ngờ khi khung cảnh cung điện trong ảnh gần như không có du khách.

Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 1

Ngày 14/12, Lý Hiện đăng tải bộ ảnh Tử Cấm Thành phủ tuyết trên tài khoản Weibo cá nhân, kèm chú thích: "Tôi chụp Tử Cấm Thành sau tuyết". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, với nhiều bình luận bày tỏ sự mong chờ và bất ngờ trước khung cảnh cung điện vắng du khách.
Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 2

Trong loạt ảnh được công bố, Lý Hiện lựa chọn nhiều công trình biểu tượng như Ngọ Môn, điện Thái Hòa và điện Càn Thanh. Các cung điện hiện lên dưới lớp tuyết mỏng, nổi bật giữa nền tường đỏ, trong không gian thưa vắng du khách.
Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 3Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 4

Sau trận tuyết đầu tiên của mùa Đông tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 12/12, lượng du khách đến Tử Cấm Thành tăng mạnh. Sáng 13/12, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, video cho biết đã tình cờ gặp Lý Hiện khi tham quan, ngắm tuyết tại đây.

Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 5

Trên trang cá nhân, Lý Hiện cho biết anh đã đặt vé tham quan Tử Cấm Thành từ tuần trước ngay khi đọc được thông tin Bắc Kinh có khả năng đón trận tuyết đầu mùa. Nam diễn viên nhận định Cố Cung có thể chụp quanh năm, song khi có tuyết, hiệu ứng thị giác trở nên rõ nét hơn.
Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 6Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 7

Cùng thời điểm, hoạt động ngắm tuyết tại Tử Cấm Thành diễn ra sôi động. Một số du khách cho biết họ xin nghỉ làm để đến tham quan, trong khi có người đã đặt vé trước đó 5 ngày.

Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 8

Nhiều hình ảnh, video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy không ít nữ du khách mặc Hán phục chụp ảnh trong khuôn viên di tích. Người dùng mạng để lại các bình luận hài hước như "các nương nương hồi cung" hay "Hán phục rất hợp với cảnh tuyết ở Tử Cấm Thành".
Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 9

Ngày 12/12, thủ đô Bắc Kinh ghi nhận trận tuyết rơi đầu tiên của mùa Đông. Theo Đài Khí tượng Bắc Kinh, đây là đợt tuyết từ trung bình đến lớn, muộn hơn trung bình nhiều năm 9 ngày. Nhiều điểm tham quan như Tử Cấm Thành thu hút đông khách "săn" tuyết.
Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 10Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 11

Ngoài công việc diễn xuất, Lý Hiện dành nhiều thời gian cho nhiếp ảnh. Anh thường mang theo máy ảnh trong các chuyến đi và tham gia những hành trình cùng giới nhiếp ảnh.

Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 12Tu Cam Thanh, Ly Hien anh 13

Những bộ ảnh Lý Hiện chia sẻ cho thấy nhiếp ảnh không chỉ là thú vui bên lề mà là đam mê anh theo đuổi nghiêm túc.

Đan Châu

Ảnh: Weibo/Lý Hiện

