Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Người bán hàng tại chợ du lịch Campuchia: 'Doanh thu rất tệ'

  • Thứ hai, 15/12/2025 16:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Siem Reap, điểm du lịch nổi tiếng nhất Campuchia, trầm lắng hiếm thấy trong mùa cao điểm khi lượng khách sụt giảm vì căng thẳng biên giới với Thái Lan.

Khu di tích khảo cổ Angkor, Siem Reap (Campuchia). Ảnh: May Wong.

Tháng 12 thường là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm tại Siem Reap (Campuchia), khi các khu chợ, điểm tham quan và dịch vụ du lịch đón lượng lớn du khách quốc tế.

Tuy nhiên, khung cảnh quen thuộc ấy đã thay đổi rõ rệt trong năm nay. Những quầy thu ngân tại Chợ Cũ Siem Reap trở nên vắng vẻ sau khi căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát trở lại.

Các chủ cửa hàng và doanh nghiệp du lịch cho biết tâm lý lo ngại về an ninh khiến du khách chùn bước. Bà Pheng Tittararaksmey (44 tuổi) chủ một cửa hàng bán quần áo và đồ lưu niệm nói với The Straits Times hoạt động kinh doanh của mình “rất tệ”.

Campuchia anh 1

Ngay cả trước những cuộc đụng độ gần đây, Campuchia chứng kiến ​​sự sụt giảm lượng khách du lịch do bê bối trại lừa đảo khiến khách Hàn né "xứ chùa tháp". Ảnh: May Wong.

Theo bà, trước khi xảy ra các vụ nổ ở khu vực biên giới, lượng khách vẫn đông như những năm trước, nhưng hiện tại giảm mạnh, kéo theo doanh thu sụt khoảng 40%.

Tại cùng khu chợ, bà Vanchan Nary (41 tuổi), chủ một cửa hàng trang sức, cho biết thu nhập hàng ngày của bà giảm từ mức khoảng 100 USD trong mùa cao điểm xuống chỉ còn khoảng 10 USD.

“Trước khi giao tranh xảy ra, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường vì đó là mùa du lịch. Giờ đây, không khí buôn bán trở nên ảm đạm”, bà nói. Chồng bà, ông Vong Somony, lo ngại nếu xung đột kéo dài, ngành du lịch - trụ cột kinh tế của Siem Reap - sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng hơn nữa.

Campuchia anh 2

Bà Vanchan Nary và chồng, ông Vong Somony, điều hành một cửa hàng trang sức tại Chợ Cũ ở Siem Reap. Việc kinh doanh của họ đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc đụng độ biên giới gần đây. Ảnh: May Wong.

Dù thành phố này nằm cách khu vực xung đột gần nhất khoảng 2,5 giờ lái xe, nhiều du khách nước ngoài vẫn chọn cách thận trọng và tránh đến Siem Reap.

Công ty VLK Royal Tourism cho biết 4 trong số 10 đoàn khách dự kiến đến đây trong tháng 12 đã hủy chuyến. Theo ông Phy Sopheak, nhân viên của công ty chia sẻ, thay vì tham gia các tour liên tuyến Campuchia - Thái Lan kéo dài hai tuần, kết hợp Việt Nam và Lào, nhiều du khách hiện ưu tiên những điểm đến riêng lẻ như Hà Nội.

Tác động của xung đột cũng thể hiện rõ tại Angkor Wat, di sản thế giới được UNESCO công nhận và là biểu tượng du lịch của Campuchia. Một nhân viên bán vé cho biết lượng khách tham quan đã giảm khoảng 10% kể từ khi căng thẳng biên giới leo thang.

Campuchia anh 3

Ông Randy Sundell mua sắm tại Chợ Cũ Siem Reap, một địa điểm rất nổi tiếng với khách du lịch. Ảnh: May Wong.

