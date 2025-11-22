Công bố tình huống khẩn cấp sập tường Hoàng thành Huế

Một phần tường Hoàng thành Huế bất ngờ sập sau trận mưa lớn. Nguyên nhân sơ bộ do nước mưa ngấm lâu ngày, áp lực nước thay đổi, lão hóa tự nhiên và rung chấn từ giao thông.

Đoạn tường dài khoảng 15 m của Hoàng thành Huế đổ sập, sáng 4/11. Ảnh: TTBTDTCĐH.

UBND TP Huế vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đoạn tường Hoàng thành Huế đổ sập trong đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 10.

Theo đánh giá của thành phố, lượng mưa kỷ lục nhiều ngày kết hợp mực nước sông Hương dâng cao khiến hoàng thành bị ngập úng trong thời gian dài. Nước thấm vào nền chân tường, gây xói lở và làm suy giảm kết cấu tường gạch vồ.

Khoảng 18h45 ngày 2/11, một đoạn tường thành dài 14,2 m; cao trung bình 4,3 m ở mặt Bắc đã bị sập. Khu vực xây bằng gạch vồ, vữa vôi truyền thống, có kết cấu 3 lớp:

Hai lớp ngoài xây gạch vồ

Lớp giữa độn đất sét nén

Hệ thống thoát nước chân tường bị bồi lấp, gây tắc nghẽn tiêu thoát

Cận cảnh 15 m tường đổ sập ngày 4/11. Ảnh: TTBTDTCĐH.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do nước mưa ngấm lâu ngày, áp lực nước trong - ngoài thành thay đổi, kết hợp quá trình xuống cấp tự nhiên, rễ cây và ảnh hưởng rung chấn từ giao thông.

UBND TP Huế yêu cầu huy động lực lượng và phương tiện túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến sập đổ để kịp thời ứng phó. Thành phố cũng chỉ đạo gia cố, giằng chống các đoạn tường có nguy cơ cao, đặc biệt trong bối cảnh mưa bão còn tiếp diễn.

Khu vực nguy hiểm đã được cắm biển cảnh báo, khoanh vùng và bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và du khách nhằm đảm bảo an toàn. Công tác truyền thông được tăng cường để cập nhật nguy cơ sập đổ, giúp người dân chủ động phòng tránh.

Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên báo cáo tình hình cho UBND thành phố và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, đảm bảo xử lý kịp thời những nội dung vượt thẩm quyền. Thành phố đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý sự cố, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

Cơ quan chức năng gia cố, giằng chống các đoạn tường có nguy cơ cao. Ảnh: TTBTDTCĐH.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao tiếp tục triển khai các biện pháp phi công trình cấp bách nhằm hạn chế thiệt hại.

Trung tâm sẽ đánh giá tổng thể các công trình di tích đang quản lý, lập phương án bảo vệ an toàn và xây dựng dự án xử lý tình huống khẩn cấp đối với đoạn tường bị sập do mưa lũ.

Hoàng thành Huế là vòng thành thứ 2 nằm trong Kinh thành Huế. Công trình có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn, đồng thời bao bọc Tử Cấm Thành khu vực dành riêng cho vua và hoàng gia.

Hoàng thành được khởi công xây dựng năm 1804, đến đời vua Minh Mạng (năm 1833) mới hoàn thiện toàn bộ hệ thống cung điện với khoảng 147 công trình. Thành có mặt bằng gần vuông, mỗi cạnh dài khoảng 600 m, xây bằng gạch, cao 4 m, dày 1 m, xung quanh có hào bao bọc.

Hoàng thành có bốn cửa chính: phía Nam là Ngọ Môn, phía Đông có Hiển Nhơn Môn, phía Tây là Chương Đức Môn và phía Bắc là Hòa Bình Môn. Các hồ và cầu bao quanh bên ngoài đều mang tên Kim Thủy.

Đại nội Huế chìm trong nước lũ sáng 30/10. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.