Khách đi phà, nhìn hành lý của mình trôi dạt trên biển Thái Lan

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm du khách mải ngắm cảnh trên phà ở Thái Lan thì bất ngờ phát hiện hành lý và đồ đạc cá nhân đang nổi lềnh bềnh dưới biển.

Sự cố xảy ra vào ngày 23/11, khi một nhóm khách nước ngoài đang đi phà từ Koh Tao đến Koh Samui (Thái Lan). Trong lúc đang tận hưởng khung cảnh biển xanh, họ hoảng hốt khi thấy những chiếc vali lần lượt rơi xuống nước và trôi dạt ra biển, SCMP đưa tin.

Alice Zamparelli (Australia), một du khách có mặt trên phà, sau đó đã đăng tải đoạn video về vụ việc lên mạng. Bên dưới đoạn video ghi lại cảnh hàng chục chiếc vali trôi nổi trên mặt nước, cô chú thích: "Toàn bộ hành lý của chúng tôi mất sạch chỉ vì sự tắc trách của thủy thủ đoàn".

Một video khác cho thấy du khách bên trong khoang tàu đứng chết lặng nhìn đồ đạc bị sóng cuốn trôi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thủy thủ đoàn đã để hành lý trên boong trên nhưng không buộc chặt chúng đúng cách. Khi phà gặp sóng lớn, hành lý không được cố định đã bị hất văng xuống biển.

Hành lý trôi nổi trên biển sau sự cố sóng lớn hất văng vali xuống khỏi tàu. Ảnh: X.

Trước sự cố, phà đã phải dừng khẩn cấp. Một phần hành lý được các thủy thủ đoàn vớt lại, số còn lại được các xuồng cao tốc hỗ trợ thu gom.

Zamparelli kể rằng cô mất "5 tiếng đồng hồ, đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu" để thương lượng khoản bồi thường. Cuối cùng, cô nhận được 50.000 baht (khoảng 1.500 USD ).

"Thủy thủ đoàn và công ty vận chuyển cho rằng chúng tôi đòi giá quá cao, họ nói rằng mỗi kiện hành lý chỉ đáng giá không quá 20.000 baht. Nhưng thực tế, giá trị tối thiểu mỗi vali phải từ 100.000 baht", cô nói thêm. Một số du khách khác thâm chí không nhận được khoản bồi thường nào, thậm chí có người còn lỡ cả chuyến bay.

Du khách Norman, người có mặt trên chuyến phà, miêu tả cảnh tượng khi ấy: "Gần như toàn bộ mũi thuyền bị ngập trong nước biển".

Vùng biển quanh các đảo phía đông Thái Lan có thể trở nên dữ dội vào mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm.

Đoạn video tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Ôi trời, biển trông đáng sợ quá. Tôi mà ở đó chắc khóc luôn".

Người khác hỏi: "Đây là tàu của hãng nào vậy? Mong mọi người đều ổn".

Một bình luận nữa bày tỏ lo ngại: "Chưa kể động vật biển sẽ ăn phải đống nhựa và quần áo này. Biển lại càng ô nhiễm hơn".