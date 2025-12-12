Thái Lan trấn an du khách

Ngành du lịch Thái Lan cho biết việc giải tán quốc hội không làm thay đổi quyết định của du khách, đề nghị chính phủ lâm thời tập trung xử lý khủng hoảng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Du khách mặc trang phục truyền thống Thái Lan tạo dáng chụp ảnh khi tham quan chùa Wat Arun.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đêm 11/12 tuyên bố giải tán quốc hội, khẳng định ông "đang trao trả quyền lực cho nhân dân" sau nhiều tuần căng thẳng chính trị, theo Reuters.

Adith Chairattananon, Tổng thư ký Hiệp hội Các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), cho biết việc giải tán quốc hội "không ảnh hưởng đến quyết định đi lại của du khách", bởi đây là quy trình hợp pháp và quen thuộc trong bối cảnh chính trị của Thái Lan.

Ông cho rằng chính phủ lâm thời cần tập trung vào các nhiệm vụ cấp thiết như giải quyết xung đột với Campuchia, khắc phục những khu vực bị thiên tai tàn phá, duy trì việc thực thi các chính sách hiện hành, hỗ trợ đội ngũ công chức và đảm bảo cuộc bầu cử tới diễn ra đúng hiến pháp.

Kitti Pornsiwakit, Chủ tịch Hiệp hội tiếp thị du lịch Thái Lan, nhận định việc giải tán quốc hội và chờ bầu cử mới khó ảnh hưởng đến ngành du lịch trong mùa cao điểm. Tuy nhiên, sự kiện này có thể tác động phần nào đến mùa thấp điểm sau lễ Songkran (Tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan).

Về kiến nghị gửi chính phủ lâm thời, ông cho hay ngành du lịch mong muốn tiếp tục triển khai các kế hoạch hiện có của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), duy trì những biện pháp hỗ trợ đã được các doanh nghiệp đề xuất, nhằm tận dụng tốt mùa cao điểm và hạn chế gián đoạn trong mùa thấp điểm.

Du khách tập trung tại khu phố Chinatown ở Bangkok.

Kitti nhấn mạnh ngành du lịch "cần một chiến lược lâu dài" để nâng cấp toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ nguồn nhân lực, sản phẩm, nền tảng số đến chính sách.

Ông cũng đề xuất thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên trách về du lịch và một "phòng tác chiến AI" để hỗ trợ Thái Lan lấy lại vị thế điểm đến du lịch hàng đầu thế giới theo hướng cân bằng, bền vững và mang lại giá trị cao.

Theo tờ Khaosod, tính đến ngày 7/12, Thái Lan ghi nhận 30,3 triệu khách quốc tế, mang về 1,4 nghìn tỷ baht (khoảng 44 tỷ USD ), theo số liệu sơ bộ của chính phủ. Malaysia hiện là thị trường lớn nhất với 4,2 triệu lượt, kế đến là Trung Quốc (4,1 triệu), Ấn Độ (2,3 triệu), Nga (1,7 triệu) và Hàn Quốc (1,4 triệu).

Ngành du lịch dự báo lượng khách quốc tế trong năm 2025 sẽ giảm còn khoảng 32 triệu lượt, thấp hơn 9,8% so với 35,5 triệu lượt của năm ngoái.

Giới chức cho rằng tình trạng lũ lụt tại các tỉnh miền Nam đúng mùa cao điểm cùng căng thẳng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia thời gian qua đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý du khách.

Khách du lịch chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok vào tháng 3/2024.

TAT nhận định bối cảnh chung năm nay không thuận lợi, song mức hơn 30 triệu lượt khách quốc tế vẫn là "con số rất tốt". Thống đốc TAT cho biết đây là kết quả khá tích cực trong điều kiện nhiều yếu tố bất lợi xảy ra cùng lúc.

Để thúc đẩy nhu cầu cuối năm, TAT chi 25 triệu baht tổ chức các sự kiện đếm ngược đón năm mới trên khắp cả nước, trong đó Chiang Mai và Phayao dự kiến thu hút khoảng 150.000 người.

Chiến lược du lịch năm 2026 của TAT tập trung vào 3 trụ cột:

Nâng tầm các lễ hội Thái Lan thành sự kiện tầm quốc tế

Phát triển những lễ hội địa phương trở thành điểm nhấn mang tính nhận diện toàn cầu

Thu hút các sự kiện quốc tế lớn đến Thái Lan.