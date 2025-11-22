Các 'nàng thơ' chen chân tại làng du lịch tốt nhất thế giới Lô Lô Chải

Ngày 22/11, du khách đổ về Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, Tuyên Quang). Thời tiết thuận lợi cùng cao điểm lễ hội mùa hoa tam giác mạch thu hút lượng lớn "nàng thơ" đến tham quan trong những ngày gần đây.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Hoàng Hiếu, 25 tuổi, làm trong ngành du lịch tại Tuyên Quang, cho biết lượng khách đến Lô Lô Chải tăng đột biến vào dịp cuối tuần. Ngôi làng trở nên hút khách hơn kể từ khi được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là " Làng du lịch tốt nhất thế giới " hồi tháng 10.

Phạm Hằng, chủ Lo Lo Ancient House tại trung tâm Lô Lô Chải, cho biết phần lớn các ngày trong tháng 11 đã kín phòng. Điều này phản ánh sức hút mạnh mẽ của làng sau khi được vinh danh.

Trong làng, hoa đào nở sớm và những cây táo gai đỏ rực trở thành điểm check-in hút khách trong những ngày gần đây.

Ông Giàng Mí Mua, Phó chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết lượng khách đến Lũng Cú tăng mạnh vào những ngày cuối tuần, với hơn 4.700 lượt mỗi ngày. Đây là dịp địa phương bước vào mùa lễ hội hoa tam giác mạch nên thu hút đông đảo du khách. Trong cao điểm lễ hội, các điểm check-in, làng văn hóa và khu du lịch đều đông kín người.

Thời gian này, UBND xã Lũng Cú thành lập các đội kiểm tra về giá dịch vụ du lịch tại các "điểm nóng" như làng Lô Lô Chải, nhất là sau khi xuất hiện thông tin môi giới ôm phòng đẩy giá cao gấp 3-4 lần giá niêm yết. Đội kiểm tra yêu cầu toàn bộ hộ kinh doanh homestay ở Lô Lô Chải công khai giá để du khách tránh bị "móc túi" khi lưu trú.

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng du khách "không được lên điểm ngắm cảnh, chụp ảnh tại làng Lô Lô Chải", chính quyền khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Theo ông Mua, không có bất kỳ cơ quan chức năng hay cá nhân nào cấm du khách tham quan, chụp ảnh tại các điểm ngắm cảnh thuộc làng Lô Lô Chải.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn cũ), được du khách ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ phong cảnh và văn hóa đặc trưng của người Lô Lô. Từ đây, du khách dễ dàng tiếp tục hành trình đến cột cờ Lũng Cú hay cột mốc cực Bắc.

UBND xã Lũng Cú sẽ tạm dừng mọi phương tiện giao thông vận chuyển hành khách lên cột cờ Lũng Cú từ 21/11-2/12 nhằm tránh ùn tắc tại điểm du lịch này. Du khách có thể sử dụng xe điện hoặc xe ôm tự quản của xã.

