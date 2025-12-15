Người bán hàng tại chợ du lịch Campuchia: 'Doanh thu rất tệ'

Siem Reap, điểm du lịch nổi tiếng nhất Campuchia, trầm lắng hiếm thấy trong mùa cao điểm khi lượng khách sụt giảm vì căng thẳng biên giới với Thái Lan.

Khu di tích khảo cổ Angkor, Siem Reap (Campuchia). Ảnh: May Wong.

Tháng 12 thường là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm tại Siem Reap (Campuchia), khi các khu chợ, điểm tham quan và dịch vụ du lịch đón lượng lớn du khách quốc tế.

Tuy nhiên, khung cảnh quen thuộc ấy đã thay đổi rõ rệt trong năm nay. Những quầy thu ngân tại Chợ Cũ Siem Reap trở nên vắng vẻ sau khi căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát trở lại.

Các chủ cửa hàng và doanh nghiệp du lịch cho biết tâm lý lo ngại về an ninh khiến du khách chùn bước. Bà Pheng Tittararaksmey (44 tuổi) chủ một cửa hàng bán quần áo và đồ lưu niệm nói với The Straits Times hoạt động kinh doanh của mình “rất tệ”.

Ngay cả trước những cuộc đụng độ gần đây, Campuchia chứng kiến ​​sự sụt giảm lượng khách du lịch do bê bối trại lừa đảo khiến khách Hàn né "xứ chùa tháp". Ảnh: May Wong.

Theo bà, trước khi xảy ra các vụ nổ ở khu vực biên giới, lượng khách vẫn đông như những năm trước, nhưng hiện tại giảm mạnh, kéo theo doanh thu sụt khoảng 40%.

Tại cùng khu chợ, bà Vanchan Nary (41 tuổi), chủ một cửa hàng trang sức, cho biết thu nhập hàng ngày của bà giảm từ mức khoảng 100 USD trong mùa cao điểm xuống chỉ còn khoảng 10 USD .

“Trước khi giao tranh xảy ra, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường vì đó là mùa du lịch. Giờ đây, không khí buôn bán trở nên ảm đạm”, bà nói. Chồng bà, ông Vong Somony, lo ngại nếu xung đột kéo dài, ngành du lịch - trụ cột kinh tế của Siem Reap - sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng hơn nữa.

Bà Vanchan Nary và chồng, ông Vong Somony, điều hành một cửa hàng trang sức tại Chợ Cũ ở Siem Reap. Việc kinh doanh của họ đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc đụng độ biên giới gần đây. Ảnh: May Wong.

Dù thành phố này nằm cách khu vực xung đột gần nhất khoảng 2,5 giờ lái xe, nhiều du khách nước ngoài vẫn chọn cách thận trọng và tránh đến Siem Reap.

Công ty VLK Royal Tourism cho biết 4 trong số 10 đoàn khách dự kiến đến đây trong tháng 12 đã hủy chuyến. Theo ông Phy Sopheak, nhân viên của công ty chia sẻ, thay vì tham gia các tour liên tuyến Campuchia - Thái Lan kéo dài hai tuần, kết hợp Việt Nam và Lào, nhiều du khách hiện ưu tiên những điểm đến riêng lẻ như Hà Nội.

Tác động của xung đột cũng thể hiện rõ tại Angkor Wat, di sản thế giới được UNESCO công nhận và là biểu tượng du lịch của Campuchia. Một nhân viên bán vé cho biết lượng khách tham quan đã giảm khoảng 10% kể từ khi căng thẳng biên giới leo thang.

Ông Randy Sundell mua sắm tại Chợ Cũ Siem Reap, một địa điểm rất nổi tiếng với khách du lịch. Ảnh: May Wong.

Ông Chan Syth, hướng dẫn viên có 15 năm kinh nghiệm, cho biết thu nhập hàng ngày của ông gần như bằng không. “Trước đây có nhiều đoàn khách từ Thái Lan, Lào và Việt Nam đi đường bộ qua biên giới, nhất là vào cuối tuần. Bây giờ thì rất vắng”, ông nói.

Không chỉ du khách quốc tế, người dân trong nước cũng hạn chế đến Siem Reap. Theo bà Nary, một số người lo ngại an ninh, trong khi những người khác dành thời gian và tiền bạc để quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ người tị nạn và binh sĩ ở khu vực biên giới, thay vì chi tiêu cho mua sắm hay du lịch.

Dù vậy, một bộ phận du khách vẫn giữ nguyên kế hoạch đến Campuchia. Ông Randy Sundell (56 tuổi), đến từ Chicago, Mỹ, cho biết ông không quá lo lắng vì Siem Reap nằm xa khu vực giao tranh. Bạn đồng hành của ông, Danny Park, nhận định xung đột dường như chỉ diễn ra dọc biên giới và sinh hoạt tại thành phố vẫn tương đối ổn định.

Nhân viên bán vé tiết lộ khách tham quan Angkor Wat giảm 10% kể từ khi xảy ra xung đột biên giới. Ảnh: May Wong.

Tuy nhiên, Campuchia đang phải đối mặt với nhiều thách thức về hình ảnh điểm đến. Trước khi xung đột nổ ra, nước này đã chịu tác động tiêu cực từ các thông tin liên quan đến những đường dây lừa đảo trực tuyến. Gần đây, chính quyền Campuchia phối hợp với Hàn Quốc bắt giữ khoảng 50 nghi phạm và triệt phá một đường dây lừa đảo tại Sihanoukville, song những lo ngại về an ninh vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Bên cạnh thiệt hại đối với ngành du lịch, một số ý kiến còn lo ngại các cuộc đụng độ có thể gây tổn hại đến các di tích lịch sử ở khu vực biên giới. Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan đã tấn công khu phức hợp đền Preah Vihear, di sản thế giới được UNESCO công nhận. UNESCO đã kêu gọi các bên liên quan khẩn cấp bảo vệ di sản văn hóa và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.