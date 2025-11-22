Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Săn ảnh tàu biển 'tuyệt đối điện ảnh' ở Hạ Long

  Thứ bảy, 22/11/2025 10:32 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tranh thủ thời tiết nắng đẹp và có tàu biển quốc tế cập cảng, hàng chục bạn trẻ đến nhiều địa điểm thuộc thành phố Hạ Long (cũ) để check-in theo phong cách Hong Kong, Trung Quốc.

Ha Long anh 1

Những ngày cuối tháng 11, thời tiết ở Hạ Long, Quảng Ninh nắng đẹp, cùng với đó nhiều chuyến tàu biển cập cảng Hạ Long tạo khung cảnh thơ mộng mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
Ha Long anh 2

Nhiều bạn trẻ tranh thủ các địa điểm xung quanh bến cảng để chụp ảnh theo phong cách Hong Kong.
Ha Long anh 3Ha Long anh 4

Các địa điểm để chụp ảnh săn tàu được nhiều bạn trẻ lựa chọn là khu quảng trường, đường Lê Thánh Tông và một số quán cà phê thuộc đường Đặng Bá Hát, phường Hồng Gai cùng khu Ngọn hải đăng, cảng tàu quốc tế Hạ Long, đường Hậu Cần... thuộc Khu du lịch Bãi Cháy phường Bãi Cháy.

Ha Long anh 5

Ghi nhận tại khu vực quảng trường ngay trên đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.
Ha Long anh 6Ha Long anh 7

Ngọc Như và Thùy Dương cho biết thời tiết đẹp, nhiều tàu biển quốc tế cập cảng nên rủ nhóm bạn ra đây chụp ảnh check-in.

Ha Long anh 8

Nhiều bạn sẵn sàng thuê cả ê-kíp chuyên nghiệp để chụp bộ ảnh sống ảo thật đẹp.
Ha Long anh 9Ha Long anh 10

"Chụp ảnh cùng tàu biển trở thành trào lưu của giới trẻ khi đến đây. Chúng em gọi vui đây là phong cách Hong Kong ở Hạ Long", Thùy Dương chia sẻ.

Ha Long anh 11

Phong cảnh tàu biển hiện đại cùng hoàng hôn buông xuống tạo nên phong cách hiện đại của điểm du lịch hấp dẫn ở phía Bắc.
Ha Long anh 12Ha Long anh 13

Khung cảnh tàu biển neo đậu ở vịnh Hạ Long hòa quyện với màu đỏ hoàng hôn.

Ha Long anh 14

Nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cùng người yêu thích chụp ảnh cũng tranh thủ săn những bức ảnh tuyệt đẹp bên hoàng hôn

