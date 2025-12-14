Lý Hiện gây 'sốt' khi ngắm tuyết ở Tử Cấm Thành

Sau trận tuyết đầu mùa phủ trắng Bắc Kinh, nhiều du khách bất ngờ bắt gặp diễn viên Lý Hiện 'săn' ảnh tuyết tại Tử Cấm Thành.

Sina đưa tin nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh và video khi bắt gặp diễn viên Lý Hiện tại Tử Cấm Thành (nay là Bảo tàng Cố Cung Quốc gia).

Theo các bài đăng, Lý Hiện xuất hiện trong trang phục tối màu, đeo khẩu trang và đội mũ, mang theo ba lô và cầm máy ảnh. Một số du khách cho biết gặp nam diễn viên gần khu vực điện Thái Hòa và có dịp chào hỏi anh.

"Lý Hiện đến Tử Cấm Thành để chụp tuyết. Ngoài đời, nam diễn viên trông rất tự nhiên, phong thái thoải mái nhưng vẫn rất điển trai. Tôi vừa xem xong video anh ấy quay ở Tây Tạng, không ngờ ngay sau đó lại tình cờ gặp ngoài đời, đúng là may mắn", một du khách chia sẻ với Jimu News.

Người hâm mộ bắt gặp Lý Hiện chụp ảnh tuyết ở Tử Cấm Thành, ngày 13/12. Ảnh: Weibo.

Sáng 13/12, Lý Hiện đăng tải một trạng thái mới trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, với vị trí hiển thị tại Bắc Kinh. Động thái này càng củng cố thông tin nam diễn viên đang có mặt tại thủ đô.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự mong chờ những bức ảnh tuyết tại Tử Cấm Thành do chính Lý Hiện thực hiện sẽ sớm được chia sẻ.

Trước đó, ngày 12/12, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ghi nhận trận tuyết rơi đầu tiên. Theo Đài Khí tượng Bắc Kinh, đây là đợt tuyết rơi từ trung bình đến lớn, trễ hơn 9 ngày so với trung bình hàng năm. Nhiều điểm tham quan nổi tiếng ở Bắc Kinh như Tử Cấm Thành thu hút khách tham quan sau khi tuyết rơi.

Cơn "sốt" săn vé Tử Cấm Thành tăng mạnh sau dự báo thời tiết. Cổng đặt vé ghi nhận toàn bộ vé trong hai ngày 12-13/12 đều đã được đặt kín, không còn suất trống.

Du khách tham quan Tử Cấm Thành trong trận tuyết đầu mùa ngày 12/12. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Được xây dựng đầu thế kỷ XV dưới triều Minh, Tử Cấm Thành là nơi ở và làm việc của hoàng tộc cùng các quan lại cấp cao.

Quần thể cung điện rộng lớn này được quy hoạch theo nguyên tắc phong thủy nghiêm ngặt, gồm những đại điện nguy nga, sân vườn tĩnh tại và từng là trung tâm quyền lực của Trung Hoa phong kiến suốt nhiều thế kỷ.

Ngày nay, di tích nằm giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh hiện đại, mỗi ngày đón hàng chục nghìn du khách. Hơn 6 thế kỷ sau khi hoàn thành, cung điện vẫn đứng vững như biểu tượng của kiến trúc cổ đại và kỹ thuật xây dựng bậc thầy.

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sina.

Lý Hiện, 34 tuổi, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2010, gia nhập làng giải trí năm 2011. Từ đó đến nay, anh đều tích cực tham gia diễn xuất và gặt hái thành công. Nam tài tử từng lọt top 20 diễn viên Hoa ngữ xuất sắc trong ba năm từ 2015-2017. Ngoài diễn xuất, Lý Hiện còn được biết đến với phong cách thời trang hiện đại và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Hồi tháng 5, Lý Hiện vướng tin hẹn hò Lưu Diệc Phi. Cả hai giữ động thái im lặng trước tin đồn.