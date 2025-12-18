Khách du lịch Campuchia: 'Tôi ở Siem Reap, mọi thứ vẫn bình thường'

Bất chấp căng thẳng biên giới, du khách và người nước ngoài tại Siem Reap (Campuchia) khẳng định thành phố vẫn yên bình, du lịch vận hành bình thường và kêu gọi không hủy chuyến.

Du khách check-in tại Angkor Wat. Ảnh: @melia.cstn.

"Đừng gạch tên Campuchia khỏi danh sách điểm đến của bạn", Jane Colvin, 34 tuổi, người Australia sống ở Siem Reap, nói với Kiri Post khi đề cập lo ngại của du khách trước các thông tin về xung đột biên giới.

"Tôi sống ở Siem Reap 3 năm rồi và chẳng có gì thay đổi cả", bà nói.

Theo Colvin, các địa điểm du lịch như Angkor Wat, phố Pub Street và các khu chợ vẫn hoạt động bình thường và yên bình. Bà nhận xét Siem Reap vốn đã khá yên tĩnh từ trước và hiện tại “mọi thứ vẫn hoạt động bình thường”.

Điều khiến bà lo lắng là tác động của việc truyền thông quốc tế đưa tin có thể ảnh hưởng đến quyết định du lịch trong tương lai, khiến nhiều người chọn điểm đến khác thay vì Campuchia hoặc Thái Lan.

Một chiếc tuk-tuk di chuyển qua Phố Pub của Siem Reap. Ảnh: Thang Sinorn/Kiri Post.

Cảm nhận tương tự được nhiều du khách chia sẻ. Sam Davies, 36 tuổi, từ Australia, cho biết trước chuyến đi, bà theo dõi tin tức nên có chút lo ngại. Bà hỏi ý kiến bạn bè đang ở Campuchia và tự tìm thông tin trên mạng, nhận thấy giao tranh chủ yếu diễn ra gần biên giới.

Khi đã có mặt tại Thủ đô Campuchia, Davies cho biết thực tế rất khác so với hình dung. “Bây giờ tôi đang ở Siem Reap, tôi thực sự không biết rằng tranh chấp đang diễn ra. Mọi thứ vẫn hoạt động như bình thường. Tôi đã đến thăm các ngôi đền mấy hôm trước”, bà nói, đồng thời khuyên du khách quốc tế “đừng quá lo lắng, hãy tìm hiểu kỹ” vì vẫn có nhiều nơi an toàn tại Campuchia.

Trả lời truyền thông về vấn đề này, ông Kim Minea, Giám đốc điều hành Tổng cục Du lịch Campuchia (CTB), khẳng định Campuchia “vẫn an toàn, ổn định và hoàn toàn mở cửa cho du lịch”.

Ông nhấn mạnh Siem Reap nằm cách xa các khu vực biên giới, nơi “đã xảy ra một số sự cố an ninh riêng lẻ” và thành phố không bị ảnh hưởng bất kỳ điều gì.

Khung cảnh tại Siem Reap do du khách ghi lại. Ảnh: @papaken4.

Theo ông, các dịch vụ du lịch như khách sạn, chuyến bay, vận tải đường bộ, điểm tham quan và các tour có hướng dẫn viên vẫn vận hành bình thường. “Cuộc sống thường nhật trong thành phố vẫn tiếp diễn không bị gián đoạn”, ông nói.

Ông Minea cho rằng thông tin sai lệch và nhận thức sai có thể ảnh hưởng quyết định du lịch, trong khi tình hình xung đột biên giới “không phản ánh thực tế đối với du khách”. Theo ông, khách từ châu Âu, châu Mỹ, Ấn Độ và nhiều thị trường khác vẫn tiếp tục đến Siem Reap “một cách an toàn và tự tin”.

Đáng chú ý, mặc dù lượng khách đến Campuchia sụt giảm đáng kể, cả nước lại ghi nhận xu hướng gia tăng dòng khách ở phân khúc cao cấp, theo Phnom Penh Post.

Bà Chhay Sivlin, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Campuchia (CATA), cho rằng sự phục hồi của phân khúc khách “chất lượng” - đến từ Mỹ, châu Âu, Anh và Trung Quốc - đang giúp ngành dần ổn định. Những du khách này thường lựa chọn các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và có mức chi tiêu cao hơn, tạo giá trị bền vững cho điểm đến.

Sân bay quốc tế Techo khai trương ngày 2/10. Đây là dự án hạ tầng lớn nhất mà Campuchia từng đầu tư vào lĩnh vực hàng không. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

Động lực quan trọng khác đến từ các dự án hạ tầng quy mô lớn. Việc đưa vào hoạt động Sân bay Quốc tế Siem Reap - Angkor, Dara Sakor và mới nhất là Sân bay Quốc tế Techo đã mở rộng đáng kể khả năng kết nối hàng không của Campuchia.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, ba sân bay quốc tế của nước này phục vụ gần 53.000 chuyến bay và hơn 5,6 triệu lượt hành khách, đều tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước.