'Cháy' sạch vé tham quan Tử Cấm Thành đón tuyết đầu mùa

Dự báo tuyết rơi đầu mùa khiến nhu cầu tham quan Tử Cấm Thành tăng đột biến, toàn bộ vé trong hai ngày cuối tuần nhanh chóng bán hết.

Tuyết bao phủ Tử Cấm Thành năm 2022, ảnh tư liệu. Ảnh: Global Times.

Bắc Kinh đang chuẩn bị cho đợt tuyết rơi diện rộng vào ngày 12/12 sau khi cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo sóng lạnh. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, với chủ đề "thủ đô đón trận tuyết đầu tiên mùa đông 2025" lọt top thịnh hành, Global Times đưa tin.

Nhiều người dùng cho biết vé tham quan Tử Cấm Thành (nay là Bảo tàng Cố Cung Quốc gia) đã nhanh chóng được đặt hết khi du khách muốn ngắm cảnh tuyết phủ tại đây.

Dự báo cho thấy tuyết sẽ rơi trên toàn thành phố, trong đó khu vực miền núi và phía Nam có khả năng xuất hiện tuyết rơi vừa. Nhiệt độ trong ngày dự kiến xuống dưới 0 độ C và đợt tuyết được cho là sẽ giảm dần vào sáng sớm 13/12, theo truyền thông địa phương.

Du khách thưởng ngoạn cảnh tuyết rơi tại Tử Cấm Thành, năm 2022. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Cơn "sốt" săn vé Cố Cung càng tăng sau dự báo thời tiết. Trên mạng xã hội, các tìm kiếm và bài viết liên quan "vé Cố Cung hết sạch vào sáng 13/12" tăng mạnh. Cổng đặt vé của Cố Cung ghi nhận toàn bộ vé trong hai ngày 12-13/12 đều đã được đặt kín, không còn suất trống.

Theo thông tin từ tài khoản WeChat của Ủy ban Quản lý Đô thị Bắc Kinh, các quận trong thành phố đã triển khai kế hoạch ứng phó từ sớm, rà soát và nâng cấp phương án dọn tuyết, chống băng.

Lực lượng và thiết bị được huy động để đảm bảo giao thông thuận tiện, an toàn cho người dân, đồng thời duy trì môi trường đô thị sạch sẽ, trật tự.

Chuyên gia Xin Xin của kênh Thời tiết Trung Quốc nhận định trên mạng xã hội rằng gần như chắc chắn Bắc Kinh sẽ có tuyết rơi, chủ yếu từ chiều đến tối 12/12.

Du khách ngắm cảnh tuyết rơi tại Tử Cấm Thành, năm 2022. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Được xây dựng đầu thế kỷ XV dưới triều Minh, Tử Cấm Thành là nơi ở và làm việc của hoàng tộc cùng các quan lại cấp cao.

Quần thể cung điện rộng lớn này được quy hoạch theo nguyên tắc phong thủy nghiêm ngặt, gồm những đại điện nguy nga, sân vườn tĩnh tại và từng là trung tâm quyền lực của Trung Hoa phong kiến suốt nhiều thế kỷ.

Ngày nay, di tích nằm giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh hiện đại, mỗi ngày đón hàng chục nghìn du khách. Hơn 6 thế kỷ sau khi hoàn thành, cung điện vẫn đứng vững như biểu tượng của kiến trúc cổ đại và kỹ thuật xây dựng bậc thầy.