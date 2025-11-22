Săn ảnh tàu biển 'tuyệt đối điện ảnh' ở Hạ Long

Những ngày cuối tháng 11, thời tiết ở Hạ Long, Quảng Ninh nắng đẹp, cùng với đó nhiều chuyến tàu biển cập cảng Hạ Long tạo khung cảnh thơ mộng mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Các địa điểm để chụp ảnh săn tàu được nhiều bạn trẻ lựa chọn là khu quảng trường, đường Lê Thánh Tông và một số quán cà phê thuộc đường Đặng Bá Hát, phường Hồng Gai cùng khu Ngọn hải đăng, cảng tàu quốc tế Hạ Long, đường Hậu Cần... thuộc Khu du lịch Bãi Cháy phường Bãi Cháy.

Ghi nhận tại khu vực quảng trường ngay trên đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.

Ngọc Như và Thùy Dương cho biết thời tiết đẹp, nhiều tàu biển quốc tế cập cảng nên rủ nhóm bạn ra đây chụp ảnh check-in.

"Chụp ảnh cùng tàu biển trở thành trào lưu của giới trẻ khi đến đây. Chúng em gọi vui đây là phong cách Hong Kong ở Hạ Long", Thùy Dương chia sẻ.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình