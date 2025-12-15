Tuyết rơi trên Tử Cấm Thành qua ống kính Lý Hiện

Ngày 14/12, Lý Hiện đăng tải bộ ảnh Tử Cấm Thành phủ tuyết trên tài khoản Weibo cá nhân, kèm chú thích: "Tôi chụp Tử Cấm Thành sau tuyết". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, với nhiều bình luận bày tỏ sự mong chờ và bất ngờ trước khung cảnh cung điện vắng du khách.

Trong loạt ảnh được công bố, Lý Hiện lựa chọn nhiều công trình biểu tượng như Ngọ Môn, điện Thái Hòa và điện Càn Thanh. Các cung điện hiện lên dưới lớp tuyết mỏng, nổi bật giữa nền tường đỏ, trong không gian thưa vắng du khách.

Sau trận tuyết đầu tiên của mùa Đông tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 12/12, lượng du khách đến Tử Cấm Thành tăng mạnh. Sáng 13/12, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, video cho biết đã tình cờ gặp Lý Hiện khi tham quan, ngắm tuyết tại đây.

Trên trang cá nhân, Lý Hiện cho biết anh đã đặt vé tham quan Tử Cấm Thành từ tuần trước ngay khi đọc được thông tin Bắc Kinh có khả năng đón trận tuyết đầu mùa. Nam diễn viên nhận định Cố Cung có thể chụp quanh năm, song khi có tuyết, hiệu ứng thị giác trở nên rõ nét hơn.

Cùng thời điểm, hoạt động ngắm tuyết tại Tử Cấm Thành diễn ra sôi động. Một số du khách cho biết họ xin nghỉ làm để đến tham quan, trong khi có người đã đặt vé trước đó 5 ngày.

Nhiều hình ảnh, video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy không ít nữ du khách mặc Hán phục chụp ảnh trong khuôn viên di tích. Người dùng mạng để lại các bình luận hài hước như "các nương nương hồi cung" hay "Hán phục rất hợp với cảnh tuyết ở Tử Cấm Thành".

Ngày 12/12, thủ đô Bắc Kinh ghi nhận trận tuyết rơi đầu tiên của mùa Đông. Theo Đài Khí tượng Bắc Kinh, đây là đợt tuyết từ trung bình đến lớn, muộn hơn trung bình nhiều năm 9 ngày. Nhiều điểm tham quan như Tử Cấm Thành thu hút đông khách "săn" tuyết.

Ngoài công việc diễn xuất, Lý Hiện dành nhiều thời gian cho nhiếp ảnh. Anh thường mang theo máy ảnh trong các chuyến đi và tham gia những hành trình cùng giới nhiếp ảnh.

Những bộ ảnh Lý Hiện chia sẻ cho thấy nhiếp ảnh không chỉ là thú vui bên lề mà là đam mê anh theo đuổi nghiêm túc.

