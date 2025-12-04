Khách Trung Quốc đang đổ sang Hàn Quốc, Thái Lan

Sau khi Nhật Bản bị "quay lưng", Hàn Quốc, Thái Lan... trở thành những điểm đến được du khách Trung Quốc ưu tiên cho kỳ nghỉ đông. Việt Nam cũng nằm trong số các sự lựa chọn.

Khách du lịch Trung Quốc chụp ảnh bên quầy hàng rong ở khu mua sắm Myeongdong tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh Nhật Bản không còn là lựa chọn hàng đầu, Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều điểm đến khác nhanh chóng vươn lên thành phương án thay thế cho thị trường gửi khách lớn nhất thế giới.

Dịp cuối tuần 15/11, dữ liệu từ nền tảng du lịch Qunar cho thấy Hàn Quốc đã vượt Nhật Bản, trở thành điểm đến nước ngoài phổ biến nhất với khách du lịch Trung Quốc, tính theo cả lượng tìm kiếm lẫn thanh toán vé máy bay. Theo sau là Thái Lan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Indonesia.

Tháng 1-10, Hàn Quốc đón khoảng 4,7 triệu lượt khách Trung Quốc, vượt tổng lượng khách cả năm trước, The Korea Times dẫn số liệu từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc.

Sự dịch chuyển này diễn ra đúng lúc các hãng hàng không Hàn Quốc mở rộng mạng bay đến Trung Quốc - vốn được cho là mang lại lợi nhuận cao hơn so với các đường bay đến Nhật Bản.

Korean Air đã tăng tần suất đường bay Incheon - Phúc Châu từ 3 lên 4 chuyến mỗi tuần, trong khi Asiana Airlines dự kiến khai thác 165 chuyến mỗi tuần đến Trung Quốc vào tháng 3 năm sau, tương đương tăng 20% công suất.

Các hãng du thuyền Trung Quốc cũng dần bỏ qua các cảng Nhật Bản, kéo dài thời gian lưu trú tại những điểm đến như đảo Jeju, góp phần củng cố vị thế của Hàn Quốc trên bản đồ du lịch khu vực.

Một con hẻm đông đúc khách du lịch Trung Quốc ở làng Bukchon Hanok ở trung tâm Seoul. Ảnh: The Korea Times.

Tuy nhiên, Hàn Quốc không phải điểm đến duy nhất được hưởng lợi. Theo các công ty lữ hành tại Bắc Kinh, nhiều du khách Trung Quốc đang chuyển sang những nơi có chính sách miễn hoặc nới lỏng thị thực như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Georgia hay Ai Cập.

“Hầu hết tour theo đoàn tới Nhật Bản đã bị hủy, hiện chúng tôi tập trung quảng bá gói du lịch Thái Lan, Semporna (Malaysia), Hàn Quốc và một số điểm đến khác”, đại diện một doanh nghiệp cho biết.

Dữ liệu của Tongcheng Travel cho thấy lượng đặt phòng khách sạn của du khách Trung Quốc tại Hàn Quốc trong hai tuần cuối tháng 11 tăng hơn 240% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến Đông Nam Á như Việt Nam và Indonesia cũng ghi nhận mức tăng trên 100% mỗi năm, trong khi lượng đặt phòng tại Đức và Tây Ban Nha tăng hơn 300%.

Nga cũng nhanh chóng trở thành lựa chọn nổi bật nhờ chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày cho công dân Trung Quốc được áp dụng từ đầu tháng 12. Truyền thông Trung Quốc cho biết lượng tìm kiếm và đặt vé đến Nga tăng mạnh sau khi thông tin miễn thị thực được công bố.

Dữ liệu Qunar thống kê, Thái Lan hiện là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất cho kỳ nghỉ đông từ 15/1 đến 10/2/2026, còn lượng đặt vé máy bay đi Nga tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khách Trung Quốc tại khu mua sắm miễn thuế Lotte ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/2/2016. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, các doanh nghiệp tại Hàn Quốc thừa nhận mức tăng khách từ Trung Quốc vẫn chưa thực sự bùng nổ. Một nhân viên lữ hành chuyên phục vụ khách Trung Quốc tại Hàn Quốc cho biết lượng đặt tour mùa đông có nhích lên sau khi chính phủ Trung Quốc khuyến cáo không đi du lịch Nhật Bản, nhưng cạnh tranh rất gay gắt.

“Có rất nhiều lựa chọn cho du khách muốn trải nghiệm mùa đông, từ các điểm đến trong nước như Cáp Nhĩ Tân đến Nga và nhiều nước châu Âu. Hàn Quốc vì thế không dễ dàng nắm ưu thế tuyệt đối”, người này nói.