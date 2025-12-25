Tiểu thương tại chùa cổ Thái Lan: 'Khách gần như biến mất'

Bất ổn dọc biên giới Thái Lan - Campuchia đang tác động trực tiếp đến du lịch khu vực, khiến lượng khách đến các đền chùa lịch sử ở đông bắc Thái Lan sụt giảm mạnh.

Một nhà sư trẻ đang đi bộ gần Wat Chedi Luang, một ngôi chùa nổi tiếng ở Chiang Mai. Ảnh: David Rama Terrazas Morales/New York Times.

Khao Sod dẫn tin từ chính quyền địa phương cho thấy lượng khách đến hai quần thể đền chùa Phanom Rung và Muang Tam ở tỉnh Buriram (Thái Lan) giảm gần 80% kể từ khi xung đột giữa quân đội Thái Lan và Campuchia tái diễn từ ngày 8/12. Sự sụt giảm đột ngột này khiến hoạt động buôn bán quanh khu di tích gần như tê liệt, nhiều tiểu thương phải tạm ngừng kinh doanh do không còn khách.

Phanom Rung và Muang Tam là những ngôi đền thời Khmer, nằm tại các huyện Chaloem Phra Kiat và Prakhon Chai, bên ngoài khu vực xung đột trực tiếp. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại về an ninh, đặc biệt trong nhóm khách quốc tế, khiến dòng du khách chững lại rõ rệt, bất chấp các khuyến cáo trấn an từ phía chính quyền.

Lượng khách tham quan tại các chùa Phanom Rung và Muang Tam đã giảm gần 80% sau khi bất ổn biên giới Thái Lan và Campuchia tái diễn. Ảnh: Khao Sod.

Bà Pan Boonthawee, 74 tuổi, người bán hàng lâu năm tại khu vực Phanom Rung, cho biết lượng khách “gần như biến mất”. Theo bà, trong đợt căng thẳng hồi tháng 7, bà từng phải nghỉ bán vài ngày, nhưng lần này tác động nghiêm trọng hơn do tình hình kéo dài.

“Chúng tôi chỉ mong xung đột sớm chấm dứt để cuộc sống và sinh kế của người dân có thể trở lại bình thường”, bà chia sẻ.

Dù vậy, không phải du khách nào cũng chùn bước. Natkrit Wacharajarakul, một du khách đến từ tỉnh Ratchaburi, cho biết anh vẫn quyết định đến Phanom Rung để cầu may trước thềm năm mới. “Tôi không quá lo lắng. Nếu nơi này thực sự nguy hiểm, chính quyền hẳn đã hạn chế việc ra vào”, anh nói.

Đáng nói, đây là thời điểm Thái Lan và Campuchia bước vào mùa du lịch cao điểm cuối năm. Tuy nhiên, truyền thông ghi nhận nhịp du lịch có dấu hiệu chững lại khi tâm lý lo ngại và một số biện pháp siết an ninh khiến dòng khách quốc tế cân nhắc, thậm chí hoãn lịch trình liên tuyến giữa hai nước.

Không chỉ đền chùa Phanom Rung và Muang Tam, nhiều điểm du lịch tâm linh ở Campuchia như cũng chịu tác động tương tự, trong đó có quần thể Angkor Wat ở Siem Reap. Truyền thông địa phương cho biết lượng khách đến một số đền đài, chùa chiền giảm so với cùng kỳ, khi du khách quốc tế thận trọng hơn trước những thông tin bất ổn và ưu tiên các điểm đến được đánh giá “an tâm” về di chuyển và an ninh.