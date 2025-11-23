Khách Việt gây 'sốt' vì bức ảnh giống Hòa Thân khi du lịch Trung Quốc

Đức Hiếu bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đăng bức ảnh tự trào phúng, ví mình giống Hòa Thân. Khoảnh khắc được chụp trong chuyến du lịch Trung Quốc tự túc cuối tháng 10.

Khách Việt giống 'Hòa Thân' khi du lịch Trung Quốc Du khách Vũ Đức Hiếu được nhận xét giống nhân vật Hòa Thân khi mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc.

80.000 lượt yêu thích là con số tương tác sau bức ảnh "để đời" của Vũ Đức Hiếu (33 tuổi, Hà Nội) tại Tử Cấm Thành (Trung Quốc).

Trong ảnh, nam du khách mặc trang phục cổ trang của thân vương Trung Quốc, được nhận xét tạo dáng "đầy khí chất". Anh cho biết bản thân vốn dĩ hay trêu đùa, nên tự gọi mình là "quan tham" vì giống nhân vật Hòa Thân trong lịch sử Trung Quốc.

"Tôi không ngờ bức ảnh lại thu về lượng tương tác kinh khủng như thế", Hiếu nói với Tri Thức - Znews. Thậm chí, sau một tháng đăng tải, sức hút của bức ảnh vẫn được các hội nhóm du lịch chia sẻ lại.

Đức Hiếu được nhận xét giống nhân vật "Hòa Thân" trong lịch sử Trung Quốc.

Nổi tiếng vì giống "Hòa Thân"

Bức ảnh được chụp trong chuyến du lịch Trung Quốc tự túc 6 ngày 5 đêm của hai vợ chồng Hiếu hồi cuối tháng 10. Đây là lần thứ 5 anh trở lại Trung Quốc, nơi anh từng sinh sống và làm việc trước đây.

Chuyến đi được quyết định nhanh chóng khi vé máy bay rẻ, vợ anh lần đầu tới Bắc Kinh mong muốn ngắm nhìn gấu trúc.

Trong tổng chi phí 42 triệu đồng, phần lớn dành cho vé máy bay và ăn uống, còn lại cả hai chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng để tiết kiệm.

Khi đến Tử Cấm Thành (nay là Cố Cung), vợ chồng Hiếu thuê cổ trang với giá 198 tệ/bộ, bao gồm trang phục, phụ kiện, trang điểm, làm tóc.

Hiếu chọn bộ trang phục thân vương, còn vợ hóa thân cách cách.

Ban đầu Hiếu còn lưỡng lự, nhưng sau đó đồng ý "chiều vợ", mặc cổ trang chụp ảnh theo trào lưu "làm hoàng thượng, quý phi" của du khách khi đến Tử Cấm Thành.

Sau khi tìm hiểu, anh chọn bộ trang phục thân vương có họa tiết hình tròn và rồng, phù hợp với vóc dáng của bản thân. Trong khi vợ anh chọn bộ cách cách (nữ giới quý tộc thời nhà Thanh) phiên bản mùa đông.

Khi mặc trang phục bước giữa không gian cổ kính của Cố Cung, Hiếu nhận thấy nhiều du khách Trung Quốc nhìn theo với ánh mắt thích thú, có người còn chạy đến xin chụp ảnh.

Nhiều người còn dành lời khen ngợi anh trông giống Hòa Thân, "hợp bộ trang phục, có khí chất".

Vợ chồng Hiếu tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Bắc Kinh.

Chàng trai Việt vốn thích cổ phục từ lâu dù chưa có nhiều dịp để mặc do thể trạng cơ thể.

Anh từng mặc Việt phục chụp ảnh cưới tại chùa Lâm Tỳ Ni (Đà Lạt) mùa hè năm ngoái. Dù đôi khi tự trào về ngoại hình, niềm yêu thích cổ phục của anh chưa bao giờ thay đổi.

"Mỗi loại trang phục đều có nét đẹp riêng, tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ, phản ánh tinh hoa văn hóa", anh nói.

Một số món ăn Đức Hiếu trải nghiệm trong chuyến du lịch Trung Quốc.

Cách du lịch Bắc Kinh tự túc

Ngoài Tử Cấm Thành, trong chuyến du lịch vừa qua, Hiếu và vợ ghé thăm nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Bắc Kinh, như: vườn thú, Cung vương phủ, Bát Đạt Lĩnh, Vạn Lý Trường Thành, Công viên Thiên Đàn, Di Hòa Viên.

Dựa trên kinh nghiệm bản thân, anh chia sẻ một số mẹo cho những du khách muốn du lịch tự túc tại Bắc Kinh.

Theo anh, du khách trước hết nên chuẩn bị một đôi giày thể thao thật êm và sức bền tốt, vì trung bình mỗi ngày sẽ phải đi bộ khoảng 28.000-30.000 bước.

Về kết nối mạng, anh khuyên mua sim điện thoại của hãng tại sân bay với gói dung lượng lớn (khoảng 150 tệ/sim 7 ngày/30GB) kết hợp một thiết bị phát Wi-Fi, tránh tình trạng hết dung lượng giữa chừng.

Tại một số điểm du lịch nổi tiếng như Tử Cấm Thành giới hạn số lượng khách mỗi ngày, do đó nên đặt vé sớm khoảng một tuần. Việc đặt vé thuận lợi nhất là nhờ bạn bè có tài khoản WeChat đã xác minh bằng số điện thoại Trung Quốc. Nếu không, du khách cần thận trọng khi mua qua các ứng dụng đặt vé.

Du khách Đức Hiếu tại Vạn Lý Trường Thành.

Đến Vạn Lý Trường Thành, nếu muốn sử dụng cáp treo, khách du lịch nên tránh xuất phát từ Bát Đạt Lĩnh vì sẽ phải đi bộ khá xa để đến điểm lên cáp. Hiếu cũng khuyên hạn chế mang vác hành lý nặng khi leo Vạn Lý Trường Thành vì đường đi thường là bậc thang cao hoặc dốc.

Các công viên tại Bắc Kinh thường có diện tích lớn và nhiều điểm tương đồng, du khách cần lên lịch trình kỹ càng và nên mua vé trọn gói thay vì chỉ vé vào cổng, riêng Công viên Thiên Đàn không mở cửa vào thứ Hai.

Anh cũng cảnh báo du khách không nên quá tin vào các bài đánh giá trên mạng về cảnh quan để tránh thất vọng.

Du khách sử dụng cáp treo khi đến Vạn Lý Trường Thành.

Về ăn uống và mua sắm, nếu bụng yếu hoặc không quen ăn đồ cay, du khách tuyệt đối không nên gọi lẩu cay.

Khu Vương Phủ Tỉnh là lựa chọn tốt để mua sắm đồ hiệu, còn phố Tiền Môn phù hợp cho ăn uống và mua sắm đồ bình dân.

Sau cùng, du khách tự túc nên có trình độ tiếng Trung cơ bản (nghe, nói, đọc, viết) hoặc đi cùng người quen biết tiếng Trung.

"Hãy luôn nhớ cầm theo hộ chiếu khi ra đường, đặc biệt là quanh Quảng trường Thiên An Môn, vì một số nơi thường xuyên kiểm tra giấy tờ tùy thân. Hộ chiếu cũng là giấy tờ cần thiết để mua hoặc đổi vé tại nhiều điểm tham quan", Hiếu đúc kết.