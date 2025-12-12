Mũi Né dẫn đầu xu hướng du lịch toàn cầu 2026

Cách TP.HCM gần 200 km, Mũi Né (Lâm Đồng) gây ấn tượng với hệ thống cảnh quan độc đáo, quyến rũ và loạt hoạt động thể thao biển nhộn nhịp, được dự đoán sẽ "bùng nổ" trong năm 2026.

Nữ du khách quốc tế tận hưởng hoàng hôn rực rỡ bên bờ biển Mũi Né hồi tháng 3. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nền tảng du lịch toàn cầu Booking.com vừa công bố danh sách các điểm đến xu hướng nổi bật năm 2026. Đứng đầu bảng xếp hạng là làng chài Mũi Né - đại diện duy nhất của Việt Nam giữ vị trí số 1 - nhờ "vẻ đẹp siêu thực", nhịp sống yên bình và là "thiên đường" cho các môn thể thao biển.

Trong mô tả chính thức, Booking.com viết: "Nằm trên dải bờ biển rực nắng phía Đông Nam Việt Nam, Mũi Né mang đến sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và tinh thần phiêu lưu. Từ một làng chài nhỏ, nơi đây đã chuyển mình thành điểm đến nghỉ dưỡng với bãi cát vàng, hàng dừa đung đưa và những cơn gió biển ổn định quanh năm, biến Mũi Né thành 'thủ phủ' của bộ môn lướt ván diều và các môn thể thao gió".

Chỉ cách TP.HCM 4 tiếng di chuyển, Mũi Né mở ra một thế giới hoàn toàn khác với loạt cảnh quan hiếm thấy: những đồi cát đỏ và cát trắng đẹp siêu thực, suối Tiên uốn lượn giữa vách đá và thảm thực vật, cùng cảnh quan làng chài náo nhiệt mỗi buổi sớm mai. Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho 40% du khách đang tìm kiếm những chuyến đi lấy cảm hứng từ những phong cảnh thần tiên đẹp như trong sách - xu hướng "Romantasy Retreats" mà nghiên cứu Travel Predictions ghi nhận trong năm nay.

Bàu Trắng Mũi Né với những cồn cát trải dài như sa mạc và hồ nước tựa ốc đảo đầy ấn tượng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không chỉ nền tảng du lịch số, trước đó Mũi Né từng được National Geographic "khen hết lời", đặc biệt là điều kiện gió và hệ sinh thái thể thao biển. Tạp chí nhận định nơi đây "lột xác ngoạn mục" sau hai thập kỷ, trở thành một trong những trung tâm thể thao dưới nước hàng đầu Đông Nam Á.

Bên cạnh biển xanh - cát trắng - nắng vàng, Mũi Né còn là "thủ phủ" của các môn lướt ván buồm và lướt ván diều (Kitesurfing) nhờ gió bấc thổi đều và mạnh mẽ vào cuối năm. Trong khi nhiều bãi biển miền Trung tạm ngưng dịch vụ, Mũi Né lại đón lượng lớn du khách quốc tế đến luyện tập và thi đấu.

Tại Vietnam SurfTrip, lượng khách lướt ván tăng khoảng 30%, trong đó 60% là khách nước ngoài. Một số du khách chỉ ở 2-3 ngày, nhiều người lưu lại hàng tuần để "săn gió" và tham gia khóa huấn luyện chuyên sâu.

Từ làng chài yên bình đến loạt trải nghiệm gắn với thiên nhiên độc đáo, Mũi Né trở thành điểm đến "có một không hai" ven biển Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Với tốc độ phát triển chóng mặt, khu du lịch quốc gia Mũi Né hiện có hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, tập trung dọc dải "đất vàng" ven biển. Riêng đường Nguyễn Đình Chiểu dài 8 km đã quy tụ 53 resort, tạo nên một trong những dải nghỉ dưỡng sầm uất nhất Việt Nam.

Trong bảng xếp hạng các điểm đến xu hướng 2026 của Booking.com, theo sau Mũi Né là các thành phố văn hóa và điểm đến du lịch nổi tiếng khác trên thế giới như Bilbao (Tây Ban Nha - hạng 2), Barranquilla (Colombia - hạng 3), Philadelphia (Mỹ), hay Quảng Châu (Trung Quốc), Sal (Cape Verde, Manaus (Brazil), Münster (Đức), Kochi (Ấn Độ) và Port Douglas (Australia). Việc Mũi Né vượt qua loạt điểm đến kỳ cựu để giữ vị trí số 1 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trước đó, trong danh sách Year in Search 2025 của Google ở lĩnh vực du lịch, Mũi Né xếp thứ 3 trong top 10 điểm đến được tìm kiếm, sau Đà Lạt và An Giang.

Với những lợi thế về cảnh quan "có một không hai", văn hóa làng chài đặc trưng và cơ hội trải nghiệm thể thao mạo hiểm đẳng cấp, Mũi Né hoàn toàn xứng đáng là điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch cá nhân hóa, khám phá và chinh phục của năm 2026.