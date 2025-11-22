Săn ảnh tàu biển 'tuyệt đối điện ảnh' ở Hạ Long

|
Những ngày cuối tháng 11, thời tiết ở Hạ Long, Quảng Ninh nắng đẹp, cùng với đó nhiều chuyến tàu biển cập cảng Hạ Long tạo khung cảnh thơ mộng mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
|
Nhiều bạn trẻ tranh thủ các địa điểm xung quanh bến cảng để chụp ảnh theo phong cách Hong Kong.
Các địa điểm để chụp ảnh săn tàu được nhiều bạn trẻ lựa chọn là khu quảng trường, đường Lê Thánh Tông và một số quán cà phê thuộc đường Đặng Bá Hát, phường Hồng Gai cùng khu Ngọn hải đăng, cảng tàu quốc tế Hạ Long, đường Hậu Cần... thuộc Khu du lịch Bãi Cháy phường Bãi Cháy.
|
Ghi nhận tại khu vực quảng trường ngay trên đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.
Ngọc Như và Thùy Dương cho biết thời tiết đẹp, nhiều tàu biển quốc tế cập cảng nên rủ nhóm bạn ra đây chụp ảnh check-in.
|
Nhiều bạn sẵn sàng thuê cả ê-kíp chuyên nghiệp để chụp bộ ảnh sống ảo thật đẹp.
"Chụp ảnh cùng tàu biển trở thành trào lưu của giới trẻ khi đến đây. Chúng em gọi vui đây là phong cách Hong Kong ở Hạ Long", Thùy Dương chia sẻ.
|
Phong cảnh tàu biển hiện đại cùng hoàng hôn buông xuống tạo nên phong cách hiện đại của điểm du lịch hấp dẫn ở phía Bắc.
Khung cảnh tàu biển neo đậu ở vịnh Hạ Long hòa quyện với màu đỏ hoàng hôn.
|
Nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cùng người yêu thích chụp ảnh cũng tranh thủ săn những bức ảnh tuyệt đẹp bên hoàng hôn
