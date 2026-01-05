Thái Lan 'chốt sổ' lượng khách 2025

Thái Lan khép lại năm 2025 với 32,9 triệu lượt khách quốc tế, giảm 7,23% so với năm trước, trong khi du lịch nội địa tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ cho toàn ngành.

Những con khỉ leo lên người du khách trong lễ hội khỉ thường niên ở tỉnh Lopburi, Thái Lan, ngày 26/11/2023. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, năm 2025, nước này ghi nhận 32,9 triệu lượt khách du lịch quốc tế, giảm 7,23% so với năm 2024. Cùng với đà sụt giảm về lượng khách, doanh thu từ du lịch quốc tế cũng giảm 4,71%, còn khoảng 1,53 nghìn tỷ baht.

Xét theo thị trường nguồn, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với khoảng 4,5 triệu lượt khách, theo sau là Trung Quốc (4,4 triệu), Ấn Độ (2,4 triệu), Nga (1,8 triệu) và Hàn Quốc (1,5 triệu).

Dù vẫn giữ vị trí chủ lực, nhiều thị trường lớn chưa đạt mức phục hồi như kỳ vọng, phản ánh bức tranh du lịch quốc tế còn thận trọng sau loạt biến động từ xung đột biên giới trong khu vực, các vụ lừa đảo xuyên biên giới liên quan Campuchia, đến động đất, thiên tai và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến Đông Nam Á...

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN THÁI LAN QUA MỘT SỐ NĂM Nguồn: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lượng khách Triệu lượt 6.7 0.82 11.15 28.04 35.55 32.97

Ở chiều ngược lại, du lịch nội địa trở thành điểm sáng trong năm qua. Thái Lan ghi nhận hơn 202,37 triệu lượt khách nội địa, tăng 2,7% so với năm 2024, mang về doanh thu khoảng 1,16 nghìn tỷ baht, tăng 3,69%. Nhờ lực đỡ này, tổng thu nhập từ du lịch năm 2025 vẫn đạt khoảng 2,7 nghìn tỷ baht, giúp ngành duy trì nhịp tăng trưởng chung.

Ông Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết mục tiêu năm 2026 là đón 36,7 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 205 triệu lượt khách nội địa. Trọng tâm không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở việc nâng tần suất đi lại và mở rộng mức chi tiêu của du khách.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2025

Nhãn Thái Lan Malaysia Việt Nam Singapore Indonesia Philippines

Triệu lượt 32.9 28 21.2 16.5 11.4 5.4

Theo TAT, Thái Lan đặt mục tiêu đưa tổng doanh thu du lịch năm 2026 lên khoảng 2,78 nghìn tỷ baht, tương đương mức tăng trưởng 7%. Chiến lược sắp tới sẽ tập trung đa dạng hóa thị trường, kéo dài thời gian lưu trú và phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, nhằm củng cố vị thế của Thái Lan như một trong những điểm đến hàng đầu khu vực.