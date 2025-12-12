Tuyết đã rơi trên Tử Cấm Thành

Ngày 12/12, Bắc Kinh (Trung Quốc) đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuyết rơi từ rạng sáng tại các khu vực đồi núi như Diên Khánh, Môn Đầu Câu, Phòng Sơn và Hải Điện, rồi nhanh chóng lan rộng vào khu vực nội thành.

Khoảng 11h30, tuyết bắt đầu rơi trên Tử Cấm Thành (nay là Bảo tàng Cố Cung Quốc gia), phủ trắng nền tường đỏ, mái ngói vàng đặc trưng. Trước đó, cổng đặt vé của Cố Cung ghi nhận toàn bộ vé trong hai ngày 12-13/12 đều đã được đặt kín, không còn suất trống.

Theo China Weather, tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh năm nay xuất hiện muộn hơn trung bình khoảng 9 ngày. Đợt tuyết dự kiến kéo dài đến rạng sáng 13/12 và có thể ảnh hưởng giao thông vào giờ cao điểm buổi tối. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân ưu tiên dùng phương tiện công cộng và chú ý an toàn khi di chuyển để tránh trơn trượt.

Người dân và du khách nô nức tới Tử Cấm Thành đón đợt tuyết đầu mùa. Nữ du khách diện trang phục hoàng hậu thời xưa, áo choàng dài thêu họa tiết cầu kỳ và mũ đội truyền thống, đứng tạo dáng trên nền quảng trường phủ lớp tuyết mỏng.

Trong nền tuyết trắng, mọi góc của Tử Cấm Thành đều trở nên giống như một khung hình được sắp đặt sẵn.

Nhiều du khách dừng lại chụp ảnh, quay video, trong khi trên mạng xã hội, các cuộc thi ảnh "tuyết Bắc Kinh" cũng trở nên sôi động.

Hàng dài du khách dừng lại trước những góc tuyết đẹp trong Tử Cấm Thành, giữa khung cảnh cổ kính phủ trắng trong ngày tuyết đầu mùa.

Theo Đài Khí tượng Bắc Kinh, tuyết rơi lần này xuất hiện khi dòng khí ẩm từ phía Nam gặp không khí lạnh từ phía Bắc vào khoảng giữa trưa, đúng như dự báo trước đó. Nền nhiệt thấp khiến tuyết khó tan, dự kiến tạo lớp phủ dày với lượng mưa tuyết 2-6 mm. Khu vực trung tâm nhiều khả năng vẫn trắng xóa trong vài ngày tới, người dân có thể tiếp tục ngắm tuyết vào cuối tuần.

Được xây dựng đầu thế kỷ XV dưới triều Minh, Tử Cấm Thành là nơi ở và làm việc của hoàng tộc cùng các quan lại cấp cao.

Quần thể cung điện rộng lớn này được quy hoạch theo nguyên tắc phong thủy nghiêm ngặt, gồm những đại điện nguy nga, sân vườn tĩnh tại và từng là trung tâm quyền lực của Trung Hoa phong kiến suốt nhiều thế kỷ.

Ngày nay, di tích nằm giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh hiện đại, mỗi ngày đón hàng chục nghìn du khách. Hơn 6 thế kỷ sau khi hoàn thành, cung điện vẫn đứng vững như biểu tượng của kiến trúc cổ đại và kỹ thuật xây dựng bậc thầy.