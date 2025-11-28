Nhật bác tin TT Trump khuyên Thủ tướng Takaichi dịu giọng về Đài Loan

Nhật Bản phủ nhận thông tin trong bài báo của Wall Street Journal, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyên Thủ tướng Sanae Takaichi không nên khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Thủ tướng Takaichi đón Tổng thống Trump trong chuyến thăm Tokyo vào tháng 10. Ảnh: Reuters

Cuộc tranh cãi giữa hai cường quốc Đông Á nổ ra sau khi bà Takaichi phát biểu rằng Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc đại lục tấn công đảo Đài Loan.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh vấn đề này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hôm 24/11, nói rằng việc Đài Loan trở về với đại lục là "một phần không thể thiếu của trật tự quốc tế thời hậu chiến".

Ngày 27/11, WSJ dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng, ngay sau cuộc điện đàm đó, ông Trump đã gọi tới bà Takaichi và khuyên bà không nên khiêu khích Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền đối với hòn đảo.

Theo bài viết của WSJ, "các quan chức Nhật Bản cho biết thông điệp này rất đáng lo ngại".

"Tổng thống không muốn căng thẳng về Đài Loan gây ảnh hưởng đến thỏa thuận hòa hoãn mà Mỹ đã đạt được với Trung Quốc tháng trước, bao gồm cam kết mua thêm nông sản từ nông dân Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh thương mại", bài báo viết.

Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Minoru Kihara phủ nhận thông tin này.

"Bài báo có đoạn viết rằng, về vấn đề chủ quyền của Đài Loan, (ông Trump) đã khuyên bà ấy không nên khiêu khích Chính phủ Trung Quốc. Không hề có chuyện đó", ông Kihara phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/11, nhưng không giải thích thêm.

Trước đó, Thủ tướng Takaichi nói rằng bà đã trao đổi với nhà lãnh đạo Mỹ về quan hệ song phương.

"Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi là bạn rất thân thiết, và ông ấy nói tôi cứ thoải mái gọi điện cho ông ấy bất cứ lúc nào", thủ tướng Nhật Bản cho biết.

Bắc Kinh đã triển khai nhiều biện pháp đáp trả Tokyo khi căng thẳng liên tục gia tăng. Ngày 26/11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản một lần nữa cảnh báo người dân nên cẩn thận, vì tình hình tội phạm và các vụ công dân Trung Quốc "bị xúc phạm, đánh đập và gây thương tích vô cớ” gia tăng.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản phủ nhận điều này, dẫn số liệu từ Cơ quan Cảnh sát quốc gia cho biết số vụ giết người trong thời gian từ tháng 1 - 10 năm nay giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2024.

Ngày 27/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nhắc lại lời kêu gọi Nhật Bản chính thức rút lại phát biểu của bà Takaichi.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố Nhật Bản sẽ phải “trả giá đắt" nếu hành động vượt quá giới hạn liên quan đến Đài Loan, sau khi có thông tin Nhật Bản có kế hoạch triển khai tên lửa đến hòn đảo cách bờ biển Đài Loan khoảng 100 km.