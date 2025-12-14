Cuộc đua du thuyền phục vụ 0,1% dân số thế giới

Các thương hiệu khách sạn xa xỉ hàng đầu thế giới đang bước vào "cuộc đua ngầm" trên đại dương, rót tiền vào du thuyền siêu sang để chinh phục nhóm khách chỉ chiếm 0,1% dân số toàn cầu.

Ảnh chụp boong sau của Evrima, chiếc đầu tiên trong đội tàu gồm ba du thuyền của The Ritz-Carlton. Ảnh: Edgardo Contreras/Ritz-Carlton.

Sau khi The Ritz-Carlton ra mắt dịch vụ du thuyền năm 2022, Four Seasons, Orient Express và Aman lần lượt nhập cuộc với những "khách sạn nổi" mang đậm dấu ấn thương hiệu.

Du thuyền Four Seasons I dự kiến hạ thủy vào tháng 3 năm sau; Corinthian - con tàu đầu tiên của Orient Express - sẽ bắt đầu hải trình từ tháng 6; còn Amangati của Aman dự kiến xuất hiện vào mùa xuân 2027. Song song đó, Four Seasons đang đóng thêm 2 du thuyền mới, Orient Express cũng lên kế hoạch cho tàu thứ hai, đều dự kiến bàn giao năm 2027.

Từ du thuyền buồm lớn nhất thế giới có thợ may riêng trên boong, đầu bếp Michelin, đến các suite "khổng lồ" với diện tích vượt xa nhà ở thông thường, xa xỉ là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, sức hút lại nằm ở những logo in trên thân tàu. Các tập đoàn tin rằng sức mạnh thương hiệu của họ đủ mạnh để kéo những du khách siêu giàu khám phá thế giới du lịch trên biển vốn còn xa lạ.

Trong lúc các thương hiệu gấp rút tuyển thủy thủ đoàn, còn chuyên gia rượu vang cẩn thận chọn champagne cho từng hải trình, câu hỏi đặt ra: vì sao các ông lớn lại đồng loạt xuống tiền vào thời điểm này?

Câu trả lời không nằm ở du lịch đại chúng, mà ở một nhóm khách rất nhỏ - giàu có, tinh tế, từng né tránh du thuyền vì định kiến đông đúc, thiếu riêng tư. Chính nhóm "không đi du thuyền" này lại trở thành mục tiêu mới của ngành khách sạn siêu sang.

Du thuyền Ilma và Evrima thuộc bộ sưu tập Ritz-Carlton Yacht Collection tại cảng Valletta, Malta vào năm 2024. Ảnh: Ritz-Carlton.

Thành công của The Ritz-Carlton Yacht Collection phần nào chứng minh điều đó. Ba du thuyền Evrima, Ilma và Luminara lần lượt ra mắt vào các năm 2022, 2024 và 2025, hoạt động chủ yếu tại Địa Trung Hải và Caribbean. Theo bà Tina Edmundson, Chủ tịch mảng xa xỉ của Marriott International (công ty mẹ của The Ritz-Carlton), mô hình này nằm giữa "du thuyền hạng sang và du thuyền tư nhân" - nơi khách vừa có không gian riêng tư, vừa tận hưởng trọn vẹn dịch vụ chuẩn khách sạn 5 sao.

Four Seasons cũng đặt cược vào lòng trung thành thương hiệu. Ông Ben Trodd, CEO Four Seasons Yachts, cho biết nhiều khách quen dành "tình yêu lớn cho thương hiệu và muốn mở rộng trải nghiệm". Four Seasons I dài 207 m, có 95 suite với gần 100 cấu hình khác nhau, cho phép ghép thành những căn rộng gần 1.000 m2.

"Sự khan hiếm là yếu tố then chốt của xa xỉ đích thực", ông Trodd nhấn mạnh, khẳng định hãng không có kế hoạch mở rộng đội tàu ồ ạt.

Tàu Corinithian của Orient Express có thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của ngành du lịch. Ảnh: Alixe Lay/Orient Express.

Mỗi du thuyền đều mang "DNA" dịch vụ của thương hiệu. Nhân viên tàu The Ritz-Carlton được trao quyền chi tối đa 2.000 USD để xử lý vấn đề của khách mà không cần xin phép cấp trên. Four Seasons vận hành thuyền limousine riêng đưa đón khách, tái hiện trải nghiệm xe sang trên đất liền. Corinthian của Orient Express có quầy bar speakeasy, tiệc tối black-tie theo chủ đề, thậm chí bố trí thợ may trên tàu nếu khách quên trang phục.

Với các thương hiệu, du thuyền là bước đi tất yếu. "Four Seasons vận hành máy bay riêng gần 10 năm. Du thuyền là phần mở rộng tự nhiên", ông Trodd nói.

Hàng loạt tàu đang được đóng tại châu Âu cho thấy niềm tin lớn vào phân khúc chỉ chiếm 0,1% dân số. Và như bà Perez-Alvarado kết luận: "Đây là thời điểm hấp dẫn nhất của ngành, và người hưởng lợi cuối cùng chính là du khách".