Ông Chan Syth, hướng dẫn viên có 15 năm kinh nghiệm, cho biết thu nhập hàng ngày của ông gần như bằng không. “Trước đây có nhiều đoàn khách từ Thái Lan, Lào và Việt Nam đi đường bộ qua biên giới, nhất là vào cuối tuần. Bây giờ thì rất vắng”, ông nói.

Không chỉ du khách quốc tế, người dân trong nước cũng hạn chế đến Siem Reap. Theo bà Nary, một số người lo ngại an ninh, trong khi những người khác dành thời gian và tiền bạc để quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ người tị nạn và binh sĩ ở khu vực biên giới, thay vì chi tiêu cho mua sắm hay du lịch.

Dù vậy, một bộ phận du khách vẫn giữ nguyên kế hoạch đến Campuchia. Ông Randy Sundell (56 tuổi), đến từ Chicago, Mỹ, cho biết ông không quá lo lắng vì Siem Reap nằm xa khu vực giao tranh. Bạn đồng hành của ông, Danny Park, nhận định xung đột dường như chỉ diễn ra dọc biên giới và sinh hoạt tại thành phố vẫn tương đối ổn định.

Campuchia anh 4

Nhân viên bán vé tiết lộ khách tham quan Angkor Wat giảm 10% kể từ khi xảy ra xung đột biên giới. Ảnh: May Wong.

Tuy nhiên, Campuchia đang phải đối mặt với nhiều thách thức về hình ảnh điểm đến. Trước khi xung đột nổ ra, nước này đã chịu tác động tiêu cực từ các thông tin liên quan đến những đường dây lừa đảo trực tuyến. Gần đây, chính quyền Campuchia phối hợp với Hàn Quốc bắt giữ khoảng 50 nghi phạm và triệt phá một đường dây lừa đảo tại Sihanoukville, song những lo ngại về an ninh vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Bên cạnh thiệt hại đối với ngành du lịch, một số ý kiến còn lo ngại các cuộc đụng độ có thể gây tổn hại đến các di tích lịch sử ở khu vực biên giới. Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan đã tấn công khu phức hợp đền Preah Vihear, di sản thế giới được UNESCO công nhận. UNESCO đã kêu gọi các bên liên quan khẩn cấp bảo vệ di sản văn hóa và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Châu Âu có diện tích nhỏ thứ hai thế giới nhưng sở hữu nền văn hóa đa dạng, có lịch sử phát triển lâu đời. Tri thức - Znews giới thiệu tới bạn đọc những trang sách về lục địa già.

> Xem thêm: Tủ sách du lịch châu Âu

Hàn Quốc hạ cảnh báo du lịch đến Campuchia

Sau gần 2 tháng siết chặt, Hàn Quốc bắt đầu hạ cảnh báo du lịch đối với một số khu vực ở Campuchia.

17:30 5/12/2025

Thành phố của Campuchia lọt top tốt nhất để đi một mình

Siem Reap của Campuchia vừa được xếp vào nhóm lựa chọn hàng đầu cho du khách đi một mình nhờ chi phí hợp lý và trải nghiệm an toàn, dễ dàng.

17:47 1/12/2025

Quỳnh Trang

Campuchia Thế giới Di động Quỳnh Trang Campuchia Siem Reap du lịch giảm khách

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

Đọc tiếp

'Thanh pho nguoi chet' o Campuchia hinh anh

'Thành phố người chết' ở Campuchia

14:36 27/11/2025 14:36 27/11/2025

0

Từng là trung tâm quyền lực của Campuchia hơn 2 thế kỷ, Oudong ngày nay lặng lẽ ẩn mình giữa những ngọn đồi. Nơi đây lưu giữ 16 tháp mộ hoàng gia và hàng loạt di tích chưa khai mở.

Thai Lan tran an du khach hinh anh

Thái Lan trấn an du khách

17:02 12/12/2025 17:02 12/12/2025

0

Ngành du lịch Thái Lan cho biết việc giải tán quốc hội không làm thay đổi quyết định của du khách, đề nghị chính phủ lâm thời tập trung xử lý khủng hoảng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý