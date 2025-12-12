Nộp hồ sơ 2 tháng, phút chót mới đậu visa du lịch Trung Quốc

Cuối năm, nhu cầu du lịch Trung Quốc tăng cao kéo theo tình trạng quá tải hồ sơ xin visa tại Hà Nội. Nhiều du khách phải chờ 2 tháng, thậm chí nộp hồ sơ 10 lần mới được cấp visa.

Du khách check-in tại Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn. Ảnh: Duy Hiệu.

Hai ngày trước chuyến du lịch Trung Quốc, Ngọc Huyền (30 tuổi, Hà Nội) mới nhận được thông báo đỗ visa (thị thực), sau gần hai tháng chờ đợi dù từng nhiều lần đến nước này.

"Chính sự chủ quan khiến tôi rơi vào thế bị động", cô nói với Tri Thức - Znews.

Huyền từng nghĩ rằng việc xét duyệt hồ sơ visa sẽ diễn ra như các lần trước, chỉ mất khoảng 7-10 ngày, nhưng không ngờ lần này kéo dài bất thường.

Phút chót

Nhóm ba người của Huyền lên kế hoạch đi Trung Quốc từ tháng 6, dự định đón mùa tuyết tháng 12 tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Nam Kinh. Tự tin thủ tục nhanh, đến cuối tháng 10 họ mới nộp hồ sơ thông qua một công ty dịch vụ trọn gói với giá 2,5 triệu đồng/người.

Ban đầu, bên dịch vụ thông báo khoảng một tuần sẽ có kết quả. Tuy nhiên, sau gần hai tháng, cả nhóm mới nhận đủ visa.

Trong lần xét duyệt đầu tiên, hai người được chấp thuận, riêng Huyền bị trượt dù từng nhập cảnh Trung Quốc nhiều lần đi công tác và du lịch. Không được giải thích lý do, cô phải nộp lại hồ sơ online và tiếp tục chờ đợi đến sát ngày bay.

"Nếu không có visa đúng hẹn, chúng tôi đã tính chuyện dời vé, hủy khách sạn và vé tham quan, vì mọi thứ đã đặt từ rất sớm", Huyền nói. Dù cuối cùng cũng nhận được kết quả, cô cho biết đây là lần xin visa "nghẹt thở đến tận phút chót".

Du khách Việt khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Tương tự, Nguyễn Thùy Trang, 31 tuổi, cũng vừa trải qua lần tự túc xin visa Trung Quốc "gian nan nhất". Trước đó, cũng giống Ngọc Huyền, cô đăng ký dịch vụ làm visa trọn gói. Tuy nhiên, điều không ngờ là hồ sơ của cô bị đánh trượt.

Trang rút hồ sơ về, tự tìm hiểu và nghiên cứu cách xin visa. Cô điền hồ sơ online ngày 24/11 trên website "Chinese Visa Application Service Center" theo hướng dẫn chi tiết. Phần khai kéo dài và yêu cầu chính xác tuyệt đối, nhất là thông tin cá nhân và khách sạn.

Ngày 30/11, cô nhận email yêu cầu chỉnh lại ảnh hộ chiếu vì "chụp chưa thẳng". Sau khi sửa, hệ thống ghi nhận ngày nộp hồ sơ là 1/12.

Do đã đặt vé máy bay Cáp Nhĩ Tân ngày 19/12, trưa 3/12 Trang gửi email giải trình và đề nghị được xem xét sớm. Chiều cùng ngày, nữ du khách nhận thông báo "online review completed" (tạm dịch: đã hoàn tất việc xét duyệt trực tuyến).

Sáng 4/12, cô mang hồ sơ gốc đến trung tâm tiếp nhận thị thực nộp và được hẹn trả kết quả vào 9/12.

"Quá trình kéo dài 16 ngày, tiết kiệm được vài trăm nghìn so với dịch vụ nhưng vất vả hơn nhiều", Trang nói.

Khách Việt cưỡi lạc đà tại sa mạc Vọng Âm (khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc), năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trang.

Nộp hồ sơ 12 lần vẫn trượt

Theo Nguyễn Linh, người làm dịch vụ visa Trung Quốc chuyên nghiệp tại Hà Nội, tình trạng quá tải hồ sơ visa tại Hà Nội khiến việc xét duyệt bị siết chặt.

Kể cả khách đăng ký dịch vụ "VIP" (chấp nhận trả thêm chi phí đắt đỏ) hoặc dịch vụ "duyệt khẩn" cũng không chắc có visa đúng hẹn. Rất nhiều hồ sơ tới ngày trả nhưng chưa được cấp, nhiều người phải lỡ lịch trình, vé máy bay và khách sạn.

Một số trường hợp nộp hồ sơ online đến 10-12 lần liên tiếp vẫn trượt, không được giải thích lý do. Nhiều gia đình nộp cùng lúc nhưng "con được duyệt, bố mẹ bị từ chối", hoặc nhóm bạn đi cùng nhau nhưng một người trượt visa không lý do rõ ràng.

Người từng du lịch nhiều nước vẫn có thể không được duyệt, trong khi người "hồ sơ trắng" (chưa từng xuất cảnh) lại đậu ngay lần đầu.

Linh cho biết nguyên nhân không được các cơ quan chức năng giải thích, ngay cả người làm nghề cũng không dự đoán được hồ sơ nào sẽ qua.

Với người làm dịch vụ, đây là giai đoạn áp lực khi khách liên tục thúc giục, trong khi số lượng hồ sơ được duyệt đúng hẹn "chỉ đếm trên đầu ngón tay".

Phượng Hoàng cổ trấn từng là tour hút khách Việt hàng đầu tại Trung Quốc. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Minh Hồng, CEO Bingo Travel, đơn vị chuyên xử lý visa Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu, Australia và Mỹ, cho biết cuối năm là một trong những mùa cao điểm du lịch Trung Quốc.

Giá vé máy bay rẻ, nhiều đợt khuyến mãi giúp một số chặng khứ hồi chỉ còn 5-6 triệu đồng, thậm chí vé Quảng Châu khứ hồi có thời điểm 3,15 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trung Quốc bước vào mùa lá vàng, lá đỏ và chuẩn bị sang mùa trượt tuyết hút khách trong năm.

Bà cho biết lượng khách xin visa Trung Quốc tại công ty tăng 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lại đến từ quy trình xét duyệt thay đổi từ 1/7.

Thay vì nộp trực tiếp hồ sơ giấy như trước, mọi hồ sơ phải được nộp online lên hệ thống của Đại sứ quán để duyệt trước. Chỉ khi được chấp nhận trên hệ thống, khách mới mang hồ sơ gốc tới Trung tâm tiếp nhận thị thực.

Thời gian chờ duyệt online thường 5-7 ngày, sau đó cần thêm 4 ngày xét hồ sơ gốc, nên nếu thuận lợi, khách phải chờ 8-10 ngày mới có visa.

Khách Việt chọn món tại một hàng ăn truyền thống gần Phượng Hoàng Cổ Trấn tháng 5/2023. Ảnh: Phương Lâm.

Tuy nhiên, hơn một tháng trở lại đây, tình trạng đánh trượt online xảy ra liên tục không rõ nguyên nhân. Bà Hồng cho rằng việc "ai đậu, ai trượt" mang tính "hên xui", khó lý giải. Tình trạng này chủ yếu diễn ra ở Hà Nội, còn quá trình xét duyệt hồ sơ visa tại TP.HCM và Đà Nẵng vẫn bình thường.

Không chỉ hồ sơ thường, hồ sơ nộp khẩn cũng gặp tình trạng tương tự. CEO Bingo Travel cho biết dịch vụ khẩn yêu cầu đóng phí cao, nhưng thời gian duyệt vẫn kéo dài 5-6 ngày như bình thường và không bảo đảm được cấp visa.

Có trường hợp khách đăng ký dịch vụ VIP nhưng vẫn chờ cả tháng. Do đó, nhiều người nản lòng, bỏ cuộc hoặc đành hủy chuyến khi cả gia đình đã có visa nhưng một thành viên bị trượt.

Theo bà Hồng, cách duy nhất lúc này để giảm rủi ro là nộp visa càng sớm càng tốt. Visa du lịch Trung Quốc có thời hạn ba tháng nên du khách chỉ cần có kế hoạch sơ bộ là có thể xin trước.

"Đừng đợi đến sát ngày hay chỉ còn 10-15 ngày bay mới làm hồ sơ visa. Giai đoạn này rất khó đoán, làm sớm vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh rủi ro", bà nói.